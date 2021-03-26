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Вирусолог рассказал, что тормозит выработку коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вирусолог рассказал, что тормозит выработку коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве

Ростислав Зубков

Здоровье

К концу лета — началу осени москвичей может ждать «коренной перелом» в формировании коллективного иммунитета от коронавируса. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее столичные власти заявили, что у примерно 44 процентов жителей Москвы выработался иммунитет к COVID-19. В общей сложности от ковида привилось около миллиона горожан.

Аграновский в свою очередь допустил, что популяционный иммунитет у подавляющего большинства москвичей выработается либо к концу лета, либо в начале осени.

— Если все получится, если мы доведем до людей мысль, что встреча с вирусом закончится гораздо хуже, чем вакцинирование, вызывающее ничтожные побочные эффекты, то в конце лета — начале осени нас может ждать коренной перелом по части коллективного иммунитета, — сказал вирусолог.

Он с сожалением отметил, что «распространившиеся в интернете антинаучные предрассудки» по поводу вакцин мешают выработке иммунитета, хотя отечественные препараты, по мнению ученого, безопасны и эффективны.

Говоря о перспективах отмены оставшихся коронавирусных ограничений, например ношения масок и перчаток, Аграновский выступил за отмену последних «прямо сейчас».

— Перчатки я бы уже сегодня отменил — они неэффективны. Помилуйте, сейчас нет такого «ручного» контакта. К тому же человек может инстинктивно той же перчаткой полезть в нос, прическу поправить и так далее. Лучше руки мыть раз в полчаса, а перчатки оставить врачам, — считает собеседник «ВМ».

Вместе с тем он заявил о необходимости сохранить обязательное использование масок.

Помимо прочего, Аграновский допустил, что в будущем возрастет потребность в ревакцинации. Известно, что вакцина дает иммунитет не на всю жизнь, а лишь на несколько месяцев. В связи с этим, говорит эксперт, прививка от COVID-19 может стать «рутиной, как вакцинация от гриппа».

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