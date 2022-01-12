«Психологический эффект»: заметят ли россияне снижение наценок на продукты

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые товары по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Вечерняя Москва» поговорила с экономистом Николаем Кульбакой и выяснила, как это решение скажется на простых потребителях.

12 января в ФАС сообщили, что российские сетевые магазины согласились ограничить наценки на социально значимые продукты. Инициатива службы направлена на то, чтобы данная группа товаров была доступны для граждан. На 10 процентов ограничить наценки согласились торговые сети «Магнит», «Дикси», а также компания Х5 Retail Group, под управлением которой находятся «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель и «Чижик». Сетевой магазин «Бристоль» ограничит наценки на уровне 10–15 процентов.

На какие товары ограничат наценки

— Социально значимые товары — это прежде всего товары, которые обычно являются предметом первой необходимости. То есть это тот набор товаров, который входит в базовую потребительскую корзину, — рассказал Кульбака.

Перечень социально значимых товаров утвержден постановлением правительства в 2010 году. В него входят 24 товара, среди которых: овощи борщевого набора, макароны, хлеб, молоко, яйца, гречневая крупа, куры, три вида мяса (свинина, баранина, говядина), яблоки и многое другое. По словам собеседника «ВМ», государство внимательно отслеживает изменение цен на эти продукты и борется с поставщиками и торговыми сетями в случае их роста.

Специалист полагает, что добровольное снижение наценки со стороны ретейлеров знак государству: «Мы готовы участвовать в ограничении роста цен». Для торговых сетей лучше пойти на это на своих условиях, чем дожидаться жестких мер от властей, уверен эксперт.

Что увидят потребители

По мнению экономиста, подобный шаг должен ограничить рост цен. Но эффект от него, скорее, будет психологический.

— Прочитав новость об ограничении наценки, люди подумают: «Все борются с ценами». Но важно понимать, что на цены влияет огромное количество факторов и не все они в руках торговых сетей. Сейчас наблюдается тенденция: мировые цены на продукты питания потихоньку начинают снижаться. По крайней мере, продуктовая инфляция замедляется, — рассказал Кульбака.

При этом вероятность того, что после ограничения наценки на социально значимые товары «ретейлеры отыграются на других позициях», крайне мала. По мнению эксперта, в реалиях российской инфляции торговые сети не будут сильно повышать цены на другие товары.

При этом ожидать скорого удешевления продуктов не следует. Специалист подчеркнул, что процесс ценообразования многофакторный.

— Не стоит думать, что мы завтра придем в магазин и увидим цены ниже. Все немного сложнее: меняются цены у поставщиков, меняются и затраты ретейлеров. На изменение цен влияет множество факторов, — заключил собеседник «ВМ»

Что говорят ретейлеры

В X5 Retail Group «Вечерней Москве» сообщили, что верхний предел наценки установлен на уровне 10 процентов. Это касается более 20 социально значимых товаров. На полках магазинов они будут выделены специальными ценниками.

— Ограничение может действовать в течение 2022 года, торговые расходы на эти товары компания покроет за свой счет, — отметил ретейлер.

В торговой сети «Магнит» пороговое значение наценки также составило 10 процентов. При этом ограничение коснется примерно 200 товарных позиций из 25 категорий, которые составляют базовую корзину российского покупателя.

— Доля товаров, которые подпадут под добровольное ограничение наценки, может составить 30–40 процентов от оборота социально значимых товаров в «Магните» в денежном выражении, — рассказали «ВМ» в пресс-службе торговой сети.