Юбилей Исторического музея и День эволюции: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Приближаются февральские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 12 и 13 февраля и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор грандиозный праздник — 150-летие Исторического музея. 12 и 13 февраля для горожан пройдет специальная программа, которая включает мастер-классы, экскурсии «Первобытное искусство», «История и мифы далекого прошлого», «Преобразования петровского времени», «Сокровища эпохи древности и средневековья», «Царь-батюшка», «Московская Русь XVI–XVII веков», «Эпоха древности», «Памятники древности и Средневековья», «Тайны Исторического музея» и другие. Юные посетители смогут принять участие в специальных занятиях «Наша древняя столица», «Вокруг света с Иваном Крузенштерном» и «Лев и единорог открывают тайны Исторического музея.

Во вторник, 8 февраля, наша страна отметила День российской науки. Ряд интересных мероприятий, приуроченных к данному празднику, состоятся в ближайшие выходные. Так, Дарвиновский музей 12 февраля приглашает взрослых и детей на День эволюции — праздник, посвященный дню рождения «отца теории эволюции» Чарльза Дарвина. Гости музея смогут принять участие в играх, мастер-классах, тигриной викторине и интерактивных занятиях «Эволюция колобков», а также послушать лекцию «Естественный отбор и происхождение альтруизма».

Фото: Рixabay

Фестиваль «ЗИЛ.Наука» 12 февраля состоится на территории культурного центра ЗИЛ. В программе: лекции в областях естественных, медицинских, технических и общественных наук, выставки достижений научной сферы, ярмарка научно-просветительских проектов и специализированные детские мероприятия. Взрослые и дети смогут принять участие в стенд-ап викторине от «Sciencely. Умная Москва», послушать концерт ЗИЛАМП: Космонавтика и посмотреть полнокупольные фильмы в планетарии.

Тематический праздник, посвященный Дню науки, 12 февраля пройдет и в Заповедном посольстве парка «Зарядье». Главные его участники — ученые, журналисты и художники, популяризирующие науку и рассказывающие об открытиях и их важности в своих проектах.

Для гостей фестиваля «День науки в «Зарядье»: громкий голос российской науки» подготовлены мастер-классы «Планета вкусов», «Как увидеть ДНК», «Биоарт», «Мир минералов» и «Первая помощь». Все желающие смогут послушать познавательные лекции.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

А в Новой Третьяковке в субботу в рамках публичной образовательной программы выставки New Elements пройдет международный симпозиум с участием философов, ученых и художников из разных стран.

Центральным событием мероприятия станет зрелищный перформанс немецкого художника Ральфа Беккера «Естественная история сетей / SoftMachine». Через подключенные электроды художник манипулирует жидким сплавом металла, изменяя его поведение в реальном времени и создавая постоянно меняющиеся формы и звуки. Это электрохимическое алгоритмическое взаимодействие художника и специального созданного экспериментального аппарата Softmachine.

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 12 и 13 февраля зовет горожан на экскурсии «Планеты Солнечной системы», а также лекции: «Загадки Луны» и «Астрономические наблюдения из космоса».

На экскурсии «Планеты Солнечной системы», приуроченной к 61-й годовщине со дня запуска советской автоматической межпланетной станции «Венера-1», участникам расскажут об истории освоения наших ближайших «соседей» при помощи советских и других космических аппаратов.

Фото: пресс-служба центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Фестиваль народного творчества «Валенок&Лапоть» в ближайшие выходные ждет гостей в парке «Раздолье». Взрослых и детей встретят ростовые куклы и аниматоры, а на главной сцене состоится выступление шоу-группы «Крылья» и народного ансамбля «Юнона».

Посетителей праздника ждет веранда и домик мастеров с ярмаркой и мастер-классами. Юные москвичи смогут принять участие в специальной анимационной программе.

В воскресенье, 13 февраля, перед гостями выступят оркестр «Подмосковные вечера», коллектив «Театра народной песни ТеремОк», ансамбль хора «Русская песня», ансамбли «Россияночка», «Заряночка» и «Слобожане».

Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

Парк «Патриот» 12 и 13 февраля приглашает всех жителей и гостей Подмосковья на фестиваль развлечений «Зимняя сказка». Посетители могут покататься на бесплатном катке, самом большом в регионе тюбинговом спуске и на упряжке с хаски. Также можно прокатиться на упряжке оленей, русской тройке и на квадроциклах.

Парк Горького в выходные порадует своих посетителей международным фестивалем «Снег и лед в Москве». Горожан ждут более 30 удивительных объектов и снежная фан-зона. На площадке есть две тематические зоны, в которых профессиональные скульпторы в режиме реального времени строят сказочные композиции изо льда и снега.

По выходным здесь проходят представления уличных театров и мастер-классы по снежной скульптуре.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В ближайший уик-энд, 12 и 13 февраля, на природных территориях Москвы продолжится фестиваль «Снежный холст», организованный Мосприродой.

Фестиваль предоставит возможность интересно провести время на свежем воздухе и продемонстрировать фантазию, ведь конкурсные работы предлагается создавать прямо на снежном покрове. В качестве материала можно использовать природные органические вещества.

Площадками фестиваля станут: 12 февраля — природно-исторический парк «Москворецкий», 13 февраля — природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино».

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Музей русского импрессионизма совместно с «Ельцин Центром» и «Энциклопедией русского авангарда» представляют выставку «Авангард. На телеге в XXI век» — реконструкцию масштабной экспозиции авангардного искусства, забытой в Вятской губернии сто лет назад.

Зрители увидят более 100 произведений ярких представителей русского авангарда, среди которых шедевры Василия Кандинского, Александра Родченко, Николая Фешина, Ивана Клюна, Александры Экстер и других мастеров.

В Дарвиновском музее открыта выставка «Императорские охоты прошлого и настоящего», где можно увидеть уникальную коллекцию охотничьих трофеев последнего императора Николая II и членов императорской семьи Романовых. Экспозиция рассказывает об охотничьих традициях аравийских шейхов и о том, каким образом королевские охоты сегодня способствуют сохранению краснокнижных животных Аравийского полуострова: дрофы-красотки, белого орикса, сокола.

Фото: Пресс-служба РОСИЗО

В центре РОСИЗО работает выставка-эссе Юрия Купера «Опыты». В творчестве мастера можно выделить ряд повторяющихся и узнаваемых образов, найденных художником, освоенных, а затем переосмысленных. Художник проявляет внимание к предмету, исследует его и в каждой новой работе фиксирует результат этого исследования.

Посетители увидят живопись, керамику, графику, книжную иллюстрацию, ювелирные работы, архитектурные проекты и театральную сценографию. Работы отражают одновременно масштаб творчества художника и его художественную индивидуальность. В экспозиции также представлены эскизы Юрия Купера к нескольким театральным постановкам.

12 и 13 февраля в Гостином Дворе завершается художественная выставка-форум «Уникальная Россия», на которой можно увидеть изделия ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотые руки России», живопись, скульптуру, художественных кукол, лаковые миниатюры, экспозицию авторского оружия «Клинок» и многое другое.

Презентации проектов посвящены ряду юбилейных дат и знаковых событий нашей страны: 1160-летию зарождения Российской государственности; 350-летию Императора Петра I; 140-летию Всероссийской промышленно-художественной выставки в Москве 1882 года; 100-летию СССР; 90-летию Северному морскому пути, 100-летию Русского философа, писателя, социолога, публициста А. А. Зиновьева.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 10 февраля, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише боевик «Анчартед: На картах не значится», чудесные семейные мультфильмы «Гоу, Феликс» и «Пламенное сердце», ленты национального производства «Короче, я женюсь!» и «Яйцо Фаберже», детектив «Смерть на Ниле», драма «Венецианские тайны» и комедии «Первый встречный» и «Помогите, я уменьшил своих друзей!».

Фото: «Пламенное сердце» / 2022 год

Сеть кинотеатров «Москино» 12 и 13 февраля приглашает юных горожан и их родителей на мероприятия в рамках Недели анимации. Показы пройдут в кинотеатре «Полет».

В афише выходных: два фантастических мультфильма классика японской анимации Мамору Хосода «Ученик чудовища» и «Мирай из будущего», трогательная «Жизнь кабачка», поставленная по мотивам романа Жиля Пари, волшебная сказка о единении с природой «Песнь моря» и нестареющая «Тайна третьей планеты» по Киру Булычеву.

А в кинотеатре «Иллюзион» 12 и 13 февраля можно увидеть ретроспективу кино Азербайджана, подготовленную совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики. Это первая в истории современной России масштабная ретроспектива азербайджанской кинематографии.

Программа включает в себя комедии и триллеры, сказки и детективы, киноповести, любовные истории, социальные драмы, сюрреалистические притчи и охватывает период от 1935 года до наших дней. От одного из последних советских немых фильмов «Буйная ватага» до покорившей Берлинский МКФ «Летучей мыши», от послевоенных и оттепельных картин до современного авторского кино, покоряющего международные фестивали, программа демонстрирует широкий диапазон жанров и стилей азербайджанской кинематографии разных эпох.