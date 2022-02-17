День орнитолога и Moscow Dive Show: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Приближаются февральские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 19 и 20 февраля и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор День орнитолога — праздник, который 19 февраля пройдет в Биологическом музее имени Тимирязева. Посетители смогут послушать лекции «Ворон считать престижно», «Как и зачем орнитологи кольцуют птиц», «Истории из жизни птиц и орнитологов», «Как я гонялся за коростелем: приключение птичьего фотографа» и «Как орнитологи изучают журавлей». Также в программе мероприятия запланированы музейная мастерская, настольные игры и выставка «АртОрнитология».

Зоологический музей МГУ в свою очередь приглашает взрослых и детей на праздник «Путешествие в зимний лес». Гости музея смогут прогуляться по экспозиции «Звери и птицы нашего леса зимой», где узнают, почему одни животные впадают в спячку, а другие нет, почему одни могут поменять свой внешний вид, а другие не могут, а также о том, как изменяется жизнь животных после появления снежного покрова.

В завершении мероприятия театр «Глиняная сказка» покажет спектакль «Зимний сон бурого медведя» о том, какие сны видит медведь во время спячки.

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

В выходные дни пройдет ряд интересных познавательных мероприятий. Так, в столице продолжается акция «Московская музейная неделя». В воскресенье, 20 февраля, свои двери для бесплатного посещения готовы открыть музей «Дом Гоголя», Дом-музей Марины Цветаевой, Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Государственный музей обороны Москвы, Музей Москвы и его филиалы, Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова и экспозиция «Музей сословий России», Музей космонавтики и Дом-музей академика С. П. Королева. Во многих из них открыты новые выставки и подготовлены интересные программы.

А в Российской государственной детской библиотеке 19 и 20 февраля пройдут завершающие Неделю книгодарения мероприятия. В программе: презентации новых книг, познавательные лекции, кино- и мультпоказы. Так, в субботу взрослые и дети смогут встретиться с автором А. Усачевым, иллюстратором Н. Воронцовым, аниматорами из Болгарии, посмотреть мультфильмы студии «Пилот», пройти «МультКвиз» и увидеть презентации книг.

В воскресенье гостей библиотеки ждут шедевры авторской анимации и фильм «Про Лелю и Миньку» на большом экране.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выставка Moscow Dive Show — мероприятие, посвященное всем направлениям водных и подводных увлечений и туристическим маршрутам в России и за рубежом, 19 и 20 февраля ждет посетителей в Гостином Дворе.

В рамках выставки научные работники биологического факультета МГУ организуют сектор «Тайны подводного мира» и программу лекций и мастер-классов про жизнь морских существ.

В субботу для юных посетителей пройдет уникальная игра-викторина на английском языке Stacey Show, а в воскресенье можно услышать рассказ «Гидры и медузы, тихоходки и планарии — чем похожи и чем отличаются?», который будет сопровождаться показом живых существ.

Фото: Александр Семенов

Парк «Патриот» 19 и 20 февраля приглашает всех жителей и гостей Подмосковья на фестиваль развлечений «Зимняя сказка». Посетители могут покататься на бесплатном катке, самом большом в регионе тюбинговом спуске и на упряжке с хаски. Также можно прокатиться на оленьей упряжке, русской тройке и на квадроциклах.

Парк Горького в выходные порадует своих посетителей международным фестивалем «Снег и лед в Москве». Горожан ждут более 30 удивительных объектов и снежная фан-зона. На площадке есть две тематические зоны, в которых профессиональные скульпторы в режиме реального времени строят сказочные композиции изо льда и снега.

По выходным здесь проходят представления уличных театров и мастер-классы по снежной скульптуре.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу, 19 февраля, на природных территориях Москвы завершается фестиваль «Снежный холст», организованный Мосприродой.

Фестиваль предоставит возможность интересно провести время на свежем воздухе и продемонстрировать фантазию, ведь конкурсные работы предлагается создавать прямо на снежном покрове. В качестве материала можно использовать природные органические вещества.

Заключительными площадками в рамках фестиваля станут природно-исторические парки «Битцевский лес» и «Измайлово».

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, в центре «РОСИЗО» работает выставка-эссе Юрия Купера «Опыты». В творчестве мастера можно выделить ряд повторяющихся и узнаваемых образов, найденных художником, освоенных, а затем переосмысленных. Художник проявляет внимание к предмету, исследует его и в каждой новой работе фиксирует результат этого исследования.

Посетители увидят живопись, керамику, графику, книжную иллюстрацию, ювелирные работы, архитектурные проекты и театральную сценографию. Работы отражают одновременно масштаб творчества художника и его художественную индивидуальность. В экспозиции также представлены эскизы Юрия Купера к нескольким театральным постановкам.

Фото: Пресс-служба РОСИЗО

Государственный музей А. С. Пушкина представляет выставку «Друзья Пушкина», посвященную современникам поэта. Структура выставки напоминает пушкинское «собранье пестрых глав». Перед зрителями развернется ряд картин, объединенных глубокой внутренней связью.

Главный символ экспозиции, объединяющий пространство залов в единое целое, — стол. Именно с этим предметом обихода чаще всего ассоциируется представление о дружеском времяпрепровождении. За столом читали, играли в карты, писали письма друзьям и дружеские послания. За столом отмечались лицейские годовщины.

Среди экспонатов выставки представлены живописные полотна, акварели, гравюры и литографии, на которых перед нами предстает Россия пушкинского времени.

Выставка «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России» ждет гостей в Историческом музее. Проект наглядно показывает творческую связь мастеров прошлого и современности.

Центральную часть выставки занимают работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства «Россия. XXI век». Лучшие конкурсные работы познакомят гостей с многообразием техник и технологий, оригинальными творческими идеями, продемонстрировав многовековые ювелирные традиции.

Помимо музейных ценностей, представлены уникальные полноцветные ультрареалистические голограммы — точные оптические копии экспонатов Алмазного фонда России.

А в атриуме Центрального детского магазина на Лубянке в ближайший уик-энд можно увидеть четыре уникальных олдтаймера-рестомода от Big Boys Big Toys: родстер MG 1500 1957 года, кабриолет Chevrolet Impala 1958 года, спорткар Porsche 924 1978 года и пикап Dodge Li'l Red Express 1979 года, а также стать участником небольшой экскурсии от гида музея «М.О.С.Т.».

Фото: Пиноккио. Правдивая история, 2022

И конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 17 февраля, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: чудесный мультфильм «Пиноккио. Правдивая история», ленты национального производства «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Однажды в пустыне» и «Синдром», триллеры «Жажда золота» и «Гонка со временем», драма «Камон Камон».

В кинотеатре «Иллюзион» 19 и 20 февраля можно увидеть серию спецпоказов фильмов якутского режиссера Михаила Лукачевского. В субботу зрители увидят ленту «Дорога», снятую по пьесе якутского драматурга Семена Ермолаева, а в воскресенье — драму «Белый день» о неожиданной встрече человека со стихией.

После каждого показа состоится обсуждение с режиссером Михаилом Лукачевским. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.