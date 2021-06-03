Созданы лучшие условия для самых маленьких

Фото: Pexels

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Этот год показал, насколько слаженно работает столичная сфера здравоохранения. Пристальное внимание и сейчас, и много лет назад уделяли строительству больниц и их оборудованию.

Непрерывное развитие

Вчера в Пролетарской районе открылся новый родильный дом на 200 коек. Здание прекрасно отделано. В палатах для рожениц — обилие света и воздуха. По предложению директора дома врача Бахметьева сделаны передвижные умывальники.

13 мая 1938 года

Технологии, особенно в сфере здравоохранения, не стоят на месте и за последние годы сильно шагнули вперед.

Так, в 2022 году на территории Международного медицинского кластера в Сколкове откроется многофункциональный медицинский центр, в котором разместятся клиники из разных стран мира. А еще в здании появится родильный дом — об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

21 мая 2021 года

Товарищ, бди!

10 плавучих наблюдательных вышек будут установлены МособлОСВОДом в различных пунктах Москвы-реки — возле пляжей в Кунцеве, в Серебряном Бору, Покровском-Стрешневе, возле Лужников, Шелепихи и т.д. Стальная вышка высотой 6 метров укрепляется на деревянном плоту. На вышке находится вахтенный матрос с биноклем. Здесь же у вышки в полной готовности дежурит моторный катер с водолазом.

14 мая 1938 года

В столице одним наблюдателем у водных объектов, конечно, не обойтись.

Кроме 400 спасателей безопасность москвичей на пляжах этим летом будут обеспечивать умные и тепловизионные видеокамеры, беспилотники и Wi-Fi, раздающий рекомендации по правильному поведению у воды.

Кроме того, по городу работают 116 терминальных комплексов, которые транслируют ролики по обеспечению безопасности вблизи водоемов.

31 мая 2021 года

Ура, время отдыхать

О летнем отдыхе для всех ребят должны позаботиться в первую очередь районные отделы народного образования и районные советы. В Москве должно быть организовано не меньше 1000 детских площадок во дворах домуправлений и 286 в школах. Несомненно, особое значение в летней работе с детьми имеют оздоровительные площадки, то есть такие, где дети получают питание и находятся под особым медицинским наблюдением.

4 июня 1939 года

Традиционно в этом году в Москве начинают свою работу шесть оздоровительных лагерей для школьников.

Все они располагаются в Новой Москве, а именно в деревне Кузенево, вблизи села Былово, в поселке Валуево и еще три в городе Троицке.

В первых трех лагерях дети находятся круглые сутки, а вот в остальных трех — только дневное пребывание.

30 мая 2021 года

Читайте также: Военный журналист с большим сердцем