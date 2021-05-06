Школьникам снизили нагрузку, сократив число экзаменов

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Мы начали готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника продолжаем цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Для кого-то май ассоциируется с продолжительными праздничными выходными, а для старшеклассников это последний месяц, чтобы подготовиться к выпускным экзаменам.

Важный этап

«Вся жизнь большого коллектива нашей школы подчинена одной цели — подготовить учащихся к предстоящей проверке их знаний. Особенно напряженно трудятся сейчас преподаватели русского языка и математики. <...> В прежние годы в пору подготовки приходилось слышать от детей и родителей жалобы на невозможность соблюдения какого-либо графика из-за нагрузки школьников. Сейчас, после сокращения числа экзаменов, ни о каком излишке не может идти и речи, — рассказала директор школы № 167 Мельникова.

7 мая 1954 года

Пристальное внимание на подготовку детей обращают и в наше время. Уже в начале апреля провели тренировочные экзамены.

— К таким мероприятиям готовимся заранее. Необходимо проверить технику на исправность, в каждом классе должны быть часы. Кроме того, все плакаты, на которых есть какие-либо подсказки, должны быть прикрыты. Кстати, благодаря таким тренировкам дети тоже морально готовятся к экзамену, — объяснила замдиректора школы № 627 имени генерала Лелюшенко Людмила Куневская.

11 апреля 2021 года

Как заново родился

Нынешним летом многим улицам Марьиной Рощи — окраины Дзержинского района суждено пережить второе рождение. Дорожному тресту поручено благоустроить двенадцать проездов, заасфальтировать около восьми километров дорог.

7 мая 1956 года

С учетом новых стандартов обновляют районы и сегодня. Например, в Таганском районе утвердили новый проект благоустройства.

На улице Сергия Радонежского проложат новую трамвайную линию и оборудуют переходы, новые тротуары и дороги, благодаря которым пассажиры смогут комфортно добираться до вокзала, появятся и возле ТПУ «Черкизово».

29 апреля 2021 года

Удобства для зверей

«Для человекообразной обезьяны Бэллы, находившейся в Московском зоопарке, решено изготовить трехколесный велосипед, на котором она будет совершать небольшие поездки по зоопарку. По сведениям дирекции, Бэлла во время пребывания в Лондонском зоопарке каталась именно на таком транспорте.

10 мая 1938 года

Московский зоопарк не только улучшает условия питомцев, но и помогает животным. В конце апреля вынужденно переселили медвежонка.

В пресс-службе пояснили, что животное не умело охотиться и рассчитывало лишь на пищу людей, из-за чего у него могли возникнуть трудности в жизни в дикой природе. Сейчас он уже освоился во внутренних помещениях павильона.

29 апреля 2021 года

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