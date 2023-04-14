«Валюта, куда курс держишь?» Почему дорожают доллар и евро, и что будет с рублем

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс валюты продолжит бить рекорды — такой прогноз на этой неделе озвучили финансисты. Анализ провели, опираясь на последние данные Мосбиржи. «Вечерняя Москва» узнала, с чем связано подорожание зарубежной валюты.

Уже за первую неделю апреля курс доллара поднялся на Мосбирже с 77,5 до 82,5 рубля, а евро — с 84 до 90 рублей.

— Есть сразу несколько причин, способствующих росту, — считает финансовый аналитик Артем Извольский. — Первая и главная — дефицит российского бюджета. Так, с января по март в него поступило 5,7 триллиона рублей. Это на полтора триллиона меньше, чем было в прошлом году. В итоге в первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета составил 2,4 триллиона рублей. Теперь нужно либо тратить средства из Фонда национального благосостояния, либо ослаблять рубль, делая дороже доллары, за которые мы продаем нефть, газ, лес, уголь и другие ресурсы. Первый вариант уже не походит. Чтобы как-то стабилизировать ситуацию, приняли решение ослаблять нашу национальную валюту. Ведь чем дороже стоит доллар, тем больше в бюджете рублей.

Вторая причина снижения курса нашей валюты, как пояснил эксперт, — это потолок цен на российские энергоресурсы.

— Да, мы по-прежнему продаем ту же нефть, и очень успешно. Однако ее цену Запад всеми правдами и неправдами пытается снизить. Отчасти ему это удается. В итоге тех же долларов за нашу нефть мы получаем сейчас меньше, чем могли бы. А, соответственно, меньше долларов — ниже доходы в российский бюджет. Чтобы стабилизировать поступления, правительству, опять же, приходится делать доллар более дорогим, чтобы за него давали больше рублей и бюджет активнее пополнялся, — пояснил финансовый аналитик.

Третья причина роста валют — повышение спроса со стороны импортеров.

— Год назад импорт в Россию сильно просел. Сейчас он восстановился почти до уровня 2020–2021 годов. Но закупать бытовую технику, автомобили, запчасти к ним, одежду, обувь и так далее можно в основном за доллары. Поэтому их нужно купить. Выше спрос на валюту — выше ее цена, — рассказывает Артем Извольский.

Частный инвестор Федор Сидоров добавляет:

— Западные инвесторы уходят из России и выводят свои капиталы. В итоге американской валюты становиться меньше, а значит, стоит она теперь дороже.

Вместе с тем, как считают финансовые эксперты, серьезно ослаблять рубль российские власти не заинтересованы.

— Слабый рубль — это сильная инфляция, которая стране совсем не нужна. Поэтому ослабление рубля, я считаю, будет достаточно умеренным — только чтобы покрыть дефицит бюджета, — отмечает Извольский.

По мнению экспертов, в ближайшие недели курс доллара будет колебаться в районе 79–84 рублей.

— Напомню, страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении квот на добычу нефти. В результате цены на нее начали быстро расти. Чем дороже нефть, тем меньше поводов ослаблять рубль, — считает финансовый аналитик Артем Извольский.

КСТАТИ

Курс доллара может вырасти перед летом: люди начнут скупать валюту в ожидании отпуска в Турции, Египте, Таиланде и других популярных у туристов местах. Так что валюту лучше приобрести сейчас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ян Арт, кандидат экономических наук:

— Относительную устойчивость рубля поддерживает высокая ставка Центрального банка России — 7,5 процента годовых. Так что ситуация с ослаблением рубля управляема. Но если эта управляемость будет потеряна, можно ждать падения курса нашей валюты до 90 единиц за доллар. Однако отмечу, что апокалипсического сценария, как некоторые прогнозируют — 200 рублей за доллар, — я не жду.

Менять нельзя, копи

Если у вас уже есть доллары или евро, радуйтесь: они растут в цене, а значит, вы в плюсе. Продавать валюту сейчас, надеясь, что курс достиг пика, не стоит: он наверняка еще вырастет.

Если валюты у вас нет, ее можно купить. Другой вопрос, что делать это можно лишь в том случае, если вы планируете не быстрый доход, а эффективное сбережение. А еще — если у вас есть много рублей. Их часть вполне можно перевести в доллары или евро.

Если есть возможность, купите недвижимость — квартиру, студию, гараж с правом на землю, земельный участок, парковочное место. Дело в том, что недвижимость сейчас дешевеет, а значит, покупать ее выгодно.

По возможности купите золото. В 2023 году, по мнению экспертов, будут продолжаться кризисные явления, а именно в эти периоды золото растет в цене. Кризис проходит на фоне затухающей пандемии и конфликта на Украине. Аналогичные явления происходили в конце 1970-х и с середины нулевых и 2010-х годов. Пик падения цен на золото пройден в октябре 2022 года, когда стоимость металла достигала 1634 долларов за унцию. С тех пор происходил постепенный рост, и сейчас стоимость унции — выше 1800 долларов.

Юань всех обогнал

Китайская валюта юань на фоне санкций стала самой торгуемой в России, опередив даже американский доллар.

По данным аналитиков крупного агентства, в феврале этого года на Московской бирже юань впервые обошел доллар по месячному объему торгов. А в марте лишь укрепил лидерство.

— В 2022 году доля валют из дружественных стран на торгах увеличилась почти в 70 раз, — заявил председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.

До начала спецоперации объем торговли китайской валютой на российском рынке был минимальным. Его увеличение произошло после введения западных ограничений, которые напрямую коснулись российских банков.

— Юань сейчас становится одной из мировых валют — наряду с долларом и евро, — говорит финансовый консультант Наталья Мариничева. — Если у вас есть сбережения, то часть их вполне можно в юань перевести. Но не более 10 процентов от всех активов. Китай как страна-экспортер не заинтересован, чтобы его валюта стоила дорого. Вкладывать в юань все нельзя.