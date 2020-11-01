Ученые назвали фактор, снижающий риск заражения COVID-19 в пять раз

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ученые выяснили, что люди, которые носят очки, реже заражаются COVID-19. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов рассказал, что к соответствующим выводам пришли в Китае.

— В КНР было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. В Китае это очень ярко проявляется, потому что там мало носят контактные линзы, зато много носят очки — более 80 процентов. Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки, — сообщил ученый.

Он отметил, что нужно обязательно носить маски, так как основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз. Нетесов подчеркнул, что маски особенно необходимы пожилым людям. В том числе из-за высокой смертности больных COVID-19. Летальность заражения, по словам ученого, более чем в десять раз превышает этот показатель в случае гриппа.

Ученые отметил, что инфицированный человек выделяет вирус перед появлением первых симптомов. Он еще не чувствует, что болен, но два дня будет выделять вирус и заражать окружающих, если ходит без маски. Нетесов напомнил, что 90 процентов людей переносят COVID-19 бессимптомно.

Также он сообщил, что исследования китайских ученых показали, что вирус живет на коже до 12 часов. Поэтому мытье рук является очень важной мерой профилактики, а прикосновения руками к лицу повышает шансы занести вирус в организм, передает «Российская газета».

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