«Могу быть ангелом и оторвой»: Гребенщикова о ролях злодейки и слухах о себе

Фото: Из личного архива Алисы Гребенищковой

В ноябре на экраны вышел фильм «Вечер шутов, или Серьезно с приветом», одну из главных ролей в котором сыграла Алиса Гребенщикова. Актриса рассказала «Вечерке» о новой картине, значении литературы в ее жизни и воспитании сына.

— Алиса, в «Вечере шутов» вы играете роль Зины — стереотипной мужененавистницы. Насколько близка вам эта героиня?

— Новогодние фильмы светлые, счастливые, и мы знаем, что не будет ничего тяжелого, когда садимся посмотреть что-то на эту тематику. Мне, как человеку, искренне любящему Новый год, было радостно принять участие в съемках. «Оставаясь самим собой, стань другим человеком!» — этот завет Станиславского знаком всем актерам, и нет для нас большего подарка, чем сыграть кого-то, кто не похож на тебя. Для меня роль Зины в «Вечере шутов» своего рода вызов. Мы очень разные! Заразить всех своей уверенностью, произнося реплики, полярные собственным принципам — это интересная задача. Надеюсь, зрители, уставшие от этого тяжелого года, получат удовольствие от семейного похода на эту картину.

— Два года назад в прессе появились сообщения, что вы решили совсем попрощаться с кино. Но этого не случилось. Что-то заставило передумать?

— Я никогда так не говорила и, надеюсь, что не скажу! Я же не спортсмен — заканчивать карьеру, я полная сил много играющая актриса, в жизни которой бывают периоды активности в кино, а бывают — в театре.

Так, например, невозможно уехать сниматься в Минск, когда у тебя выпуск нового спектакля. Или невозможно, снимаясь в Киеве, полноценно репетировать в театре. Это удается лишь единицам, и только они знают, как дорого артисты платят за такую жизнь на разрыв. Я не готова приносить свою полноценную жизнь в жертву профессии. Отчасти поэтому у меня нет сейчас больших ролей в сериалах, но есть маленькие и веселые. И есть кино. Каждый год на экраны кинотеатров выходят полнометражные картины с моим участием.

— Расскажите, в каких театральных проектах вы сейчас заняты?

— Театр — живой, постоянно развивающийся организм, и это полноценная многолетняя история. Я играю свои спектакли по несколько лет, например, «Ежик и медвежонок» в театре «Практика» идет шесть лет, зрители с удовольствием приходят. Там же идет и спектакль, в который вложена вся моя душа, это «Все вокруг», где я выступила автором идеи, сделала инсценировку, собрала творческую группу своих единомышленников во главе с режиссером Виктором Алферовым. «Все вокруг» — мое максимально честное творческое высказывание. И все это не монтируется с сухим словом «проект» и «продукт».

— В 2001-м вы покинули МХАТ, а в этом году снова вернулись туда. Что изменилось в театре за эти годы?

— Я вернулась во МХАТ им. Горького именно потому, что сменилось руководство, и театр вышел на новый виток своего развития благодаря Эдуарду Боякову, новому художественному руководителю. Мне кажется очень важным, что начались реконструкции старых спектаклей, в них вдыхают новую жизнь. Так, «Три сестры» были поставлены в 1940 году, но возобновленную версию, сохранившую и сценографию, и костюмы, и мизансцены и даже шумовое оформление, невероятно интересно смотреть не только мне, любящей Чехова, но и моему сыну в его 12 лет. Я счастлива, что в новом абзаце в истории одного из главных драматических театров нашей страны будет и мое имя.

— Вы много раз говорили, что любите литературу. В плотном рабочем графике есть ли возможность полежать с книгой, отдохнуть?

— С книгами я работаю. Я выбрала для себя те сферы, в которых чувствую себя комфортно. Я всем сердцем люблю музеи, поэтому часто делаю совместные проекты со многими из них.

С Третьяковской галереей, с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, и это дает мне возможность проводить там много времени. Вот уже несколько лет моя жизнь тесно связана с домом-музеем Цветаевой, и я счастлива, что в любой момент могу прийти в мемориальную квартиру Марины Ивановны и чувствовать себя дома. Самые трепетные минуты моей работы над текстами Цветаевой были именно внутри этой квартиры, когда я часами могла сидеть на полу, разложив вокруг себя листочки и вчитываться в текст, учить слова. Моя любовь к книгам сделала их частью моей работы.

— Вы почти всегда играете положительных персонажей. А могли бы примерить роль злодейки?

— Вы запомнили положительных, а кто-то — опустившуюся бомжиху Маринкустакан, систематически избавляющуюся от грудного ребенка, это мой персонаж в сериале «Бихэппи». Кроме учительниц и медсестер, в сериалах для телеканала «Россия 1», была и разбитная безнравственная Рыжая в фильме Павла Чухрая «Водитель для Веры».

Самая показательная история про разноплановых персонажей связана с одной режиссерской четой: я пришла на пробы к Алексею Рудакову на роль Ангела в фильме «День денег», и эти пробы увидела его жена Елена Николаева, готовившаяся к съемкам фильма «Ванечка». Она утвердила меня на роль предательницы, безнравственной подруги героини. Съемки этих фильмов шли параллельно. В одном я была нежной ангелоподобной мечтой, в другом — оторвой.

— Вы часто посещаете театр вместе с сыном. Он уже решил, кем хочет стать?

— Алексей растет в творческой атмосфере, с рождения бывал на съемочных площадках, много ездил со мной на гастроли, и театр — это естественная часть его жизни. Но даже если бы я не была актрисой, то мы бы все равно с ним смотрели много спектаклей, потому что это одна из составляющих развития гармоничной личности.

— Хотели бы, чтобы сын пошел по актерской стезе?

— Я никак не хочу вмешиваться в решения Алексея, поэтому ничего не говорю на эту тему. И даже несмотря на это, находится масса журналистов, придумывающих всякую чушь на эту тему.

— Считается, что сугубо женское воспитание может сделать из сына «маменькиного сыночка». Какие у вас методы воспитания сына?

— На мой взгляд, одной из самых существенных вещей в воспитании является возможность родителей постоянно расширять кругозор детей. Этим я занимаюсь вполне успешно. И Алексей считает, что я лучшая мама на свете, даже с учетом того, что я ограничиваю его во взаимодействиях с гаджетами.

ДОСЬЕ

Алиса Гребенщикова родилась 12 июня 1978 года в Ленинграде. В 1999-м она окончила драматический факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Первую роль в кино Гребенщикова сыграла еще студенткой. Это был фильм «Американка» Дмитрия Месхиева 1997 года.

Фото: Из личного архива Алисы Гребенищковой

Комичный образ

Для вступительного экзамена в театральный вуз Алиса подготовила отрывок из романа в стихах «Евгений Онегин». На прослушивании педагоги отметили, что серьезные произведения не ее история, и посоветовали выбрать что-то более комичное. На втором просмотре будущая актриса предстала перед приемной комиссией в образе Пеппи Длинный-чулок. Выбор оказался правильным. Гребенщикову зачислили единогласно.

Стеснялась фамилии

Алиса Гребенщикова призналась, что во время учебы в театральном институте хотела сменить фамилию и взять звучный псевдоним, например Алиса Эльма. По этому вопросу она даже ходила в паспортный стол.

Два отца

Родители актрисы развелись, когда ей было два года. Алиса осталась с матерью, которая вскоре вышла замуж во второй раз. Отчимом девочки стал психотерапевт Дмитрий Овечкин. Гребенщикова шутит, что у нее один папа — Дима, а другой, биологический, — Боря (музыкант Борис Гребенщиков. — «МВ»).

Кухонная медитация

Гребенщикова любит готовить. Для нее это своего рода медитация — стоять у плиты, нарезать овощи, раскладывать ингредиенты. Актриса часто приносит коллегам в театр выпечку собственного приготовления. Любопытно, что она не признает экзотические блюда, не ест острую, жирную, сильно зажаренную или соленую еду.

Могла стать журналисткой

В школе Алиса увлекалась журналистикой, была постоянным автором газеты «Пять углов» и даже записалась на подготовительные курсы Санкт-Петербургского государственного университета. Но когда вечерами ездила на занятия, быстро поняла, что ей это не нравится. Даже здание вуза навевало тоску.

Любовь к родному городу

Алиса очень любит Санкт-Петербург и считает, что строгость и величие его архитектуры воспитали в ней чувство прекрасного с самого детства. Ее любимое место в городе — набережная реки Фонтанки.

Читайте также: «Кроха белочка»: Екатерина Климова опубликовала снимок из детства