«Пытаются поставить подножку»: почему Западу так важен дефолт в России

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Западные политики хотят подорвать репутацию России как надежного заемщика, пытаясь объявить дефолт по ее долларовым облигациям. Несмотря на антироссийские санкции, фактически перекрывающие возможность обслуживания внешних долговых обязательств, Минфин соблюдает права иностранных инвесторов и всячески старается провести соответствующие платежи. О том, почему для России важно платить по долгам даже в нынешних условиях и какие способы для этого есть, — в материале «Вечерней Москвы».

Отказ в лицензии

На этой неделе Минфин США отказался продлевать лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания своего суверенного долга. В ответ на это в российском Минфине заявили, что подобное решение «подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре». Также в ведомстве подчеркнули, что страна все равно выполнит свои долговые обязательства перед иностранными инвесторами: средства переведут в рублях на счет платежного агента, где получатель сможет конвертировать их в необходимую валюту.

В настоящее время объем российских гособлигаций в американской валюте превышает 30 миллиардов долларов. Среди держателей — как неамериканские (большинство), так и американские (меньшинство) инвесторы. Последние из-за отсутствия лицензии не имеют права сотрудничать с Минфином РФ, то есть в любом случае не смогут получить свои выплаты.

Ближайшие платежи по российским гособлигациям назначены на 23 июня (в договоре есть опция выплат в альтернативной валюте) и 24 июня (выплата предусмотрена только в долларах). Если к этому времени или в течение льготного периода (15–30 дней после указанных дат) хотя бы четверть инвесторов не получит выплаты и заявит об этом, то по облигациям будет объявлен дефолт.

Сила репутации

Несмотря на санкционные ограничения Запада, Минфин РФ всячески старается выполнить обязательства по евробондам. Почему же Россия всеми силами пытается заплатить по своим долгам? В беседе с «ВМ» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что все дело в репутации.

— В банковской сфере очень многое значит репутация, — говорит собеседник «ВМ». — У России репутация абсолютно надежного заемщика. На ней, собственно, и базируется возможность страны занимать на внешнем рынке. Россия выполняла все свои обязательства независимо от обстоятельств: и при советской власти и в постсоветский период.

По мнению собеседника «ВМ», западные политики, а не финансисты пытаются «поставить России подножку», разыграв двухходовую комбинацию: сначала — создать искусственные препятствия для технического выполнения платежей по российским гособлигациям, а затем — дождаться отсутствия выплат и объявить России дефолт.

— Сами по себе дефолт и его объявление ничего не означают, но им (западным политикам — прим. «ВМ») очень хочется подорвать нашу репутацию, — поясняет Беляев.

Способы оплаты

Предполагается, что Минфин РФ воспользуется одним из двух вариантов проведения платежей. Первый в ведомстве уже озвучили официально. Он заключается в следующем: Минфин переводит деньги в рублях «неподсанкционному» платежному агенту в лице Национального расчетного депозитария (НРД), а тот конвертирует их в валюту и затем выплатит конечным бенефициарам.

Как полагает, Михаил Беляев, предложенная Минфином схема «безупречна с юридической точки зрения»:

— Этот способ уже несколько раз был апробирован, он удовлетворяет три ключевых пункта — сроки выплат, объем и валюта. Но западные «партнеры» все равно пытаются придираться. Им не нравится, что в начале этой цепочки рубли. Но маршрут платежа их не должен волновать, если инвесторы и так получают свои выплаты.

Второй способ оплаты подразумевает активацию пункта «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), который прописан в документах всех российских выпусков. По данным РБК, этот пункт позволяет Минфину РФ провести платеж в отличной от доллара валюте. В таком случае платежное обязательство будет считаться выполненным, если бенефициар сможет обменять валюту на доллары в ближайший день в причитающемся размере. Если после конвертации сумма в долларах окажется меньше необходимой, РФ должна будет возместить недостачу держателю облигаций.

— В этой схеме есть один уязвимый момент: «обменять валюту в ближайший день». Здесь могут возникнуть препятствия. Например, западные партнеры заявят о невозможности конвертации валюты, — заключил Беляев.