И прививка не страшит: как подготовиться к вакцинации и зачем она нужна

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Массовая вакцинация началась в России две недели назад. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице ежедневно прививку делают от 15 до 20 тысяч москвичей. «Вечерка» рассказывает, как подготовиться к этой процедуре.

Несмотря на то что уже более 320 тысяч москвичей сделали прививку от коронавирусной инфекции, у многих жителей все еще возникают вопросы о том, как работает вакцина и насколько она безопасна.

— Механизм действия всех вакцин основан на способности иммунной системы человека реагировать на внедрение чужеродного микроорганизма выработкой антител и активацией клеточного иммунитета, — рассказала «Вечерке» кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова. — Антитела служат для защиты организма от вируса или инфекции, при этом иммунная система способна «запоминать» информацию о них.

Таким образом, при следующей встрече с вирусом или этой же инфекцией наш иммунитет нейтрализует угрозу. Именно вакцина этому и «обучает» организм.

— Что касается безопасности, в описаниях вакцин указываются относительные противопоказания — то есть состояния, при которых они должны применяться с особой осторожностью. Это хронические заболевания печени и почек, сахарный диабет, инфаркты и инсульты в анамнезе, первичные и вторичные иммунодефициты, аутоиммунные заболевания, астма и ХОБЛ, метаболический синдром, атопия, экзема, миокардиты, перикардиты, ИБС, эпилепсия, заболевания кроветворных органов. Список довольно длинный, так как включает практически все известные на сегодняшний день хронические заболевания и их осложнения, — сказала Екатерина Гергесова. — О наличии некоторых относительных противопоказаний пациент может достоверно не знать либо их игнорировать, особенно если они не имеют ярких клинических проявлений, поэтому перед вакцинацией необходимо пройти комплексное медицинское обследование.

В целом же особой подготовки к вакцинации от коронавируса со стороны пациента не требуется.

— Медицинское обследование начинается с визита к врачу, который после подробного расспроса, осмотра и активного выявления жалоб и анамнеза определится с инструментальными и лабораторными исследованиями при необходимости, — отмечает эксперт. — Врач должен не просто спросить «на что жалуетесь», а выяснить, бывают или бывали ли у пациента симптомы, характерные для определенной патологии. Так, например, в случае хронического токсического поражения печени пациент может игнорировать незначительную тяжесть в правом подреберье, не придавать значения регулярному употреблению алкоголя в умеренных дозах, особенно в сочетании с некоторыми лекарственными препаратами. Задача врача в этом случае — понять, стоит ли назначить пациенту исследования. Таким образом должно производиться выявление патологических состояний, вакцинация при которых несет риски.

Кстати, пациенты старше 75 лет, как правило, страдают от одного или нескольких хронических болезней. Решение о вакцинации для них должен принять только лечащий врач, наблюдающий за динамикой заболевания, и вопрос о назначении лабораторных исследований для этой группы пациентов также находится в компетенции лечащего врача.

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