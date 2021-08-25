«Сердце чемпиона» и «Мартин Иден»: какие фильмы выйдут в прокат 26 августа

Фото: Мартин Иден. 2019 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 26 августа большой экран представит зрителям ретроленты «Римские приключения» и «Побег из Нью-Йорка», семейные фильмы «Сердце чемпиона» и «Сокровище Пиратской бухты», фантастику «Легенда о Зеленом рыцаре» и «Последний день Земли», триллер «Воспоминания», фильм ужасов «Кэндимэне» и мелодраму «Мартин Иден».

Открывает обзор музыкальная мелодрама «Римские приключения», которую, как и неделю назад, в российском прокате представляет режиссер Вуди Аллен. Это первый фильм-антология Вуди Аллена с момента выхода «Нью-йоркских историй», а также это первая антология за сорок лет, режиссурой которой от и до занимался только Аллен.

Зритель увидит комедию, действие которой происходит в одном из самых прекрасных городов мира. Здесь он встретит известного американского архитектора, переживающего вторую юность, простого обывателя, неожиданно проснувшегося знаменитым, молодоженов из провинции, каждого из которых ждут романтические открытия, и американского оперного постановщика, задумавшего вывести на сцену поющего работника похоронного бюро. Но главную роль в фильме исполнил сам Вечный город.

Второй фильм из категории «ретро» — фантастический боевик Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка» — отправит зрителей в 1997 год, в котором остров Манхэттен стал одной большой тюрьмой строгого режима. Много лет идет Третья мировая война. Президент захвачен группой революционеров и посажен в тюрьму. Ветеран войны Плисскен должен вызволить президента из этой зоны беспредельной жестокости, а времени у него очень мало. Если он не спасет президента в срок, то погибнет сам. Ему введен смертельный препарат, а противоядие он получит по возвращении.

Сценарий к фильму был написан еще в 1976 году, после Уотергейтского скандала. По словам Джона Карпентера, он был «достаточно жестокий, пугающий и необычный», поэтому ни одна студия не хотела браться за экранизацию. А режиссер был вдохновлен популярным в то время фильмом «Жажда смерти». Ему нравилось изображение Нью-Йорка в виде джунглей, и он хотел создать свой научно-фантастический фильм по похожему принципу. Однако воссоздание полуразрушенного Нью-Йорка стало проблемой, так как бюджет фильма был невысок. В итоге фильм был снят в Ист-Сент-Луисе — «худшем городе в Америке» на тот момент. Картинка усугублялась отсутствием электричества, которое отключали по просьбе съемочной группы.

Последний четверг августа особенно порадует юных зрителей. Сразу несколько мультфильмов и фильмов для семейной аудитории выйдут на большой экран. Так, фантастическое японское аниме режиссера Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута» расскажет об альтернативной реальности, соответствующей началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтерском городке. Вместе дети выясняют, что Камень — ключ к таинственному летающему острову Лапута.

Лапута — это мечта о полетах, о стремлении человека вырваться за пределы Вселенной. Впрочем, мечты и цели героев, естественно, разные. Одни грезят волшебными видами, другие — видят в замке лишь источник наживы, а третьи — идут дорогой создания «чистой нации».

Кстати, слово «Лапута» Миядзаки позаимствовал у Джонатана Свифта из книги «Путешествия Гулливера», имя Сита и ряд легенд позаимствованы из индийского фольклора, а при создании образа города шахтеров режиссер опирался на свои воспоминания о посещении Уэльса.

Режиссер Кэллан Брункер представит в российском прокате мультфильм «Щенячий патруль в кино». Мэром города Приключений становится злодей Хамдингер. Бесстрашные щенки бросают вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства — так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.

На семейную аудиторию ориентирован и американский фильм «Сердце чемпиона». История рассказывает о девушке Мэнди, которая на спор участвует в гонке на квадроцикле и врезается в постройку, которая разваливается. Чтобы отработать свой промах, она вынуждена ухаживать за лошадьми. Так героиня встречает новых друзей, начинает ухаживать за травмированным конем и принимает участие в соревнованиях. Сможет ли она победить свою главную соперницу?

Приключенческая лента «Сокровище Пиратской бухты» поведает о неожиданном повороте в судьбе морских разбойников, которые, пытаясь найти сокровища, случайно оказываются в современном мире. Здесь их конкурентами на пути к богатству становятся подростки, способные быстро добраться до золота с помощью новейших гаджетов.

В фильме «Легенда о Зеленом рыцаре» режиссер Дэвид Лоури на основе английских легенд, а точнее поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», сделал картину о храбрости и чести.

Во времена легенд и магии, когда честь была превыше всего, сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря. Теперь наследник Короля Артура, рыцарь Круглого стола, должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые земли.

В очередной раз пережить апокалипсис приглашает зрителей французская фантастическая лента режиссера Ромена Киро «Последний день Земли».

Посетители кинотеатров окажутся в недалеком будущем в тот момент, когда навстречу Земле летит Красная луна. Столкновение грозит гибелью всему живому. Разумеется, в том, что ситуацию довели до грани исчезновения всего живого, виновато человечество. Это оно сначала беспечно растратило ресурсы собственной планеты, а затем принялось за ближайшее космическое окружение. В результате Космос ответил «взаимностью». Единственная надежда цивилизации — гениальный астронавт Пол В. Р. Но накануне вылета он таинственным образом исчезает. История будет держать зрителей в напряжении до самого конца, подстегивая нервные клеточки классическими мелодиями.

Фантастический триллер режиссера Лизы Джой «Воспоминания» отправит зрителя в недалекое будущее. В нем почти уже нет Майами, который ушел под воду из-за глобального потепления.

Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное. Однажды на пороге его офиса появляется клиентка с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день женщина не исчезает без следа.

Традиционно в российском прокате присутствуют несколько фильмов ужасов. Одни из них — о чикагском маньяке «Кэндимэне», который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам. Современный хоррор пытается повторить успех экранизации рассказа Клайва Баркера, вышедшей в 1992-м году. В нем Кэндимен — мстящий живым сын раба, убитый плантаторами в XIX веке.

Фильм, который предлагается вниманию зрителей, продолжит события тридцатилетней давности. За это время неблагополучный квартал Чикаго превратился в облагороженный район, а мальчик подрос и стал художником.

Бразильский триллер «Принцесса якудза» покажет зрителю японскую общину в Сан-Паулу. 21-летняя сирота Акэми узнает, что она — наследница половины империи якудза и что другая половина знаменитого преступного синдиката жаждет ее смерти. Посланники якудза начинают преследовать девушку, жизнь которой теперь висит на волоске. Спасение приходит от страдающего амнезией иностранца, который уверен, что его судьбу с японской девушкой связывает древний самурайский меч.

Завершает обзор триумфатор Венецианского фестиваля 2019 года — мелодрама «Мартин Иден» режиссера Пьетро Марчелло. В основу ленты положен автобиографичный роман Джека Лондона.

Фильм перенесет зрителя в 60-е годы прошлого столетия. Юный моряк и выходец из низов Мартин Иден случайно знакомится с девушкой из состоятельной семьи Руфью Морз. Влюбившись с первого взгляда и попав под обаяние высшего света, Мартин решает стать достойным своей избранницы. Отныне его жизнь будет посвящена тому, чтобы реализовать пробудившийся писательский дар, добиться славы и руки любимой женщины.