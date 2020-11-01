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Вирусолог оценил данные о снижающем риск заражения COVID факторе
Фото: pexels.com / Ivan Samkov

Вирусолог оценил данные о снижающем риск заражения COVID факторе

Евгения Звощик

Здоровье

Профессор и ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов прокомментировал сообщения о том, что очки являются эффективной защитой от заражения новым типом коронавирусной инфекции.

По его словам, заражение через слизистую глаза является наиболее сложным способом передачи вируса. В связи с этим ношение очков как средства индивидуальной защиты не так принципиально при защите от COVID.

— Заражение через слизистую глаз возможно, но я бы этого не ожидал с учетом того, что слизистая глаз защищена неспецифическим иммунитетом, — пояснил Чепурнов в комментарии Ura.ru.

Он уточнил, что на слизистой глаза есть ферменты под названием лизоцимы, которые призваны бороться с посторонними бактериями и вирусами. Эксперт добавил, что в выводах китайских ученых присутствует определенная логика относительно связи ношения очков и заражения коронавирусом. Однако российским специалистам следует провести свое исследование.

Ранее ученые в Китае выяснили, что люди, которые носят очки, в пять раз реже заражаются COVID-19.

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