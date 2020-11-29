Гендиректор «Мосметростроя» рассказал подробности работы на станции БКЛ «Электрозаводская»
Строительство станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метрополитена будет завершено до конца нынешнего года. Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков рассказал «Вечерней Москве» в интервью подробности финальных работ на этом объекте.
— Сергей Анатольевич, какие работы сейчас ведутся на «Электрозаводской»?
— Мы постепенно готовимся к сдаче станции. Основные работы уже выполнены, в настоящее время занимаемся пусконаладкой инженерных систем. В начале декабря пройдут комплексные испытания. И только после того, как специалисты проверят состояние всех сетей и систем, станция получит разрешение на ввод.
— Какие-то особенности будут у станции? Чем она выделится и запомнится пассажирам?
— На станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метрополитена смонтировано уникальное панно. В центре сюжета — героическая битва русских воинов. Декоративная композиция воссоздает собирательный образ защитника Родины от посягательств врагов на ее свободу и независимость в эпоху Древней Руси. Всего в панно насчитывается 570 панелей, общая площадь уже сложенной картинки — 1210 квадратных метров. Работа проведена большая, станция получится очень красивой.
— Когда станция войдет в состав Большой кольцевой линии?
— Временно «Электрозаводская» будет частью Некрасовской линии метро — вместе с ранее сданными станциями «Авиамоторная» и «Лефортово». После запуска других станций БКЛ на северо-восточном участке они станут полноценной частью нового подземного кольца.
— Мосметрострой ведет работы еще на нескольких станциях северо-восточного участка Большой кольцевой линии. Расскажите подробнее, на каких этапах находится сооружение этих объектов.
— Мы ведем строительство трех станций — «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща». По графику они должны сдаваться в конце 2022 года. В настоящее время завершены все проходки перегонных тоннелей. Сейчас идет переборка станционных комплексов на «Рижской» и «Марьиной Роще». На станции «Сокольники» в конце весны 2021 года завершим монолитные работы. В следующем году она будет достроена. Помимо этого, мы взяли на себя обязательства по восстановлению аллеи, ведущей к парку «Сокольники». Ее откроем уже в следующем году.
— На северо-восточном участке Большой кольцевой линии есть две станции глубокого заложения — «Рижская» и «Марьина Роща». Такой способ сооружения станций будет использоваться и на других объектах?
— Станции глубокого заложения очень сложны с точки зрения строительства. По планам города, на большой глубине могут быть построены только центральные станции Калининско-Солнцевской линии — «Волхонка», «Плющиха» и «Третьяковская». Однако принципиального решения по их сооружению пока еще нет.
— Сергей Анатольевич, на Большой кольцевой линии метрополитена вы занимаетесь не только строительством новых, но и реконструкцией существующих станций. Как идет работа по интеграции бывшей Каховской линии в состав БКЛ?
— В работе находятся три станции — «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». Срок завершения работ запланирован на конец следующего года. В скором времени завершится проходка дополнительных тупиков, которые соединят «Варшавскую» и расположенное рядом электродепо. Работы идут в штатном режиме.
— Мосметрострой работает не только на Большой кольцевой линии, вы занимаетесь продлением Люблинско-Дмитровской ветки. Как здесь идет строительство?
— На сооружении тоннелей Люблинско-Дмитровской линии работают три проходческих щита. Не так давно был запущен механизированный комплекс с именем «Ирина». На две недели раньше свой путь начала «Татьяна». Два проходческих щита сооружают тоннели в сторону станции «Физтех». Проходка ведется в сложных гидрогеологических условиях, под железнодорожными путями, действующими зданиями и сооружениями, магистралями и инженерными коммуникациями. Проектом предусмотрены специальные организационные мероприятия и установка страховочных пакетов на ряде объектов. Все предпринимаемые меры позволят пройти такие сложные участки без просадок. Глубина тоннелей составит от 20 до 30 метров. Бригады проходчиков сложились, люди в коллективе ответственные. Щитам предстоит поработать на этом участке около года. Кроме того, на Люблинско-Дмитровской линии работает щит «Клавдия», который сооружает тоннель в сторону станции «Лианозово».
СПРАВКА
Сергей Анатольевич Жуков родился 23 сентября 1973 года в Новосибирске. В 1995 году окончил Московский институт инженеров транспорта. Трудовой путь начал в 1995 году в качестве рабочего. С 2001 по 2002 год работал главным инженером на реконструкции Крымского моста. Позже под его руководством были сооружены восемь олимпийских объектов в Сочи. С 2013 года — гендиректор АО «Мосметрострой».
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В течение 2020 года в Москве построено 15,6 километра линий и 6 станций метро. Открыт второй участок Некрасовской линии и 2 станции Большого кольца. До конца года завершат строительство еще 2 станций западного участка Большой кольцевой линии метро — «Карамышевская» и «Мневники», а также станции «Электрозаводская», расположенной на северо-восточном участке БКЛ.
Читайте также: Эксперты рассказали, что мешает Москве стать более доступной, проницаемой и открытой