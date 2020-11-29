Гендиректор «Мосметростроя» рассказал подробности работы на станции БКЛ «Электрозаводская»

Фото: Пресс-служба «Мосметростроя»

Строительство станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метрополитена будет завершено до конца нынешнего года. Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков рассказал «Вечерней Москве» в интервью подробности финальных работ на этом объекте.

— Сергей Анатольевич, какие работы сейчас ведутся на «Электрозаводской»?

— Мы постепенно готовимся к сдаче станции. Основные работы уже выполнены, в настоящее время занимаемся пусконаладкой инженерных систем. В начале декабря пройдут комплексные испытания. И только после того, как специалисты проверят состояние всех сетей и систем, станция получит разрешение на ввод.

— Какие-то особенности будут у станции? Чем она выделится и запомнится пассажирам?

— На станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метрополитена смонтировано уникальное панно. В центре сюжета — героическая битва русских воинов. Декоративная композиция воссоздает собирательный образ защитника Родины от посягательств врагов на ее свободу и независимость в эпоху Древней Руси. Всего в панно насчитывается 570 панелей, общая площадь уже сложенной картинки — 1210 квадратных метров. Работа проведена большая, станция получится очень красивой.

— Когда станция войдет в состав Большой кольцевой линии?

— Временно «Электрозаводская» будет частью Некрасовской линии метро — вместе с ранее сданными станциями «Авиамоторная» и «Лефортово». После запуска других станций БКЛ на северо-восточном участке они станут полноценной частью нового подземного кольца.

— Мосметрострой ведет работы еще на нескольких станциях северо-восточного участка Большой кольцевой линии. Расскажите подробнее, на каких этапах находится сооружение этих объектов.

— Мы ведем строительство трех станций — «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща». По графику они должны сдаваться в конце 2022 года. В настоящее время завершены все проходки перегонных тоннелей. Сейчас идет переборка станционных комплексов на «Рижской» и «Марьиной Роще». На станции «Сокольники» в конце весны 2021 года завершим монолитные работы. В следующем году она будет достроена. Помимо этого, мы взяли на себя обязательства по восстановлению аллеи, ведущей к парку «Сокольники». Ее откроем уже в следующем году.

— На северо-восточном участке Большой кольцевой линии есть две станции глубокого заложения — «Рижская» и «Марьина Роща». Такой способ сооружения станций будет использоваться и на других объектах?

— Станции глубокого заложения очень сложны с точки зрения строительства. По планам города, на большой глубине могут быть построены только центральные станции Калининско-Солнцевской линии — «Волхонка», «Плющиха» и «Третьяковская». Однако принципиального решения по их сооружению пока еще нет.

— Сергей Анатольевич, на Большой кольцевой линии метрополитена вы занимаетесь не только строительством новых, но и реконструкцией существующих станций. Как идет работа по интеграции бывшей Каховской линии в состав БКЛ?

— В работе находятся три станции — «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». Срок завершения работ запланирован на конец следующего года. В скором времени завершится проходка дополнительных тупиков, которые соединят «Варшавскую» и расположенное рядом электродепо. Работы идут в штатном режиме.

— Мосметрострой работает не только на Большой кольцевой линии, вы занимаетесь продлением Люблинско-Дмитровской ветки. Как здесь идет строительство?

— На сооружении тоннелей Люблинско-Дмитровской линии работают три проходческих щита. Не так давно был запущен механизированный комплекс с именем «Ирина». На две недели раньше свой путь начала «Татьяна». Два проходческих щита сооружают тоннели в сторону станции «Физтех». Проходка ведется в сложных гидрогеологических условиях, под железнодорожными путями, действующими зданиями и сооружениями, магистралями и инженерными коммуникациями. Проектом предусмотрены специальные организационные мероприятия и установка страховочных пакетов на ряде объектов. Все предпринимаемые меры позволят пройти такие сложные участки без просадок. Глубина тоннелей составит от 20 до 30 метров. Бригады проходчиков сложились, люди в коллективе ответственные. Щитам предстоит поработать на этом участке около года. Кроме того, на Люблинско-Дмитровской линии работает щит «Клавдия», который сооружает тоннель в сторону станции «Лианозово».

СПРАВКА

Сергей Анатольевич Жуков родился 23 сентября 1973 года в Новосибирске. В 1995 году окончил Московский институт инженеров транспорта. Трудовой путь начал в 1995 году в качестве рабочего. С 2001 по 2002 год работал главным инженером на реконструкции Крымского моста. Позже под его руководством были сооружены восемь олимпийских объектов в Сочи. С 2013 года — гендиректор АО «Мосметрострой».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В течение 2020 года в Москве построено 15,6 километра линий и 6 станций метро. Открыт второй участок Некрасовской линии и 2 станции Большого кольца. До конца года завершат строительство еще 2 станций западного участка Большой кольцевой линии метро — «Карамышевская» и «Мневники», а также станции «Электрозаводская», расположенной на северо-восточном участке БКЛ.

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