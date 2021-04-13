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«Мало не покажется»: чем грозит России и миру сброс отходов с «Фукусимы-1»
Фото: EPA

«Мало не покажется»: чем грозит России и миру сброс отходов с «Фукусимы-1»

Ростислав Зубков

Экология

Решение Японии сбросить в Тихий океан более миллиона тонн жидких отходов со станции «Фукусима-1» рискует стать продолжением старой экологической катастрофы, которая к тому же способна затронуть Россию, а также навредить торговле морепродуктами. Об этом «Вечерней Москве» заявил заслуженный эколог РФ, первый заместитель директора Всероссийского НИИ охраны окружающей среды Минприроды России Андрей Пешков. Он рассказал, какие страны и как могут пострадать от слива воды с аварийной АЭС.

Во вторник, 13 апреля, японские власти официально разрешили сбросить в океан существенный массив воды с «Фукусимы-1». В 2011 году на ней произошла радиационная катастрофа седьмого (высшего) уровня. По данным из открытых источников, в стальных баках на территории станции хранится свыше 1,25 миллиона тонн воды, которую планируют слить в Тихий океан. Утверждается, что субстанция очищена от большинства опасных радиоактивных веществ, однако в ее составе остались изотопы трития, которые технически невозможно извлечь. Тем не менее следующие два года в Японии будет вестись подготовка к операции по сбросу отходов.

По мнению Андрея Пешкова, произошедшая десять лет назад экологическая катастрофа, вероятно, получит новое развитие, если японцы действительно сделают то, что задумали.

— То, что они собираются сбросить жидкие радиоактивные отходы, — это достаточно опасный инцидент, который имеет как минимум региональное значение, то есть коснется соседей Японии, включая Россию, — сказал собеседник «ВМ».

Он пояснил, что слив воды, которая подверглась облучению, подразумевает накопление в океане радионуклидов. Коэффициент их накопления, по словам эксперта, «превышает тысячу раз», в связи с чем радиоактивные отходы совершенно точно повлияют на флору и фауну.

— Радионуклиды будут накоплены фильтраторами: моллюсками, мидиями, устрицами, крабами, а также водорослями и собственно рыбами. Далее все пойдет по цепочке: морские млекопитающие и птицы за счет своей пищи получат дополнительную радиацию к уже существующему уровню радиоактивности. Затем эти рыбы, птицы, млекопитающие мигрируют в другие края, — рассказал эколог.

«Мало не покажется»: чем грозит России и миру сброс отходов с «Фукусимы-1»Фото: National Land Image Information, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

По его словам, японцы не в первый раз будут сбрасывать жидкие радиоактивные отходы в воду, но раньше и не было таких масштабов, как сейчас. Слив более миллиона тонн такой воды приведет к «большому полю загрязнения», отметил Пешков.

— Все эти элементы пойдут с известными нам течениями в сторону Малайзии, Индонезии, будут размываться пассатным течением, прибиваться к берегам островных государств. В этом регионе мало не покажется никому, поскольку циклональное движение вод в регионе никто не отменял. Поэтому радионуклиды пойдут по всей северной части Тихоокеанского бассейна, но в первую очередь будут воздействовать на прибрежные государства, включая Россию, — указал он.

По его мнению, японские отходы дойдут и до Курильских островов.

Среди прочего эколог уточнил, какие могут быть последствия масштабного радиоактивного загрязнения. Во-первых, говорит эксперт, рыба в зоне поражения либо погибнет, либо в следующих поколениях мутирует. И тот, и другой исход грозит подрывом продовольственной базы, что придется компенсировать дополнительными денежными вливаниями, заявил Пешков.

— Россия, в частности, должна будет затратить средства на более тщательный контроль продуктов, поступающих на рынок. Нам придется еще сильнее контролировать состояние употребляемых в пищу водорослей, моллюсков, рыб, птиц, морских млекопитающих. В противном случае возникают риски в части продовольственной безопасности, что особенно сильно угрожает малочисленным коренным народам. Для них эта местная пища является предметом традиционного природопользования, — пояснил он.

«Мало не покажется»: чем грозит России и миру сброс отходов с «Фукусимы-1»Фото: pixabay.com

В заключение собеседник «ВМ» сказал, что о конкретных последствиях слива жидких отходов с «Фукусимы-1» пока трудно говорить, поскольку неизвестны многие нюансы (каков будет химический состав сброшенной воды, какие в ней элементы, какова степень их радиоактивности и тому подобное). Однако с уверенностью можно заявить, что этот маневр не улучшит экологическую обстановку в регионе, считает эксперт.

— То, что планируют японцы, — это предмет для реакции мирового сообщества, в первую очередь их соседей, включая Россию, — добавил Пешков.

Читайте также: Южную Корею и Китай обеспокоило решение Японии слить воду с «Фукусимы-1» в океан

уровень радиацииЯпонияФукусима
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