«Беспочвенный ажиотаж»: врач объяснил, почему москвичам не стоит покупать лекарства от гриппа и ОРВИ впрок

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Все необходимые для лечения коронавируса препараты закуплены городом. В интервью «Вечерней Москвы» главный врач Диагностического центра № 5 Павел Гуляев рассказал о том, что поможет избежать заражения и какие виды терапии в случае болезни могут быть назначены пациентам.

— Павел Владимирович, есть ли универсальное средство от коронавируса?

— Такой волшебной таблетки нет. Однако существуют лекарственные препараты, максимально эффективно помогающие при коронавирусной инфекции. Но здесь идет индивидуальный подбор — в зависимости от состояния здоровья и течения болезни у конкретного пациента. Нельзя говорить о монотерапии, каждый препарат подбирается в отдельном случае.

— А насколько широка сейчас фармацевтическая линейка, которую используют врачи при лечении коронавируса?

— В отличие от весеннего периода у нас есть выбор. При этом идет лечение не только самой коронавирусной инфекции, но и сопутствующих осложнений — в первую очередь пневмонии. Среди назначаемых препаратов — антикоагулянты, жаропонижающие, антибактериальные, противовирусные и другие. Спектр получается широким.

— Периодически в соцсетях или на различных форумах появляются сообщения, что нельзя купить то или иное лекарство в аптеке. Нужно ли людям заранее запасаться препаратами?

— Это беспочвенный ажиотаж. В Москве проблема с лекарствами закрыта на правительственном уровне. Начиная с весны, препараты для лечения ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и осложнений, которые она вызывает, были закуплены централизованно. Закупать про запас нет смысла. Тем более что нельзя заранее спрогнозировать, какие лекарства могут понадобиться пациенту, если он все же заразится COVID-19. Гораздо целесообразнее обратиться к врачу. Все необходимые препараты есть в бюджетных учреждениях.

— А есть ли какая-то рекомендация для людей: как не подхватить коронавирус в высокий эпидемиологический сезон?

— Весной уже проходили пик заболеваемости, и ситуация в отношении защиты себя и близких не меняется и сейчас. Это самоизоляция, самодисциплина, ограничение контактов, отказ от посещения публичных мероприятий или мест скопления людей. Мы никогда не можем заранее знать, с кем пересечемся, где можем подхватить вирус. Оставаться дома — самый безопасный вариант. Второй рекомендацией станет обязательное соблюдение перчаточно-масочного режима. Важно соблюдать режим всем, а не только отдельным людям.

ВАЖНО

В Москве приняты меры, чтобы сократить распространение инфекции.

Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Горожан просят не посещать людные места, временно отказаться от встреч с друзьями и родственниками. Заказать доставку продуктов и лекарств, получить психологическую помощь можно по телефону +7 (495) 870-45-09.

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