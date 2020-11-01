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Могут быть не только защитой: врач объяснил, чем опасны очки во время пандемии коронавируса
Фото: Анна Быкова

Могут быть не только защитой: врач объяснил, чем опасны очки во время пандемии коронавируса

Руслан Давлетшин

Здоровье

Ношение очков не снижает риск заражения коронавирусом, однако они могут служить механической защитой от потоков воздуха и вредных частиц. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал профессор РНИМУ им. Пирогова, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Карабиненко.

— Все равно, когда мы дышим, поток воздуха через маску идет на очки. Орган зрения связан с полостью носа через носо-слезный канал, поэтому заболевание (COVID-19) вполне возможно, — отметил специалист.

По его словам, чтобы хоть как-то снизить риск заражения инфекцией, следует обязательно протереть очки специальной спиртовой салфеткой после того, как человек пришел с улицы. Такие антисептические средства достаточно широко представлены в магазинах и аптеках. Но в целом — что с очками, что без них — вероятность заболеть коронавирусом примерно одинаковая.

— Все эти вирусы летают во внешней среде. Мы не знаем, когда и где мы можем их вдохнуть в свой организм. Дело в том, что, когда человек говорит, выделяется невидимое облачко брызг, а в нем могут быть вирусы. Поэтому нужны и маски, и очки, чтобы защититься от механического воздействия при разговоре с другим человеком, — заключил эксперт.

Напомним, ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил со ссылкой на своих коллег из Китая, что люди в очках меньше заражаются COVID-19. По его словам, среди больных коронавирусом в Поднебесной всего 10 процентов пациентов носили очки, потому как основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз.

Однако другой российский ученый, тоже из Сибири, больше придерживается мнения, аналогичного точке зрения Александра Карабиненко. Профессор и ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов назвал заражение через слизистую глаза очень сложным способом передачи вируса. Поэтому, считает он, ношение очков не сильно влияет на ситуацию при защите от коронавируса нового типа.

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