«Счастливое угасание»: чем опасен недостаток кислорода и как не пропустить бессимптомную гипоксию

Фото: Светлана Колсокова, «Вечерняя Москва»

Недостаток кислорода при коронавирусе способен незаметно привести к «счастливому угасанию» человеческой жизни. Однако это тревожное состояние можно отследить по ряду признаков, заявил «Вечерней Москве» доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ, декан медицинского факультета СПбГУ Петр Яблонский.

Ранее в журнале Function появилась статья испанских ученых, которые предположили, почему гипоксемия может быть «тихой» и «счастливой», то есть бессимптомной. Они полагают, что все дело в белке ECA2, через который ковид проникает в организм. Белок поражает каротидные тельца, реагирующие на нехватку кислорода в крови и посылающие нервные сигналы для стимуляции дыхательного центра мозга. В результате патоген нарушает работу системы, что приводит к фактически незаметному летальному исходу.

В первую очередь профессор призвал не путать гипоксию и гипоксемию. Именно о последнем состоянии пишут зарубежные исследователи, считает собеседник «ВМ».

— Гипоксия — это недостаток кислорода во вдыхаемом воздухе, гипоксемия — недостаток кислорода в тканях. Первое состояние очень остро ощущается людьми, например, на подлодках, в замкнутых пространствах и так далее. Гипоксемия же — это когда человек вроде бы нормальным воздухом дышит, а насыщения не происходит, и ткани начинают голодать. Чаще всего это состояние сопровождается еще и гиперкапнией — избытком углекислоты. Так, эти пациенты «выглядят красиво»: они розовые, не синие. В этом самая главная забота реаниматологов, которые лечат хронических больных. Вот эти два состояния — снижение кислорода в тканях и рост углекислоты — приводят к тому «счастливому» угасанию, о котором говорят испанские коллеги, — пояснил Яблонский.

Он отметил, что гипоксемия действительно плохо ощущается, если опираться только на одышку как на единственный ее признак. Организм привыкает к тому, что кислорода мало, а его расходование уменьшается. При этом снижается напряжение системы и замедляется сердцебиение, добавляет пульмонолог.

— Это такое патофизиологическое состояние, при котором организм как бы погружается в анабиоз, — уточнил он.

Фото: pixabay.com

Чтобы не пропустить «тихую» гипоксемию при коронавирусе, ориентироваться следует все же на симптомы последнего. По мнению собеседника «ВМ», за долгое время борьбы с пандемией медики поняли, что лечить болезнь, вызванную инфекцией, нужно сначала гепарином или подобной симптоматической терапией, а не антибиотиками. Далее назначают витамины, затем гормоны и только после всего этого решают проблему с кислородом, если у пациента выявлена гипоксемия.

— Температура тела — хороший индикатор течения заболеваний и ряда внутренних процессов, которые специалисты контролируют в лабораторных исследованиях. Но поймите, для того чтобы понять, что суп плох, не надо есть всю кастрюлю. Нам не нужно найти 28 показателей, чтобы понять, что человеку плохо. Это видно по нескольким довольно простым симптомам. И одышка — далеко не первый из них. На нее нельзя ориентироваться или ждать. Врачам все видно по поведению, по суетливости, потливости, температуре тела человека. Вот если он три дня подряд горит — температура 38–39 градусов, — то не надо ждать, нужно в больницу, давать гормоны, фузионную терапию и, конечно, обильное питье. Это лечение соответствует последним рекомендациям Запада, — подчеркнул доктор наук.

Он также рассказал, что недостаток кислорода и проблемы с дыханием могут свидетельствовать о других заболеваниях. Иногда человек «изображает», что ему нечем дышать. По словам Яблонского, это связано с тем, что пациент сам себя погружает в истерическое состояние, при котором ему «как будто бы не хватает воздуха».

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Однако, продолжает эксперт, нередко аналогичное состояние может быть спровоцировано и сердечно-сосудистыми недугами.

— При ковиде это похоже на тромбоэмболию легочной артерии, но с другого конца. Обычно мы видим тромбозы крупных артерий, а тут — капиллярного русла. Таким образом нарушается транспорт кислорода и углекислоты через альвеолокапиллярную мембрану — одно из самых тонких и, можно сказать, интимных образований в человеке, где происходит химический и биологический, но не физический, процесс передачи кислорода в ткани и изъятие углекислоты. При микротромбозах происходит выключение легких из этого процесса. Поэтому человека в таких случаях укладывают на живот, поскольку обычно задеваются капилляры задней группы сегментов, а передняя группа оказывается более свободна. Это патофизиологическое состояние объясняется выключением сосудов из этого интимного акта внутреннего дыхания (передачи кислорода на уровне альвеол), — объяснил собеседник «ВМ».

Помимо сосудов, трудности с дыханием могут говорить о болезнях сердца, например, о синдроме малого выброса. При нем, рассказывает Яблонский, сердце сокращается, но фракция изгнания оказывается 27 или 30 вместе 65. При этом легкое работает нормально, но организму не достает крови, а объем насоса уменьшается, выбрасывая вместо положенных 60–90 миллилитров крови за каждое сердечное сокращение около 10–15.

Кроме того, дополняет врач, иногда нехватка кислорода ведет к нарушению ритма сердца, которое начинает выбрасывать 30 ударов вместо необходимых 60–70.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Со счетов нельзя списывать и психологию человека, который имеет свойство «сам себя накручивать», нарушая баланс системы «самым причудливым образом», отмечает Яблонский.

В заключение он подчеркнул, что при ощущении дискомфорта, связанного с дыханием, не следует откладывать визит к специалисту, а чтобы убедиться в необходимости провериться, можно обратить внимание на соответствующие сигналы.

— Поверьте, простая аускультация может открыть глаза на многие вещи: есть у вас хрипы или нет, свистящие они или жужжащие, влажные или сухие… Есть ли аллергическая реакция на животных, на запахи, на холод? С этого надо начинать, а все остальное — либо в области психологии, либо в области другой соматики, требующей дополнительных исследований, — резюмировал эксперт.

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