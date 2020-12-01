Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Могу быть ангелом и оторвой»: Гребенщикова о ролях злодейки и слухах о себе
Фото: Из личного архива Алисы Гребенищковой

«Могу быть ангелом и оторвой»: Гребенщикова о ролях злодейки и слухах о себе

Маргарита Мартовская

Интервью

В ноябре на экраны вышел фильм «Вечер шутов, или Серьезно с приветом», одну из главных ролей в котором сыграла Алиса Гребенщикова. Актриса рассказала «Вечерке» о новой картине, значении литературы в ее жизни и воспитании сына.

— Алиса, в «Вечере шутов» вы играете роль Зины — стереотипной мужененавистницы. Насколько близка вам эта героиня?

— Новогодние фильмы светлые, счастливые, и мы знаем, что не будет ничего тяжелого, когда садимся посмотреть что-то на эту тематику. Мне, как человеку, искренне любящему Новый год, было радостно принять участие в съемках. «Оставаясь самим собой, стань другим человеком!» — этот завет Станиславского знаком всем актерам, и нет для нас большего подарка, чем сыграть кого-то, кто не похож на тебя. Для меня роль Зины в «Вечере шутов» своего рода вызов. Мы очень разные! Заразить всех своей уверенностью, произнося реплики, полярные собственным принципам — это интересная задача. Надеюсь, зрители, уставшие от этого тяжелого года, получат удовольствие от семейного похода на эту картину.

— Два года назад в прессе появились сообщения, что вы решили совсем попрощаться с кино. Но этого не случилось. Что-то заставило передумать?

— Я никогда так не говорила и, надеюсь, что не скажу! Я же не спортсмен — заканчивать карьеру, я полная сил много играющая актриса, в жизни которой бывают периоды активности в кино, а бывают — в театре.

Так, например, невозможно уехать сниматься в Минск, когда у тебя выпуск нового спектакля. Или невозможно, снимаясь в Киеве, полноценно репетировать в театре. Это удается лишь единицам, и только они знают, как дорого артисты платят за такую жизнь на разрыв. Я не готова приносить свою полноценную жизнь в жертву профессии. Отчасти поэтому у меня нет сейчас больших ролей в сериалах, но есть маленькие и веселые. И есть кино. Каждый год на экраны кинотеатров выходят полнометражные картины с моим участием.

— Расскажите, в каких театральных проектах вы сейчас заняты?

— Театр — живой, постоянно развивающийся организм, и это полноценная многолетняя история. Я играю свои спектакли по несколько лет, например, «Ежик и медвежонок» в театре «Практика» идет шесть лет, зрители с удовольствием приходят. Там же идет и спектакль, в который вложена вся моя душа, это «Все вокруг», где я выступила автором идеи, сделала инсценировку, собрала творческую группу своих единомышленников во главе с режиссером Виктором Алферовым. «Все вокруг» — мое максимально честное творческое высказывание. И все это не монтируется с сухим словом «проект» и «продукт».

— В 2001-м вы покинули МХАТ, а в этом году снова вернулись туда. Что изменилось в театре за эти годы?

— Я вернулась во МХАТ им. Горького именно потому, что сменилось руководство, и театр вышел на новый виток своего развития благодаря Эдуарду Боякову, новому художественному руководителю. Мне кажется очень важным, что начались реконструкции старых спектаклей, в них вдыхают новую жизнь. Так, «Три сестры» были поставлены в 1940 году, но возобновленную версию, сохранившую и сценографию, и костюмы, и мизансцены и даже шумовое оформление, невероятно интересно смотреть не только мне, любящей Чехова, но и моему сыну в его 12 лет. Я счастлива, что в новом абзаце в истории одного из главных драматических театров нашей страны будет и мое имя.

— Вы много раз говорили, что любите литературу. В плотном рабочем графике есть ли возможность полежать с книгой, отдохнуть?

— С книгами я работаю. Я выбрала для себя те сферы, в которых чувствую себя комфортно. Я всем сердцем люблю музеи, поэтому часто делаю совместные проекты со многими из них.

С Третьяковской галереей, с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, и это дает мне возможность проводить там много времени. Вот уже несколько лет моя жизнь тесно связана с домом-музеем Цветаевой, и я счастлива, что в любой момент могу прийти в мемориальную квартиру Марины Ивановны и чувствовать себя дома. Самые трепетные минуты моей работы над текстами Цветаевой были именно внутри этой квартиры, когда я часами могла сидеть на полу, разложив вокруг себя листочки и вчитываться в текст, учить слова. Моя любовь к книгам сделала их частью моей работы.

— Вы почти всегда играете положительных персонажей. А могли бы примерить роль злодейки?

— Вы запомнили положительных, а кто-то — опустившуюся бомжиху Маринкустакан, систематически избавляющуюся от грудного ребенка, это мой персонаж в сериале «Бихэппи». Кроме учительниц и медсестер, в сериалах для телеканала «Россия 1», была и разбитная безнравственная Рыжая в фильме Павла Чухрая «Водитель для Веры».

Самая показательная история про разноплановых персонажей связана с одной режиссерской четой: я пришла на пробы к Алексею Рудакову на роль Ангела в фильме «День денег», и эти пробы увидела его жена Елена Николаева, готовившаяся к съемкам фильма «Ванечка». Она утвердила меня на роль предательницы, безнравственной подруги героини. Съемки этих фильмов шли параллельно. В одном я была нежной ангелоподобной мечтой, в другом — оторвой.

— Вы часто посещаете театр вместе с сыном. Он уже решил, кем хочет стать?

— Алексей растет в творческой атмосфере, с рождения бывал на съемочных площадках, много ездил со мной на гастроли, и театр — это естественная часть его жизни. Но даже если бы я не была актрисой, то мы бы все равно с ним смотрели много спектаклей, потому что это одна из составляющих развития гармоничной личности.

— Хотели бы, чтобы сын пошел по актерской стезе?

— Я никак не хочу вмешиваться в решения Алексея, поэтому ничего не говорю на эту тему. И даже несмотря на это, находится масса журналистов, придумывающих всякую чушь на эту тему.

— Считается, что сугубо женское воспитание может сделать из сына «маменькиного сыночка». Какие у вас методы воспитания сына?

— На мой взгляд, одной из самых существенных вещей в воспитании является возможность родителей постоянно расширять кругозор детей. Этим я занимаюсь вполне успешно. И Алексей считает, что я лучшая мама на свете, даже с учетом того, что я ограничиваю его во взаимодействиях с гаджетами.

ДОСЬЕ

Алиса Гребенщикова родилась 12 июня 1978 года в Ленинграде. В 1999-м она окончила драматический факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Первую роль в кино Гребенщикова сыграла еще студенткой. Это был фильм «Американка» Дмитрия Месхиева 1997 года.

«Могу быть ангелом и оторвой»: Гребенщикова о ролях злодейки и слухах о себеФото: Из личного архива Алисы Гребенищковой

Комичный образ

Для вступительного экзамена в театральный вуз Алиса подготовила отрывок из романа в стихах «Евгений Онегин». На прослушивании педагоги отметили, что серьезные произведения не ее история, и посоветовали выбрать что-то более комичное. На втором просмотре будущая актриса предстала перед приемной комиссией в образе Пеппи Длинный-чулок. Выбор оказался правильным. Гребенщикову зачислили единогласно.

Стеснялась фамилии

Алиса Гребенщикова призналась, что во время учебы в театральном институте хотела сменить фамилию и взять звучный псевдоним, например Алиса Эльма. По этому вопросу она даже ходила в паспортный стол.

Два отца

Родители актрисы развелись, когда ей было два года. Алиса осталась с матерью, которая вскоре вышла замуж во второй раз. Отчимом девочки стал психотерапевт Дмитрий Овечкин. Гребенщикова шутит, что у нее один папа — Дима, а другой, биологический, — Боря (музыкант Борис Гребенщиков. — «МВ»).

Кухонная медитация

Гребенщикова любит готовить. Для нее это своего рода медитация — стоять у плиты, нарезать овощи, раскладывать ингредиенты. Актриса часто приносит коллегам в театр выпечку собственного приготовления. Любопытно, что она не признает экзотические блюда, не ест острую, жирную, сильно зажаренную или соленую еду.

Могла стать журналисткой

В школе Алиса увлекалась журналистикой, была постоянным автором газеты «Пять углов» и даже записалась на подготовительные курсы Санкт-Петербургского государственного университета. Но когда вечерами ездила на занятия, быстро поняла, что ей это не нравится. Даже здание вуза навевало тоску.

Любовь к родному городу

Алиса очень любит Санкт-Петербург и считает, что строгость и величие его архитектуры воспитали в ней чувство прекрасного с самого детства. Ее любимое место в городе — набережная реки Фонтанки.

Читайте также: «Кроха белочка»: Екатерина Климова опубликовала снимок из детства

звездыМХАТ имени Горькогоактриса театра
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как побеждать в себе зависть

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Все мнения
О проекте