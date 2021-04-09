Как сохранить качество жизни с болезнью Паркинсона: рекомендации от экспертов столичного ИДПО

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11 апреля — Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Этот недуг входит в число самых распространенных в мире хронических прогрессирующих нейродегенеративных заболеваний. По статистическим показателям он уступает пока только болезни Альцгеймера и очень часто встречается среди лиц пожилого возраста. Но сегодня услышать подобный диагноз от врача уже не так страшно, как это было полвека назад. Люди с этим диагнозом сохраняют физическую активность, общаются с близкими и друзьями, посещают театры и выставки. Все это стало возможным за счет достижений современной медицины и учреждений социальной сферы.

За последние 20 лет доля населения старшего возраста в мире увеличилась на 48 процентов, а еще через 10 лет этот показатель достигнет уже 56 процентов. Пациентов с болезнью Паркинсона станет больше, ведь недуг имеет особенность молодеть и возникать у людей трудоспособного возраста: каждый десятый пациент с болезнью Паркинсона моложе 50 лет, каждый двадцатый — до 40 лет.

Как распознать предвестников

Необратимые изменения в организме запускает снижение уровня дофамина. Именно этот гормон-нейромедиатор отвечает за слаженную работу мозга и всей нервной системы. Предвестниками, или «красными флажками», болезни Паркинсона считаются частые депрессии, расстройство пищеварения, нарушение сна, снижение активности в целом, нарушение обоняния.

По мере прогрессирования заболевания могут наблюдаться скованность и замедленность движений, тремор рук, ног и головы, нарушение походки (так называемая шаркающая походка), снижение выразительности мимики, частые перемены настроения (с чередующимися периодами депрессии и апатии), нарушение сна (сонливость, частые пробуждения, вскрикивания во сне), нарушение памяти.

На дальнейших этапах болезни у человека могут возникнуть проблемы с самообслуживанием. Если такому человеку не будет оказана качественная медицинская и социальная помощь, возможна полная утрата физической активности и умственных способностей вплоть до развития деменции.

— Социальный комплекс столицы располагает ресурсами для оказания помощи столкнувшимся с этим недугом, а обучение специалистов по надомному уходу и работе в специализированных учреждениях проходит на базе нашего института. Нередко именно социальные работники первыми диагностируют признаки развивающегося заболевания у подопечных, помогают им и их близким своевременно принять меры по сдерживанию развития недуга, — говорит врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент ИДПО Ирина Авдеева.

Для эффективной борьбы с распространением болезни Паркинсона актуально не только ее лечение, но и профилактика, а также популяризация информации об этом недуге. Как можно больше людей должны знать, что своевременная диагностика поможет замедлить прогрессирование заболевания и сохранить качество жизни заболевших.

Как предотвратить или отсрочить болезнь Паркинсона

Прежде всего эксперты советуют повышать уровень дофамина в организме. Речь идет о правильном питании, регулярной физической активности и здоровом сне. Для выработки дофамина необходима аминокислота тирозин, содержание которой очень велико в таких продуктах, как орехи (к примеру, грецкие, миндаль), авокадо, сезонные фрукты (бананы, клубника, арбуз, яблоки), овсянка, семена кунжута и тыквы, фасоль, свекла, молоко, черный шоколад, зелень.

Физические нагрузки, соответствующие возрасту, стимулируют не только активность дофаминовых рецепторов, но и выработку серотонина и других эндорфинов. Занятия йогой, дыхательной гимнастикой цигун, долгие прогулки пешком, плавание, танцы, езда на велосипеде улучшают состояние здоровья человека, поднимают настроение, избавляют от депрессии и продлевают качественную жизнь.

Полноценный отдых помогает поддерживать необходимый уровень дофамина, дарит бодрость и ощущение удовлетворенности на целый день. Необходимо помнить: чтобы высыпаться и получать самое полезное от сна, необходимо отправляться в постель не позднее 23 часов, а в идеале — между 20 и 22 часами.

Куда обращаться в случае необходимости

Каждый житель России может обратиться за диагностикой и назначением лечения в Центр болезни Паркинсона на базе Российского национального исследовательского медицинского Университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России по адресу Москва, ул. 1-я Леонова, дом 16.

В широком доступе имеется и научно-популярная литература о заболевании, его течении и методах профилактики. Например, книга «Поговорим о болезни Паркинсона», автором которой является Джон Вайн. Значительный прогресс наблюдается в разработке хирургических методов лечения болезни Паркинсона. Широко применяется глубокая электростимуляция, которая имеет несомненные преимущества перед хирургическим лечением.

Семимильными шагами новые технологии лечения болезни Паркинсона развиваются благодаря достижениям фундаментальных нейронаук. Все шире внедряются экспериментальные технологии генной и клеточной терапии с использованием рекомбинантных вирусных векторов и нанолипосомальных систем доставки.

В программе Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы есть несколько профильных образовательных курсов: «Инструменты и порядок проведения функциональной диагностики потребностей граждан в системе долговременного ухода», «Когнитивные нарушения у людей пожилого и старческого возраста», «Практические социально-медицинские навыки по уходу на дому» и др. Пройти обучение в этих направлениях могут как социальные работники, так и сотрудники широкого спектра учреждений, работающих в сфере помощи людям с нейродегенеративными заболеваниями.

Важно понимать, что диагноз «болезнь Паркинсона» не является в современном мире приговором. Для того чтобы не дрогнуть перед таким серьезным испытанием в жизни, важны три фактора: качественное лечение, своевременная профилактика и диагностика, а также желание самого человека активно заниматься собой и своим здоровьем.

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