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Еще шесть станций метро Москвы капитально отремонтируют до 2024 года
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Еще шесть станций метро Москвы капитально отремонтируют до 2024 года

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, метро Новослободская Карта всех событий

Шесть станций Московского метрополитена планируется капитально отремонтировать до 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— До 2024 года еще шесть станций будут полностью капитально отреставрированы, начиная от входной группы, эскалаторной галереи, кассовых залов, — рассказал заммэра.

По его словам, при ремонтных работах в метро специалисты пользуются всеми необходимыми документами, чтобы сохранить первоначальный внешний вид станции.

Он добавил, что, помимо «Смоленской», в 2021 году для пассажиров станут доступны станции «Рижская» Калужско-Рижской линии метро и «Новослободская» Кольцевой линии, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что станцию метро «Смоленская» планируют открыть после реконструкции в конце июня текущего года.

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