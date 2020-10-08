Как появилась традиция вешать ковер на стену

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

И у нас тоже, конечно, он был — ковер, купленный по случаю уже под самый занавес Советского Союза. Его особенно полюбил наш кот — плотный и густой ворс выдерживал Кузьку, когда тот кидался на ковер прямо с пола, зацепляясь сразу всеми четырьмя лапами… Провисел ковер не долго, но попал на множество семейных фотографий, так что и в нашем архиве «те самые крамольные фото», где радостные родные лица запечатлены на фоне восточных узоров.

В деревенском доме моих бабушки и деда тоже были ковры, но попроще — гобеленовые, сюжетные. На веранде висела тканая репродукция Рылова «В голубом просторе» — гуси летят над морем. В детстве каждый из гусей имел свое имя: Серая Шейка, Мартин, Акка Кебнекайсе… И каждому я неизменно желала перед сном «спокойной ночи». У соседей Антиповых был ковер с оленями, предмет моего восхищения и острой зависти. В городе «сюжетные» ковры были немодными, но зато «восток», толстый, тяжелый, убедительный, доставшийся за немалые деньги и с большими сложностями, был роскошным дополнением к полированной стенке и чешской хрустальной люстре «с висюльками».

Традиция вешать ковер на стену пришла в СССР из царской России. После Русско-турецкой войны ковер на стене и две скрещенные сабли смотрелись словно военный трофей. Мода на «восток» была невообразимая: в домах у помещиков и дворян создавали «восточные» уголки и даже целые «восточные» комнаты. Основной акцент в них делался именно на ковер, вернее, на многочисленные ковры: на полу, на стене, небрежно наброшенные на столик… Вплоть до 1910 года в «восточных» комнатах собиралась продвинутая молодежь, устраивали салоны. Михаил Юрьевич Лермонтов описывает квартиру в Петербурге в «Княгине Лиговской»: «На полу разостлан был широкий ковер, разрисованный пестрыми арабесками, другой персидский ковер висел на стене, находящейся против окон, и на нем развешаны были пистолеты, два турецких ружья, черкесские шашки и кинжалы, подарки сослуживцев, погулявших когда-то за Балканами…» На архивном фото 1890-х годов — спальня Петра Ильича Чайковского в Клину. Там на стене, над кроватью композитора, небольшой скромный ковер.

После революции ковер на стене могли себе позволить уже не только дворяне, но и простые советские граждане. Первые десятилетия после революции, правда, было не до ковров — разве что номенклатурные работники, вернее, их благополучные жены, в столице занимались украшательством своих жилищ. Но вот после войны истосковавшийся по нормальной жизни народ захотел красоты и уюта. Восточные республики — Туркменистан, Казахстан, Дагестан — активно развивались, в них наладили фабричное производство ковров, которые были востребованы по всей большой стране.

Особенно популярны ковры стали в эпоху Хрущева. Семьи получали новые квартиры — отдельные, но небольшие, в домах-пятиэтажках. Теперь, помимо эстетической функции, ковры выполняли роль звукоизоляции: в хрущевках слышимость была абсолютная, и толстый ковер хорошо поглощал звуки соседского быта.

Ковер при средней зарплате 120 рублей стоил от 200 рублей и выше, а достать его было сложно, только «по большому блату». Но ведь — доставали! Стелить на пол такую красоту считалось кощунством. Когда на излете 90-х мне все же удалось снять поруганный многочисленными юмористами ковер со стены и положить его на пол, бабушка сначала заплакала, а потом махнула рукой: делайте, что хотите…

К ковру с изнаночной стороны пришивали металлические петельки — именно на них потом дефицитное изделие вешали на стену.В стене дрелью сверлили дырки, вставляли дюбели, затем шурупы. В фильме «Старый Новый год» герои заезжают в новую квартиру — и первым делом вешают ковер на стену. В процесс вовлечена вся семья: бабушка после глубокого обморока открывает глаза и тут же оценивает качество работы. «Криво!» — сурово резюмирует она.

Зимой ковер нужно было выбивать от пыли прямо на снегу. В выходной день с морозной погодой можно было увидеть из окна аккуратные серые прямоугольники на чистейшем снежке — следы тщательно выбитых «пылесборников»...

Настоящий персидский ковер ручной работы во все времена стоил просто нереальных денег. Позволить себе такой ковер могли только очень-очень состоятельные семьи. В Венеции эпохи Раннего Возрождения во время городских торжеств на площади Сан-Марко — главной городской площади — вывешивали дорогостоящие ориентальные ковры прямо из окон домов. Это придавало празднику особую торжественную атмосферу.

Изначально ковры украшали стены восточных жилищ. Кочевой народ вешал их на стены юрт: и тепло, и красиво! В Европе долгое время ковер могли позволить себе только самые состоятельные дома. На протяжении веков менялась мода на их узор и расположение.

Где-то толстые тканые ковры стелили на стол и принимали с них еду, где-то подкладывали на трон, где-то — клали на пол, прямо под ноги монарха. Приглашался придворный художник и писал портрет вельможи — так ковер попадал на полотно и становился бессмертным. Попытки классификации ковров появились только в XVIII веке, именно тогда дорогие ориентальные ковры стали считаться не просто вложением денег и признаком благосостояния, а подлинным произведением искусства. Не сохранились сами ковры, были утрачены технологии изготовления некоторых школ производства восточных ковров, традиции узоров… Но, запечатленные на сверхреалистичных картинах, ковры не пропали для человечества. Они изучались искусствоведами и историками именно по картинам. Поэтому и названия им давали «по художникам». Так появились ковры под названием Лотто, Кривелли, Гольбейн… Таким образом изделия с определенным узором сразу занимали свою временную и пространственную нишу. Первым такую классификацию предложил Юлиус Лессинг (1843–1908), немецкий искусствовед и первый директор Музея ремесла в Берлине.

В XVII веке ориентальные персидские ковры вышли из моды в богатых европейских домах: их вытеснили мануфактурные ковры, произведенные во Франции. Именно они казались вершиной вкуса: элегантные, разрисованные цветами и листьями, сдержанной расцветки, вписанные в конкретный интерьер. На картинах Яна Вермеера персидский ковер уже признак праздности, греха и даже неряшества — например, на картине «У сводницы» (1656 г.) именно восточный ковер занимает значительную часть полотна. Тонкий знаток быта, Вермеер знал, что предприимчивые мошенники научились делать дешевые и некачественные ковры, похожие на персидские. Они проигрывали в качестве, но зато были доступны по цене. Так же, как и молодая женщина, которую продает ведьма-сводница…

Сегодня ковер вновь становится модной деталью интерьера. Правда, в нашей стране, где ковры были практически преданы анафеме, высмеяны и опорочены, наверное, только по-настоящему свободный от предрассудков человек решится украсить дом таким элементом дизайна. Но вот мировая практика показывает: ковер — это модно и стильно. Ковры тканые и шелковые, панно, оформленные в рамы, — сегодня глаза разбегаются от ассортимента, разнообразия фактур и материалов. Дизайнеры утверждают, что это изделие может стать фишкой комнаты. Похоже, у ковра на стене начинается новая эра.

КОММЕНТАРИЙ

Марина Кононова, дизайнер дизайн-студии Artlegko interios:

— В советское время принято было раскладывать ковры на полу практически по всей квартире, да еще и завешивать ими стены. Во времена 2000-х, с приходом минимализма, от них отказались полностью, ковер в доме стал считаться признаком дурного тона. Сейчас тенденция к использованию ковров в интерьере возвращается. Какое место сегодня используют для ковров? Например, в гостиной около дивана — как центр композиции; в спальне под кроватью, кушеткой — возможно, асимметрично, сдвинув его угол немного вперед; в столовой — под обеденный стол — это красиво, но не слишком практично; в детской и игровой комнатах — здесь ковер позволяет утеплить пол и выполняет развлекательную функцию: часто на таких коврах изображены города, лабиринты, персонажи мультфильмов и — для самых умных! — даже таблица умножения.

Ковер на стене сегодня можно рассматривать как дизайнерский объект, картину — используют гобелены, как старинные, так и советских времен (любимые «Мишки»), яркие ковры нестандартных форм с геометрическими рисунками, плетеные ковры ручной работы с разным объемом ворса.

Какие ковры сегодня популярны? Это изделия с необычным изображением, асимметричным рисунком, геометрическими фигурами, яркой графикой; черно-белые ковры и изделия с эффектом потертостей, так называемая искусственная старина. Роскошный аксессуар — натуральные шелковые ковры из сказок Шахерезады, они не выйдут из моды никогда. Возвращается интерес и к коврам-раритетам — отголоскам советского прошлого, найденные на дачном чердаке или купленные на барахолке, они вновь переезжают в квартиры. Натуральные плетеные ковры отлично подходят для интерьера в стиле прованс.

Необычно смотрятся 3D-ковры с разной длиной ворса. Сейчас в моде даже совмещение, когда на полу комнаты размещают сразу несколько ковров, разных по размеру и форме. Тут главное — не забывать про чувство меры.

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