Лучшие фильмы 2021 года: что посмотреть в новогодние каникулы

Фото: Земля кочевников, 2020 год

Новогодние каникулы стартовали. Планы у россиян на эти десять дней грандиозные. Гости, праздники, прогулки, поездки и, конечно, просмотр фильмов. «Вечерняя Москва» представляет обзор картин, которые стали победителями и призерами самых престижных кинофестивалей прошлого года.

Апрельская церемония вручения премии «Оскар» подарила ценителям киноискусства россыпь изысканных шедевров. Триумфатором церемонии стал фильм «Земля кочевников».

В основу оскароносного фильма легла документальная книга Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века», посвященная немолодым американцам. Экономический кризис вынуждает их кочевать по стране в поисках работы. Главная героиня — 60-летняя Ферн. После закрытия завода оставшись без работы, она садится в фургон и становится «кочевником».

Главная героиня фильма блестяще прожита Фрэнсис Макдорманд. Она немногословна и даже чуть сурова. При этом, за исключением Фрэнсис и Дэвида Стрэтэйрна, актерами фильма стали настоящие кочевники и местные жители. А фургон, в котором героиня передвигается по штатам «в поисках рая», на некоторое время стал вполне реальным жилищем актрисы.

Игру главного героя в фильме «Отец» американская академия удостоила звания «Лучшая главная мужская роль». Обладателем премии стал британский и американский актер Энтони Хопкинс, получивший за свою долгую актерскую карьеру вторую статуэтку. По странному стечению обстоятельств главного героя зовут Энтони. Более того, на приеме у врача он называет дату своего рождения: пятница, 31 декабря 1937 года. В этот день и родился Энтони Хопкинс. Герою за 80. Он живет один в большой лондонской квартире, где его периодически навещает дочь Энн. Энтони отвергает идею нанять сиделку, однако его мир начинает давать трещины: то он не узнает собственную дочь, то теряет часы, которыми очень дорожит, то не понимает, где находится. Зрителям представлен исключительно жизненный и правдивый фильм. Фильм о старческой деменции и о том, как неизлечимая болезнь меняет не только человека, но и мир вокруг него.

Лента «Девушка, подающая надежды» режиссера Эмиральд Феннел получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Главная героиня, которую играет Кэри Маллиган, когда-то, учась в университете, подавала большие надежды. Увы, именно события «беззаботной» студенческой юности и не дают ей нормально жить. Днем для родителей и друзей она ведет вполне обычный образ жизни. Ночью превращается в мстительницу. Месть стала смыслом жизни героини, породив начало новому жанру — антимелодрама.

Помимо озвученных лент, Американская киноакадемия оценила и другие ленты: «Иуда и черный мессия», «Манк», «Душа», «Звук металла», «Ма Рейни: Мать блюза», «Довод» и «Еще по одной».

Одна из самых престижных кинопремий в мире «Золотой глобус» также признала драму «Земля кочевников» лучшей в своем жанре.

Комедия «Борат-2» была признана лучшей в своем амплуа. Исполнитель главной роли и сценарист Саша Барон Коэн считает, что его фильм гротескно описывает ужасы авторитаризма и опасные парадоксы американского мышления.

По сюжету за 14 лет, которые прошли после событий первого фильма, журналист Борат Сагдиев стал звездой Казахстана и решил показать дочери прелести американской жизни, попутно выдав ее замуж.

Одним из главных хитов «Золотого глобуса» стал мини-сериал про шахматы «Ход королевы». История переносит зрителя в 1957 год в штат Кентукки. После смерти матери 9-летняя Элизабет Хармон отправляется в католический приют. Здесь детям регулярно дают «витамины». Там же девочка знакомится с пожилым уборщиком Шайбелем, которого просит научить ее играть в шахматы. Днем, сбежав со скучных занятий, Бет играет с мистером Шайбелем, а ночью, приняв зеленую «витаминку», прокручивает шахматные партии на потолке спальни. Через несколько лет девочку удочерят, у нее начнется совсем другая жизнь, но главную роль в ней будет играть любовь к шахматам.

«Золотой глобус» также оценил и другие картины: музыкальные биографии «Ма Рейни: Мать блюза» и «Соединенные Штаты против Билли Холидей», триллер «Аферистка», драмы «Иуда и черный мессия», «Мавританец» и «Минари», а также мультфильм «Душа».

В середине лета объявил лауреатов Каннский фестиваль. «Золотую пальмовую ветвь» присудили триллеру «Титан» Джулии Дюкорно. На премьере в Каннах фильм удостоился стоячей овации продолжительностью в девять минут.

Зрителю представлено дерзкое кино о физически и психологически травмированной танцовщице-супервумен. Главные аттракционы — кроненберговская техноэротика и гендерная флюидность героини, без проблем превращающейся из девушки в юношу.

Гран-при фестиваля достался картинам «Купе номер шесть» и «Герой».

Мелодрама «Купе номер 6» обязана своим появлением финскому режиссеру Юхо Куосманену и Москве, Санкт-Петербургу, Мурманску, Петрозаводску, Оленегорску и селу Териберка — местам, где она снималась.

Действие ленты происходит в вагоне поезда Москва — Мурманск в конце 90-х. Студентка из Финляндии садится в него, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям.

Драма маленького человека разыгрывается в фильме «Герой» Асгара Фархади. Скромный каллиграф Рахим занял 150 тысяч реалов, чтобы попытаться открыть бизнес, но его компаньон сбежал, Рахим не смог расплатиться с бывшим тестем и в итоге сел в долговую тюрьму. Неожиданно его подруга находит сумку с золотыми монетами, и это кажется спасением. Но герой воспринимает событие как знак свыше и принимает решение не спасать себя, а найти хозяина золота. О Рахиме узнает телевидение и объявляет его национальным героем.

Призы Каннского фестиваля также получили фильмы «Память», «Колено Ахеда», «Аннетт», «Нитрам», «Худший человек на свете», «Сядь за руль моей машины», «Золотая камера» и «Мурина». А Гран-при в программе «Особый взгляд» получила российская драма «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова.

Распределение наград Венецианского кинофестиваля в этом году стало сюрпризом для многих. Обладателем «Золотого льва» стал фильм «Событие» Одри Диван, посвященный попыткам сделать аборт в стране, где эта операция вне закона. Гран-при достался автобиографической картине «Рука бога» Паоло Соррентино. А «Серебряный лев» за лучшую режиссуру — Джейн Кэмпион, снявшей вестерн «Власть пса». Спецприза жюри фестиваля удостоилась картина «Дыра» Микеланджело Фраммартино.

Самая долгожданная премьера сезона — фантастическая драма Дени Вильнева «Дюна» — также была представлена зрителю на Венецианском кинофестивале. Фильм стал третьей экранизацией научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. Сюжет разворачивается в далеком будущем, когда могущественные семьи начинают борьбу за планету Арракис. Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж.

В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.

Драматическая комедия и самый скандальный фильм года — лента румынского режиссера Раду Жуде «Безумное кино для взрослых» — взяла «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

Социальная сатира о сексе и лжи была снята во время пандемии летом 2020 года. Эми — школьная учительница, чья карьера и репутация оказываются под угрозой, когда в интернет попадает интимное видео с ее участием. Возмущенные до глубины души родители требуют ее немедленного увольнения. Но Эми не собирается так легко сдаваться.

«Серебряного медведя» за режиссуру получил дебютант Денеш Надь. Его «Естественный свет» стал настоящим открытием форума.

На экране — Вторая мировая война. На территории оккупированного Советского Союза простой венгерский фермер Шеметка служит капралом в специальном подразделении по поиску партизан. По пути в отдаленную деревню подразделение попадает под обстрел. Командир убит, и теперь Шеметка должен преодолеть страх и взять командование на себя. Его затягивает водоворот событий, которые он не в состоянии контролировать.

Естественный свет — это не только реальные условия съемки в сырой ноябрьской хмари, но и пламя горящих деревень, и кровавый закат, который видит в финале герой.

Жюри Берлинского кинофестиваля также по достоинству оценило картины «Колеса удачи и фантазии», «Господин Бахманн и его класс», «Я твой человек», «Лес, я вижу тебя везде», «Вступление» и «Полицейский фильм».

Триумфатором российского «Кинотавра» стала работа Николая Хомерики «Море волнуется раз». Одну из главных ролей в картине исполнила дочь Сергея Бодрова — младшего. Зрителя затянет очарование залитого солнцем южного побережья и обнаженных до предела чувств героев.

Подростки из интерната Коля и Саша прячутся от всех в старом домике посреди леса. Они влюблены, и мир вокруг кажется им странным и чудесным. Но идиллию летних солнечных дней то и дело нарушают ночные кошмары. Саше снится, как ее накрывает огромной волной. Однажды ребята встречают загадочную супружескую пару, живущую по соседству. Мужчина и женщина очень похожи на них самих. С их помощью молодые попробуют разобраться в своих чувствах. Однако эта безмятежная дружба домами в скором времени вынуждена закончиться.

Театральный режиссер и худрук «Современника» Виктор Рыжаков впервые предстал перед зрителем в новом амплуа, сняв фильм «День мертвых» по пьесе уральского драматурга Алексея Еньшина.

В Родительскую субботу, день памяти предков, мать и сын, роли которых исполнили Агриппина Стеклова и Александр Паль, отправляются в путешествие. Путь неблизкий: за день им нужно успеть навестить пять кладбищ. По дороге они пытаются разобраться в вечном вопросе отношений отцов и детей. Оба героя придут к пониманию своих ошибок: мать осознает, что относится к мертвым лучше, чем к живым, а сын почувствует силу корней.

Драма «Медея» режиссера Александра Зельдовича по-современному раскрывает древнегреческий миф. Зритель уже в начале фильма узнает о героине практически все: о ее жизни в качестве любовницы, о детях, рожденных в этом союзе, о родственниках ее и возлюбленного. Именно родственники и станут тем спусковым крючком, который направит судьбу Медеи в новое русло.

«Кинотавр» отметил премией за операторскую работу драму «Молоко птицы» режиссера-дебютанта Евгения Марьяна. Автор фильма назвал свою ленту «историей современного Христа». Картина имеет биографические корни и отражает атмосферу, в которой он рос. А главную роль в ней исполнил дебютант Виталий Назаренко.

Уникальность ленты «На близком расстоянии» режиссера Григория Добрыгина — в ее актерском составе. Роль главной героини, знаменитой актрисы, исполнила Ксения Раппопорт, ее партнером по фильму стал… настоящий курьер Нурбол Уулу Кайратбек, которого режиссер нашел в одном из профессиональных чатов.

А документальный фильм «Нас других не будет», который рассказывает зрителю о Сергее Бодрове — младшем от лица коллег, друзей и соратников, стал лентой-открытием «Кинотавра». Своим названием фильм Петра Шепотинника обязан стихотворению Иосифа Бродского.

В кадре: музыкант Вячеслав Бутусов, художник Надежда Васильева, оператор Сергей Астахов, продюсер Сергей Сельянов, а также сам Бодров-младший и режиссер Алексей Балабанов.