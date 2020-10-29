«Всегда есть выбор»: актриса Ольга Тумайкина рассказала о мужчинах — тиранах

Актриса Ольга Тумайкина / Фото: Из личного архива Ольгой Тумайкиной

Ольгу Тумайкину многие зрители знают как экс-участницу юмористического телешоу «Женская лига». Сейчас она одна из ведущих актрис Театра имени Евгения Вахтангова, и ее снова можно увидеть на телеэкране. О своих новых драматических ролях, силе русской женщины и семейных ценностях Ольга рассказала «Вечерке».

— Ольга, вы всегда отличались большой любовью к литературе. Какие произведения сейчас вдохновляют?

— Люблю бумажные книги. Бегущие электронные строчки — только как вариант. Мне нужна книга — тяжелая, в хорошем переплете, с годом издания на титульном листе — это непередаваемое наслаждение. Я могу много назвать писателей, но, боюсь, это длинный список. Совет всем: продолжайте читать. А если у вас уже есть дети, вспоминайте одно важное высказывание писательницы Эмили Бухвальд: «Дети становятся читателями на коленях своих родителей».

— Какую бы роль, героиню вы бы хотели еще сыграть? У вас есть роль мечты?

— Долгое время у меня не было роли мечты, и мне казалось, что это нормально. И вдруг три женщины заняли мой ум: Васса Железнова, мамаша Кураж и Лукреция Борджиа — сестра Чезаре Борджиа, дочь Папы Александра VI. Ее считают распутницей. Не совсем так... Обвинения в ее адрес совершенно не доказаны.

Это была великая женщина, в том числе — политик, в пределах своих возможностей. Я уже пересела в поезд, который называется «героини за сорок». Лукреция не дожила до седых волос, но средний возраст ее застал, и я могла бы с ней сейчас повстречаться.

— В телесериале «Зови меня мамой» на телеканале «Россия 1» вы играете как раз маму главной героини Марфу. Что вас удивило и подкупило в ней?

— Первое удивление — Марфой звали мою прабабушку… А что касается самого персонажа, то даже не сила ее меня привлекла, а выносливость, стойкость в попытках отстоять и свою семью, и свою свободу, и любовь. Таких мощных ролей в кино у меня не было очень давно.

— На долю русских женщин всегда выпадало невероятное количество испытаний.

— Не только русских. От прародительницы Евы до французской королевы Марии Антуанетты женщины проживали непростые судьбы. Если речь идет именно о русской женщине, то ее терпеливость и выносливость — составляющие русского характера, поэтому ее не так просто сломить. У русской всегда есть самое сильное оружие — любовь к своим детям, к семье. Как говаривал один генерал наполеоновской армии: «Русских мало убить, их надо еще и повалить, потому что даже мертвые они сопротивляются».

Фото: Михаил Гутерман для «Вечерней Москвы»

— Как бы вы описали мужских персонажей в Как бы вы описали мужских персонажей в сериале, кто вам ближе?

— Мне как актрисе лучше сказать, с какой яростью, с увлечением исполнили роли наши любимые артисты: Сергей Беляев, Алексей Барабаш. Всегда есть выбор: остаться ли человеком или стать трусом, а за этим уже тянется мощный обоз преступлений, начиная от предательства, заканчивая насилием и изменой родине. Мне всегда интересно наблюдать, как на съемочной площадке коллеги-артисты создают судьбу своих персонажей, особенно когда материал драматический и охватывает большой исторический период. Это очень интересно!

— Насколько вам близок исторический отрезок, который показан в сериале (события происходят в 30-е годы прошлого века. — «ВМ»)? Какие, по-вашему, были люди тогда?

—Мне кажется, что все это было не так уж давно. Я хорошо помню быт моих бабушек и дедушек. И тяжелый труд, и тягостные размышления о будущем, и беспокойство о семье — это все было свойственно и им. Мне близок этот отрезок времени еще и потому, что я, как и многие, выросла на фильмах о войне, полных драматизма и самых невероятных сюжетов, которые диктовало время. Я думаю, люди с тех пор не изменились. Признаки порядочного человека и подлеца остаются все теми же. Честь, способность защитить, пожертвовать собой — это всегда в цене.

— Немножко про тенденции в обществе. Как изменились, по-вашему, отношения людей — мужчин с женщинами, родителей с детьми?

— Я не берусь судить. Я такой же наблюдатель, как и все. Я вижу много счастливых семей — мам и детей, которые друг другу и соратники, и друзья, и самые близкие люди. Я вижу обратное, когда отношения выглядят чудовищно и преступно. Но так уже было. Отвечаю за себя: если моя стая будет счастлива, то я, как волк Акела, постараюсь не промахнуться, я буду сильна, быстра.

— Вы открыто говорите о том, что происходило после расставания с бывшим мужем и во время отношений, когда он мог и поднять руку на вас. Что делать, если в вашей семье абьюзер (человек, совершающий насилие над близкими. — «ВМ»)?

— Абьюзер или домашний тиран — все очень индивидуально, как отпечатки пальцев. Если у тебя есть силы и ты можешь дать отпор чугунной сковородкой — иногда это действует. Если не способен на это, всегда найдутся другие способы — например, привлечь третью сторону для разрешения спорных ситуаций. Я имею в виду правоохранительные органы. Если и это не помогает, то надо просто бежать без оглядки.

— В период пандемии все перевернулось с ног на голову. Многие актеры остались без работы. Как вы прошли этот период?

— Мне бы очень хотелось оказаться каким-то важным профессором и иметь бездну знаний во всех областях, связанных с пандемией. Но все, что я могу сделать, это легкомысленные предположения. Эта пандемия не первая на нашей планете. Полезно почитать исторические хроники. Например, Микеланджело Меризи да Караваджо — великий живописец — тоже пережили эпидемию чумы. Шагая по итальянским городам, он пытался выжить, потому что у него была цель: он рисовал. Это шестнадцатый век. Хочется верить, что в XXI веке у всех у нас будет цель, ради которой мы будем жить. Люди веками учились бороться и побеждать, оставаясь человечеством — от слова человек.

— Если бы вы завтра встали и оказалось, что все как прежде, что бы вы сделали в первую очередь?

— Я бы поставила себе фильм «День сурка» с великолепным Биллом Мюрреем и внимательно его пересмотрела.

ДОСЬЕ

Ольга Тумайкина родилась 3 апреля 1972 года в Красноярске. В 1995 году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина (курс А. А. Казанской). С того же года служит в труппе Театра им. Евгения Вахтангова. В кино Ольга начала сниматься с 1998 года. В 2007 году была удостоена почетного звания заслуженной артистки Российской Федерации. В 2006 году снималась в таких проектах и фильмах, как «Женская лига» «Елки», «Мамы», «Выкрутасы», и многих других.

Пишет книгу

Ольга Тумайкина работает над созданием собственной книги. «Возможно, этот текст захочет выглядеть сценарием или какими-то эссе, воспоминаниями, — рассказывает актриса. — Это автобиография. У меня достаточно выдуманных миров, чтобы можно было ими поделиться со всеми. Но пока не время».

Не любит стендап

Актриса признается, что популярные сейчас стендап-выступления комиков ей не по вкусу. «Не смотрю эти выступления. Я знаю, как показать смешное: сыграла массу скетчей, участвовала в юмористических проектах. Кому-то казалось, что мне это дается легко. Просто, дорогие друзья, считайте, что я очень умна. Вот так себя похвалила», — говорит Ольга.

Творческие кризисы

Ольга Тумайкина вовсе не признает. «Я могу испытывать какие-то сильные эмоции в адрес какого-то события или обстоятельств. Они меня могут разочаровать или утомить — и тогда я не то чтобы избегаю этих событий, я от них просто отдаляюсь», — рассказала актриса в интервью «Вечерке».

Применяет юмор в очередях

Бывают обстоятельства, где без юмора не обойтись. Например, иногда нужно организовать смеховой кружок в очереди в поликлинике или стоя за справкой. «Это обычно грустные вереницы людей, которые с трудом претерпевают такое времяпрепровождение. Тогда я стараюсь поднять им настроение — и всегда удается», — признается Ольга Тумайкина.

Недавно ее ограбила домработница

Этот эпизод актриса не комментирует, но полицейские рассказали журналистам, что бывшая помощница утащила целый ворох ювелирных изделий — с бриллиантами, изумрудами и сапфирами — на сумму 780 000 рублей.

Разлука с дочерью

У Ольги непростая семейная история. Ее бывший муж Андрей Бондарев не сумел реализовать себя как актер, а карьера Ольги стремительно шла в гору. Из-за этого он буквально возненавидел актрису, поднимал на нее руку.

Тумайкина подала на развод и забрала их общую дочь Полину. Однако Андрей позже решил, что дочка должна остаться с ним, забрал ее в гости и не отдал. Ольга боролась за право вернуть Полину, но проигрывала все суды. Только спустя годы, пожив с отцом, дочь сама приняла решение вернуться к матери.

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