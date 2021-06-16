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Врач рассказал, почему важно продолжать носить маски
Фото: Рixabay

Врач рассказал, почему важно продолжать носить маски

Ирина Ковган

Здоровье

Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян о риске возникновения новых волн пандемии коронавируса.

Эксперт заявил, что рост заболеваемости наблюдается из-за того, что некоторые граждане недостаточно ответственно относятся к соблюдению мер безопасности. Особенно это касается тех, кто уже переболел COVID-19.

— После перенесенной инфекции, как показала практика, через год иммунитет уже снижается, — сказал Евгений Тимаков.

Эксперт добавил, что носить маски и перчатки, соблюдать безопасную дистанцию и пользоваться обеззараживающими средствами необходимо даже в том случае, если человек сделал прививку или перенес инфекцию. Дело в том, что вирус продолжает мутировать, а новые его вариации способны заражать повторно.

По словам Евгения Тимакова, рост заболеваемости коронавирусом в России будет длиться как минимум месяц.

— То, что мы сейчас видим, — абсолютно логичное нарастание третьей волны. Потому что вирус приобретает свойство не только легче передаваться от человека к человеку, но и передаваться в условиях нашего лета, — добавил Евгений Тимаков.

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