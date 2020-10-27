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Телеведущий Федерико Арнальди: Женщины словно ингредиенты
Телеведущий Федерико Арнальди / Фото: Роман Антонов

Телеведущий Федерико Арнальди: Женщины словно ингредиенты

Дарья Пиотровская

Интервью

Повар, музыкант и ведущий шоу «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди рассказал, что общего у наших народов и на что вдохновляют женщины.

— Федерико, вы объездили всю Россию. Что поразило больше всего?

— Ее многогранность, разнообразие пейзажей, блюд, культурных традиций. Гдето я чувствовал себя как в Японии или в Китае, где-то — как в Турции или в Европе. Одна страна, но сколько у нее лиц, характеров!

— Кухня помогает понять культуру народа?

— Да. Например, Италия, хотя очень маленькая страна, всегда была одним из самых богатых мест на планете. Стремясь к удобству, красивой жизни, мы развивали кухню. В каждом регионе, даже на близких расстояниях, кулинарные традиции могут быть очень разными. И не только еда помогает понимать культуру, но и отношение к ней. В Италии обед и ужин — главные события дня, такие важные, что мы, 60 миллионов итальянцев, дисциплинированно ждем время сесть за стол. Ужин не раньше восьми вечера, он еще важнее обеда — символизирует конец дня, повод расслабиться, пообщаться с близкими. В еде предпочитаем простоту ингредиентов, баланс, гармонию. А российский подход «есть, когда хочешь» отражает вашу свободу! А некоторые ингредиенты, такие как хрен, — тягу к экстриму.

— Вы любите цитировать русские поговорки. А какие есть в Италии про кухню?

— У нас с ней много связано и песен, даже традиционных римских, и вообще итальянцы постоянно обсуждают, что ели, как готовили — не только бабушки, даже молодые парни. Пословица Sei un fico — «как инжир» — это как сказать: «Ты крутой». А еще говорят: Con l’olio ed il sale si fa buono anche uno stivale — «С оливковым маслом и солью будет вкусным даже сапог». Я, кстати, соглашусь! Без оливкового масла не могу.

— Трудно стать полиглотом?

— Живое общение — самый быстрый способ. Выучил глагол — используй как можно чаще, неважно, как ты его спрягаешь. Собеседник поймет по контексту. Не стоит бояться выглядеть глупо, будь как ребенок! Регулярная практика очень важна. Помогает запоминать слова поиск ассоциаций к ним. Например, «дура» в итальянском звучит похоже на слово «длиться».

— Для многих стоять у плиты — рутина. Как сделать этот процесс веселее?

— Найти источник вдохновения. Я чаще всего нахожу его в женщинах. Обожаю готовить для них, удивлять их блюдами, собранными на волне вдохновения, которое они излучают. Допустим, вижу: она такая деликатная, романтичная. У меня это ассоциируется с некоторыми ингредиентами, и начинаю творить. Можно включить фантазию, задуматься о красивой подаче, украшении блюда. Иногда люблю экспериментировать, создавать новые рецепты.

— Кулинария, музыка схожи?

— Да! Это две формы искусства. В музыке ты можешь подбирать гаммы, тональности, создавать настроение и даже менять его на протяжении песни или альбома. Так и в кухне — есть большая палитра ингредиентов, которые можно сочетать по-разному, и некоторые комбинации будут выигрышнее других. В кухне тоже можно делать акценты, создавать настроение…

Телеведущий Федерико Арнальди: Женщины словно ингредиентыТелеведущий Федерико Арнальди / Фото: Роман Антонов

— Если вас угостят чем-то невкусным, станете хвалить из вежливости?

— Бывает, блюдо на вкус меня не сильно удивляет, но удивляет способ его приготовления. Если не нравится, я поделюсь с поваром, почему, может, скажу, как я бы сделал. В шоу мы отдаем приоритет естественной реакции. Но чаще всего я вижу что-то позитивное.

— Вы часто испытываете себя в передаче не только едой... Что было самым сложным?

— На горе Ай-Петри в Крыму я шел по длинному подвесному мосту. Он очень высоко, трясется... Это было серьезное испытание! А на Горном Алтае взбирался на скалу. Тренер снизу подсказывал, куда поставить ногу, была страховка. Но я дошел до места, где, казалось, любое движение — и сорвусь в пропасть. Я боюсь высоты и с помощью программы борюсь с этим. Не решился пока на прыжок с парашютом, хотя в редакции меня пытались уговорить. Помню, на Камчатке летели над горами к кратеру одного из вулканов. И вдруг вертолет стал падать. Мы оторвались от сидений, ударились о потолок. Все кричали, безумно страшно было, а потом вертолет снова стал нормально лететь. Несколько секунд свободного падения не забуду никогда! Но столько было радостных моментов. Я на Камчатке впервые увидел сивучей. Они такие огромные! И когда с дельфинами в Крыму плавал, был счастлив как ребенок.

— Говорят, Москва — Третий Рим. Что для вас столица?

— Город, который я полюбил. Москву я по праву считаю вторым домом. Когда в последний раз прилетел в Италию, сразу из аэропорта на море — купался, встречал закат, любовался красотой. Но чувствовал, что скучаю по Москве. Италия — спокойная страна, все живут в расслабленном темпе. А Москва для меня — это бешеный ритм, источник вдохновения. Вы самый южный из всех северных народов и самый итальянский! У нас много общего. Ваша душевность меня подкупила. Вы мне дали с первого же приезда в Россию чувство, будто я особенный, какой-то супергерой.

— Вы не раз говорили, вам нравятся русские женщины. А что в них самое лучшее?

— Русские женщины безумно красивые от природы. Просто на таком уровне ангельском. И это сочетается с женственностью, которую многие на Западе утратили. Это и манера поведения, речи, то, как вы ухаживаете за собой, как одеваетесь. И при этом чаще всего вы очень интересные в общении, разносторонние, романтичные, страстные.

— Правда, что в мире кулинарии сейчас своего рода эпоха Возрождения?

— Да. Он развивается так быстро, что порой не успеваю уследить за технологиями, которые сейчас применяют в лучших ресторанах. Есть вещи, которые я уже 10 лет назад знал, а есть те, что не успел заметить, как стали нормой. И в России уровень кулинарии и скорость ее развития просто безумны.

ДОСЬЕ

Федерико Арнальди родился 30 июля 1986 года в одном из пригородов Рима в семье виноградарей.

Знает толк в советских комедиях

В числе любимых фильмов Арнальди «Невероятные приключения итальянцев в России» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Давай поженимся!

Обаятельный итальянец появился и в других российских телешоу. Правда, как участник. Например, его можно было увидеть в передаче «Давай поженимся!». Федерико тогда в одно мгновенье завоевал сердца многих телезрительниц.

Отлично играет в большой теннис

Этим видом спорта Федерико стал заниматься еще подростком. Он даже выступал на соревнованиях. Но позже забросил теннис аж на 15 лет. А когда вновь начал тренироваться, решил проверить силы на полупрофессиональном турнире с опытными соперниками. Арнальди выиграл один матч, другой и уехал В Россию.

Был женат на русской девушке

Федерико вступил в брак в 18 лет. Такой шаг в этом возрасте в Италии считается скорее исключением. Избранница Федерико была родом из России и на восемь лет старше возлюбленного. Телеведущий говорил, что поспешил.

Человек-оркестр

Ведущий виртуозно играет на гитаре, а также на фортепиано, флейте и других музыкальных инструментах. Кроме того, он сам сочиняет музыку и тексты, исполняет их. Впрочем, великим певцом ведущий себя не считает. По его словам, петь для него — больше внутренняя потребность. И он даже пытается найти человека, с которым мог бы создать музыкальный коллектив.

Знает семь языков

Кроме итальянского, свободно владеет французским, английским, русским, испанским, болгарским и польским. Наш язык относит к самым сложным для изучения.

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