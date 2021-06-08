«Вылечить невозможно»: врач рассказал, какую опасность таит в себе остеопороз

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В Москве для диагностики остеопороза и признаков ишемической болезни будут использовать алгоритмы искусственного интеллекта. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалистов, какую опасность таит в себе остеопороз, какие существуют способы выявления этого заболевания и к каким тяжелым последствиям может привести отсутствие грамотного лечения и профилактики.

Что это за болезнь?

По словам врача-ревматолога Людмилы Можейко, остеопороз — это хроническое заболевание, при котором кости теряют свою прочность. Несвоевременные диагностика и профилактика недуга могут стать причиной инвалидности и даже смерти. Вылечить остеопороз полностью невозможно, поэтому важно проводить профилактику с раннего детства.

— Около 14 миллионов жителей России старше 50 лет имеют диагностированный остеопороз. Факторы риска развития заболевания делятся на управляемые и неуправляемые, — отметила Можейко.

К неуправляемым, по словам эксперта, относятся те, которые невозможно изменить:

— Это преклонный возраст, ранняя менопауза, наследственная предрасположенность, длительная иммобилизация, то есть неподвижность конечностей, эндокринные заболевания и прием глюкокортикоидов более трех месяцев.

К управляемым факторам риска, которые человек может изменить, врач отнесла несбалансированное питание, дефицит кальция и витамина D, низкую массу тела и недостаточную физическую активность.

— Также существуют косвенные признаки, указывающие на остеопороз. Это снижение роста более чем на два сантиметра за год или более четырех сантиметров в течение жизни. Вследствие чего происходит явное изменение осанки, — уточнила врач.

Кроме того, симптомом данного заболевания может быть периодически возникающая боль в поясничном или в грудном отделе позвоночника. Болевые ощущения, по словам специалиста, усиливаются при ходьбе и уменьшаются в горизонтальном положении тела.

Какая нужна профилактика?

По словам ревматолога, вылечить остеопороз невозможно, поэтому так важно проводить профилактику возникновения этого недуга:

— Основные направления профилактики включают в себя правильное питание, адекватную физическую активность, отказ от курения и употребления алкогольной продукции.

Цель профилактики — сформировать прочный скелет, предотвратить либо замедлить потерю костной массы и предупредить перелом костей.

Как бороться с недугом?

В свою очередь травматолог-ортопед Станислав Дедов в разговоре с корреспондентом «ВМ» уточнил, что правильная и дозированная физическая активность — это самый эффективный способ борьбы с вымыванием кальция из организма, который является строительным материалом для человеческих костей:

— Бег, скакалка, аэробика, езда на велосипеде и танцы — все это отличные средства для сохранения и укрепления костной ткани.

Развитие остеопороза, по словам эксперта, во многом зависит от режима питания:

— Для предупреждения болезни необходимо включать в рацион продукты, содержащие кальций и витамин D. В то же время нужно отказаться от продуктов, которые, напротив, выводят эти элементы из организма — кофе, какао и чая.

По словам Дедова, следует исключить пищу, содержащую жиры в большом количестве. Среди них масло, маргарин, майонез, красное мясо:

— Говядину, телятину и баранину лучше не употреблять больше одного раза в неделю, так как фосфор, содержащийся в этих видах мяса, препятствует усваиванию кальция.

Врач предупредил, что рацион должен быть разнообразным и насыщенным. Нужно как можно больше потреблять продуктов молочного происхождения, орехов и капусты различных сортов — от белокочанной до пекинской. При остеопорозе организм нуждается в двойной дозе цинка. Значит, нужно освоить приготовление блюд с бобовыми, печенью, морепродуктами и сельдереем. Витамин В6, препараты, которые содержат магний, и фолиевая кислота также помогают в лечении остеопороза.

— Лучше придерживаться дробного питания и принимать пищу небольшими порциями 5–6 раз в день, — предупредил Дедов.

Диагностика

По словам специалиста, современная медицина располагает достаточно эффективными методами распознавания остеопороза на начальных стадиях, когда снижение плотности тканей не превышает трех–пяти процентов. Такой метод называется денситометрия. Он, как уточнил спикер, основан на определении плотности скелета и выявляет минеральные и другие активные компоненты костных тканей:

— Рентгенография — еще один способ обнаружить истощение костных тканей. Правда, применяют ее лишь в тех случаях, когда костная ткань истощена более чем на 30 процентов.

Дополнительно, уточнил спикер, проводится исследование фосфорно-кальциевого обмена в организме, чтобы диагностировать болезнь.

К какому врачу обращаться?

Лечение данной проблемы, как заметил врач, является сложным и длительным. Им занимаются эндокринологи, травматологи, неврологи, иммунологи и ревматологи:

— Несмотря на то что препаратов, которые полностью вылечивают остеопороз, в настоящее время не существует, есть лекарства, которые могут повысить плотность костей и снизить риск переломов. Медикаменты обладают антирезорбционными свойствами, то есть замедляют процесс разрушения костей.

Все средства лечения назначает индивидуально лечащий врач — в зависимости от состояния больного. Но в первую очередь проводится коррекция состояния, которое явилось причиной остеопороза.

— Если вы входите в группу риска по данному заболеванию, то необходимо соблюдать осторожность при любом движении и физическом усилии, — отметил медик. — Постарайтесь уменьшить вероятность падения, не носите неустойчивую обувь или обувь на скользкой подошве. Постелите специальные коврики в ванной, которые позволят не поскальзываться на мокром полу. Всегда держитесь за поручни и перила, особенно важно быть бдительными на лестницах, при наклонах и поднятии тяжестей. Если падения все же не удалось избежать, прежде чем встать, убедитесь, что у вас нет травмы.

Дедов рекомендует после травмирования в срочном порядке обратиться к врачу. Ведь переломы могут быть сначала безболезненные и незаметные, а потом станут причиной серьезного и неизлечимого недуга.

Детский остеопороз

Проблема, вызванная повышением разрушения костной ткани, может возникнуть в любом возрасте. По словам травматолога-ортопеда, у детей встречается даже врожденный остеопороз.

— Такие варианты болезни бывают при внутриутробной патологии, — сказал травматолог.

Эксперт отметил, что болезнь может также развиться, если ребенок родился недоношенным, если мать во время беременности перенесла серьезные хронические заболевания либо в период вынашивания употребляла спиртное.

Методика диагностики и лечения у детей такая же, как и у взрослых. Правда, при легких формах недуг можно преодолеть быстрее:

— Детский и подростковый остеопороз поддается терапии намного лучше, чем у взрослых.

Для этого, как уточнил эксперт, используются препараты, содержащие магний, кальций и витамин D.

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