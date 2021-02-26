Историк Аверьянов рассказал, какой памятник нужен Лубянской площади

Фото: «Вечерняя Москва»

На портале «Активный гражданин» проводится голосование по поводу облика Лубянской площади. Жителям столицы предлагают выбрать, кому там установить памятник — святому благоверному князю Александру Невскому или основателю советских спецслужб Феликсу Дзержинскому. О том, какой монумент больше подойдет для одного из самых известных мест города, «Вечерняя Москва» поговорила с ученым, доктором исторических наук, членом Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы Константином Аверьяновым.

— Константин Александрович, нужна ли Лубянской площади архитектурная доминанта?

— Могу объяснить на примере. В Московском Кремле когда-то были Чудов и Вознесенский монастыри. Они оказались утрачены. Сейчас можно также выйти с идеей их восстановления. Но это будет уже новодел. То же самое с памятником Дзержинскому. Да, скульптура Евгения Вучетича сохранилась, но если сравнить нынешние фотографии Лубянской площади и фотографии, когда памятник еще стоял (с 1958 по 1991 год — прим. «ВМ»), — это две совершенно разные площади. За время, которое прошло с 1958 года, Лубянская площадь была застроена. Появились два новых здания рядом с домом номер 2, где располагается ФСБ. Потом возник торговый центр, и если площадь раньше была открытой, то сейчас она превратилась в замкнутое пространство.

Фото: public domnain

Прежде чем поставить кому-то памятник, необходимо проверить, как он будет выглядеть на той или иной местности. В случае если примут решение вернуть памятник Дзержинскому, то его придется поднимать на более высокий постамент, и он уже будет выглядеть не так, как задумывал его архитектор. Это первое.

Второй момент. До Дзержинского на Лубянской площади стоял фонтан итальянского скульптора Джованни (Ивана) Витали, из которого извозчики брали воду и развозили по домам москвичей. Но сравните фотографии столетней давности и современную фотографию фонтана, который находится у старого здания президиума Академии наук на Ленинском проспекте, 14. Скульптура может быть и одна — Витали, но обрамление разное. Если на Лубянской площади фонтан был приподнят над землей, чтобы можно было, не наклоняясь, черпать воду, то сейчас он понижен. Так что если мы захотим поставить вновь фонтан, он также будет неуместно выглядеть.

— На данный момент, судя по опросам, большинство москвичей голосует за Александра Невского. Почему его фигура по-прежнему значима и важна, на ваш взгляд?

— Александр Невский, во-первых, был отцом Даниила Московского — первого князя из династии московских князей и царей. И именно ему досталось в удел Московское княжество по завещанию отца. Это к вопросу о том, как Александр Невский был связан с Москвой. С другой стороны, Александр Невский в самые тяжелые для Руси годы смог отразить удары и шведов в Невской битве, и немецких рыцарей на Чудском озере.

— Кому еще там можно поставить памятник?

— Поскольку я являюсь одним из авторов книги «Лубянка-2», посвященной этому известному дому и его окрестностям, можно было бы поставить памятник Дмитрию Пожарскому. На территории современного дома [по адресу Большая Лубянка] № 2 и чуть дальше находились его владения. Он принимал участие в боях против польских интервентов в годы Смутного времени, был ранен.

Можно было бы поставить памятник Петру I, который во время Северной войны готовился к обороне Москвы от Карла XII и серьезно укрепил столицу. Ведь было неизвестно, в каком направлении шведский король пойдет, и на Лубянской площади у Китайгородской стены были сооружены земляные бастионы.

В конце концов, можно поставить памятник известному оружейнику Андрею Чохову, который отлил Царь-пушку. Рядом находится Пушечная улица и была названа она по пушечному двору, который здесь когда-то существовал.

Фото: RIA Novosti archive / Valeriy Shustov / CC-BY-SA 3.0

С моей точки зрения, эти люди достойны увековечивания в памяти. Но Пожарский уже увековечен на Красной площади. Да и Петру Первому усилиями скульптора Зураба Церетели также поставлен памятник, который многие ругали. Но после этого и появилась наша комиссия по монументальному искусству. Значит, остается Чохов. Только как он выглядел, никто не знает. Но тут уже можно пофантазировать.

СПРАВКА «ВМ»

На Лубянской площади за последние двести лет стояли два знаковых сооружения: с 1835 по 1934 год территорию украшал Никольский фонтан работы Ивана Витали, служивший также водозабором для москвичей, когда водоснабжение было еще не во всех домах. Затем его перенесли в Александринский дворец в Нескучном саду.

Затем в 1958 году на площади установили памятник Феликсу Дзержинскому, который простоял там до 22 августа 1991 года. Затем во время событий августовского путча монумент был снесен по решению Моссовета. Спустя пару месяцев его перенесли в парк «Музеон», где он стоит по сей день.

Идея возвратить его на прежнее место поднималась неоднократно. В конце 2020 года с такой инициативой выступила общественная организация «Офицеры России». Затем с таким же мнением выступили ряд блогеров и общественных деятелей. В итоге было принято решение спросить мнения у горожан.

Читатели «Вечерней Москвы» также могут сделать свой выбор, поучаствовав в нашем опросе.

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