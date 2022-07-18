Аналитик Васильев объяснил, зачем при оформлении потребительских кредитов нужна страховка

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Многим потребителям банковских услуг нравятся возможности, которые предоставляет финансовая организация. Например, оформление ипотеки или потребительского кредита. Однако никто из клиентов банка не выражает восторга при оформлении страховки, предполагающей дополнительные ежемесячные затраты вдобавок к взносу по кредиту. В понимании клиентов потребительское кредитование — это легкие деньги, которые будет просто вернуть банку. Но все не так просто, ведь бывают экстренные случаи, которые и вынуждают банки применять страховку при оформлении кредита. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие плюсы и минусы у данной процедуры.

Обязательные и добровольные

По словам финансового аналитика Владимира Васильева, известно немало случаев, когда обычный, казалось бы, потребительский кредит превращался для заемщика или его близкого окружения в настоящую катастрофу:

— Например, взявший кредит заемщик мог потерять доход или стать инвалидом, погибнуть вследствие аварии. Но даже при таких обстоятельствах долговые обязательства перед банком не прекращаются. Все эти тяготы перекладываются на плечи ближайших родственников.

Именно на такие случаи и рассчитаны страховки при оформлении кредитов. При этом имеется две разновидности страховых программ. Их делят на обязательные и добровольные. Первые в обязательном порядке применяются при ипотечном кредитовании или автокредитовании. И по статье 323 Гражданского кодекса и в соответствии с федеральными законами отказаться от них не получится.

Что касается добровольной страховки, ее разновидностей на банковском рынке куда больше. Они действуют в случаях потери заемщиком работы в результате сокращения штата или ликвидации организации. Травмы, утеря трудоспособности тоже входят в этот перечень, как и уход заемщика из жизни. Утрата прав собственности на объект недвижимости при ипотечном кредитовании в том числе включена в список.

Стоит учесть, что стоимость страховки составляет около 30 процентов от общей суммы кредита. Сумму страховой премии делят на равные части и приплюсовывают к ежемесячным выплатам.

Итак, приобретая страховку, клиент получает гарантию, что при неблагоприятных обстоятельствах он или его родные с помощью возмещения от страховой компании смогут погасить задолженность перед финансовой организацией. В отдельных случаях остатком страховой суммы можно даже распорядиться по своему усмотрению.

Такая защита, заметил специалист, позволит пользователю банковских услуг чувствовать себя более уверенно, не думая о внезапных затруднениях.

Выбирайте проверенные страховые компании

На первый взгляд, кажется, что выгода очевидна. Да вот клиенты часто с недоверием относятся к страховым предложениям при оформлении потребительских кредитов даже при условии, что ставка по кредиту будет понижена.

Эксперт призывает все же при оформлении крупной суммы, которую клиент берет на долгие годы, не отказываться от страховки. При этом следует выбирать страховую компанию, которая дорожит своей репутацией и широко известна на рынке.

Подробный отчет

При оформлении страхового полиса очень важно подробно указать все детали своей жизни, начиная от хронических недугов и потенциально опасных хобби, которые могут привести к инвалидности или смерти. И чем больше вероятность наступления всевозможных рисков, тем выше будут тариф и стоимость страховой программы. Но если причиной страхового случая станет обстоятельство, о котором заемщик не указал или скрыл его, страховая компания может отказаться от выплат страхового возмещения.

Всегда можно отказаться

Клиент вправе отказаться от страховки, даже если договор подписан. Вы можете воспользоваться периодом «охлаждения», заметил спикер:

— Суть в том, что у клиента есть 14 календарных дней с момента подписания договора, в течение которых можно расторгнуть договор со страховой компанией. Не стоит забывать и о том, что каждый клиент вправе и вовсе не оформлять страховку, о чем стоит сразу предупредить специалиста в банке. Но учтите, что при отказе вам могут установить более высокую ставку по процентам.

Эксперт напомнил, какие жизненные обстоятельства не освобождают заемщика от долговых обязательств перед банком.

Это служба в армии, смерть супруга, переезд в другую страну, потеря стабильного дохода, если не была оформлена страховка на этот страховой случай, тюремное заключение, болезнь, травма или инвалидность.

Право на каникулы

Ни одна из этих ситуаций не освобождает заемщика от выплат по кредитным обязательствам. Если обстоятельства не позволяют никак рассчитаться с финучреждением, тогда можно отправить заявку на кредитные каникулы, которые длятся от одного до шести месяцев.

Автоматического списания или полного закрытия кредита тоже нет, несмотря даже на самые экстренные обстоятельства, заключил спикер.