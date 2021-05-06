Ледяная вода испытала волю

1937 год. Первый поезд на Покровском радиусе. Станция «Курская»-кольцевая / Фото: pastvu.com

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

Все ближе День Победы, и «Вечерка» решила вспомнить о работе метро в годы войны, когда писал фронтовой корреспондент Владимир Рудный. В четверг, 20 января 1944 года «Вечерняя Москва» вышла сразу с несколькими материалами, посвященными запуску Покровского радиуса метро.

К двадцати пяти подземным станциям добавились три новые: «Бауманская», «Сталинская», «Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина».

Материалы об открытии станций были полны упоминаниями имени «великого вождя и полководца» товарища Иосифа Сталина. Период его правления уже тогда в текстах называется «сталинской эпохой».

Начальники строительства трех новых станций — В. Леферов, А. Филиппов и Л. Возианов рассказывают, с какими трудностями столкнулись при возведении новых объектов и как героически они были преодолены.

Кроме рапортов официальных лиц и статей за подписью партийных руководителей, стоял и материал фронтового корреспондента «Вечерней Москвы» Владимира Рудного «Трудовой салют», посвященный героическим строителям метро. Оказывается, встретить метростроевцев можно было в самых неожиданных местах.

«На Балтике у острова Лавансаари, на мостике канонерской лодки в боевом походе я встретил сигнальщика — старшину второй статьи Федора Ивановича Анашкина. На синей форменке рядом с боевым орденом блеснул холодной сталью значок строителя метро», — писал Владимир Рудный.

Оказалось, что краснофлотец работал проходчиком на строительстве станций первой и второй очереди.

Федор Анашкин был призван на флот еще в 1936 году. Во время открытия станций Покровского радиуса служил на канлодке «Красное Знамя». На Балтике с начала войны. Не раз проявил себя геройски. Как указано в наградных документах, в бою 18 ноября 1942 года его канлодка была торпедирована финскими катерами (трофейными советскими Г-5). Несмотря на то что в этом бою красноармеец Анашкин получил контузию и почти час провел в ледяной воде, он помог спасти капитана медицинской службы Свистунова и краснофлотца Ковалева. После излечения Федор Анашкин снова идет служить на канонерскую лодку «Красное Знамя», которая была поднята и восстановлена. Уже летом 1944 года по состоянию здоровья он был списан на берег и конец войны встретил в составе Кронштадтской военной базы.

«Не жалея сил работает и в тылу», — сказано в его служебной характеристике. Анашкин был не одинок. Строителей метрополитена Владимир Рудный встречал в Киеве, блокадном Ленинграде, на Кавказском фронте. Воевать они умели так же хорошо, как строить.

ЦИФРА

243 ребенка родилось на станциях метро во время войны, когда они были убежищами для жителей.

КСТАТИ

На станциях метрополитена «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Автозаводская», «Семеновская», «Бауманская», «Электрозаводская» и «Партизанская» были установлены памятные таблички: «Сооружена в дни Великой Отечественной войны».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Более миллиона рублей внес коллектив метрополитена в фонд обороны страны. На деньги, собранные работниками метро, были построены три танка и бронепоезд «Московский метрополитен».

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