Еще шесть станций метро Москвы капитально отремонтируют до 2024 года

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Россия, Москва, метро Новослободская Карта всех событий

Шесть станций Московского метрополитена планируется капитально отремонтировать до 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— До 2024 года еще шесть станций будут полностью капитально отреставрированы, начиная от входной группы, эскалаторной галереи, кассовых залов, — рассказал заммэра.

По его словам, при ремонтных работах в метро специалисты пользуются всеми необходимыми документами, чтобы сохранить первоначальный внешний вид станции.

Он добавил, что, помимо «Смоленской», в 2021 году для пассажиров станут доступны станции «Рижская» Калужско-Рижской линии метро и «Новослободская» Кольцевой линии, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что станцию метро «Смоленская» планируют открыть после реконструкции в конце июня текущего года.

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