«Повышение не будет последним»: стоит ли брать ипотеку в условиях растущих ставок

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В течение 2022 года ставки по ипотеке в России снижаться не будут. Однако тем, кто живет на съемной квартире и накопил на первый взнос, имеет смысл задуматься о покупке жилья в ипотеку: когда ставки снизятся, можно будет договориться с банком о снижении платежей или перейти в другой банк на более выгодные условия. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, недавнее повышение ставок Сбербанком связано с кредитно-денежной политикой Центробанка.

— У нас было повышение ключевой ставки на один пункт (с 8,5 до 9,5 процента), и, соответственно, основные банки, которые занимаются ипотечным кредитованием, пересматривают свои ипотечные программы. Это означает, что за Сбербанком подтянутся остальные банки среднего и более низкого эшелона и в течение недели-двух ставки скорректируют в диапазоне от одного процента: кто-то на 0,8 поднимет, кто-то — на 0,9, — спрогнозировал Ракута.

Специалист подчеркнул, что это повышение, скорее всего, будет не последним. Такая тенденция сохранится в течение всего года, уверен брокер.

Эксперт отметил, что на экономику сильно влияют форс-мажорные и политические события, в частности пандемия коронавируса.

— Это все тоже влияло у нас на ставки. Падение ставок произошло в период начала пандемии и после этого, когда закредитованность населения стала большой: все воспользовались льготной ипотекой, ставки по вторичному рынку упали, и население набрало много кредитов. Чтобы избежать «ипотечного пузыря», Центробанк прибег к политике ужесточения, — объяснил Ракута.

Кроме повышения ключевой ставки и подъема ставок банков, сильно изменился подход к рассмотрению заемщиков, отметил собеседник «ВМ». По его словам, банки стали намного жестче рассматривать потенциальных клиентов, тщательно проверять кредитную историю, работодателя, доход и даже наличие негативных факторов у близких родственников.

В начале следующего года возможно изменение кредитно-денежной политики, спрогнозировал Ракута.

— У ставок тоже есть свой определенный потолок, они в 2020 году упали до исторического минимума. Они не могут вырасти до каких-то заоблачных пунктов. Безусловно, историческая динамика такова, что ставки понижаются, повышаются, потом идут опять вниз и вверх. Сейчас мы попали в цикличность повышения, тенденция идет на рост, и ставки становятся за 10 процентов точно, — рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул: если у человека стоит вопрос приобретения недвижимости и переезда с арендуемой в собственную квартиру, откладывать покупку не стоит. Связано это с тем, что если клиент будет исправно платить банку, то при падении ставок в будущем можно будет договориться о снижении платежа.

Кроме того, человек может перейти в другой банк, если там будут более выгодные условия, заметил собеседник «ВМ».

— Как правило, если заемщик берет ипотеку на 20–30 лет, он по истечении года-двух смотрит тенденцию на рынке и может спокойно ставку снизить: или путем заявления о снижении ставки в банке, в котором выдана ипотека, либо сделать рефинансирование. Второй вариант намного проще, так как банки уже видят, что кто-то выдал ипотеку, заемщик платит, — почему бы к себе не забрать этого клиента. И более лояльно подходят к вопросу рассмотрения и понижения ставки, — рассказал эксперт.

При наличии денег на первый взнос копить дальше не стоит: из-за инфляции эти накопления обесцениваются, заметил Ракута.

В нынешних условиях большинство заемщиков предпочтут брать ипотеку на максимальный срок, уверен эксперт.

— С каждым повышением ставок средний срок ипотеки увеличивается, сейчас можно сказать, что он достиг потолка. Заемщик, чтобы уменьшить ежемесячный платеж, берет на максимальный срок. Я думаю, что при подведении итогов года средний срок увеличится и составит 30 лет, — отметил эксперт.

По словам Ракуты, в 2021 году средний срок ипотеки составлял 20 лет: из-за меньшей ставки платеж был комфортным. При этом за 20 лет переплата получалась не такой большой, заключил специалист.