«Звездный разум» и «Мой волк»: какие фильмы выйдут в прокат 6 января

Фото: «Звериные бои» / 2020 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 6 января большой экран представит зрителям чудесные семейные фильмы «Мой волк» и «Звериные бои», ленты национального производства «Звездный разум», «Черный ящик», «Джигалоу» и «Свингеры», драму «Однажды в кино» и комедию «Руки прочь».

Открывает обзор семейный приключенческий французский фильм «Мой волк». Зрители увидят историю восьмилетней Виктории, которая переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке девочка знакомится с пастухом. Он дарит ей щенка по кличке Секрет, который становится лучшим другом героини. Лишь позже семья понимает, что из ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.

Юных зрителей порадует австралийский мультфильм «Звериные бои», где невероятно очаровательная и оптимистичная квокка Дейзи идет навстречу своей несбыточной мечте — победить в звериных боях.

Тема эпидемии не обошла стороной современный кинематограф. В российском прокате «вирусный контент» представлен двумя картинами. Одна из них — «Звездный разум» — расскажет о том, как в недалеком будущем вирус, поразивший биосферу, грозит скорой гибелью всему живому на Земле. Космическая миссия отправляется на далекую планету, чтобы создать для людей новый дом. Однако там космонавтов ждет столкновение с чем-то непостижимым, имеющим на планету собственные планы.

Детективная драма Яна Гозлана «Черный ящик» погрузит гостей кинотеатров в расследование странной авиакатастрофы с участием новейшего лайнера. Безо всяких причин, в один момент, это расследование становится ненужным властям. Вопреки распоряжению следователь с пылом продолжает расследование и поиск улик. Насколько опасен для него этот квест? Ведь ставки в игре слишком высоки.

В комедийной мелодраме Андрейса Экиса «Свингеры» зрители увидят звездный состав актеров — Дмитрия Нагиева, Ирину Пегову, Олесю Судзиловскую, Наталью Рудову, Илью Носкова, Ивана Злобина.

Этот фильм о любви. А еще о празднике — волшебном Новом годе, когда, как известно, возможно все. Успешный бизнесмен Игорь ищет острых ощущений, а его девушка, сногсшибательная топ-модель, хочет, чтобы их отношения наконец вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина жаждет снова разжечь страсть в своем муже. Вместе их случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь может стать по-настоящему незабываемой для всех. Исход эксперимента непредсказуем.

И еще одна лента российского производства выйдет на большой экран в первый премьерный день года. Комедия «Джигалоу» Руслана Бальтцера о Москве, которая для юношей Вовы и Эдика, ассоциируется не иначе как «город женщин». Да, здесь в огромном количестве обитают как роковые, корыстолюбивые красотки, так и наивные, жаждущие отношений, материально благополучные девы. Однажды парни знакомятся с Олей и Ритой — вдовой и дочерью почившего не так давно крупного бизнесмена. Девушки богаты и наивны, их сердца и кошельки открыты. Эдик и Вова в предвкушении обогащения. Но неожиданные события заставляют героев задуматься о том, что с Олей и Ритой не все так просто.

В американской комедии «Руки прочь!» молодая танцовщица Вивианна встречает иудея Мойшу и предлагает ему принять участие в танцевальном конкурсе, чтобы выиграть денежный приз. Мойша по своим убеждениям не может прикасаться к другим женщинам, кроме жены, поэтому паре придется танцевать страстный танец без прикосновений друг к другу.

Завершает обзор индийская драма «Однажды в кино» режиссера Пан Налин.

Жить как в кино — мечта миллионов людей. Когда девятилетний Самай впервые оказался в кинотеатре, его сердце было покорено навсегда. И теперь мальчик из трущоб готов на все, чтобы кино было с ним каждый день.