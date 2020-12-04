Влюбил меня Арбат

Актриса Анастасия Акатова часто гуляет по любимому Арбату / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это актриса театра и кино Анастасия Акатова.

Личный рейтинг любимых мест столицы у актрисы Анастасии Акатовой всегда возглавлял Арбат. Вот и встречу с «Вечеркой» девушка назначила именно здесь, в одном из кафе.

Близкое знакомство с Арбатом у актрисы случилось, когда ей было 15 лет. Хотя в Москву из родного Рыбинска она приезжала и раньше.

— В младших классах я часто приезжала в Москву на гастроли, соревнования и конкурсы, так как много лет занималась спортивно-бальными танцами, и когда оставалось свободное время, мы с ребятами гуляли по Москве, — рассказывает Анастасия Акатова. — Как и все туристы, осматривали столичные достопримечательности, в том числе были и на Арбате, но это все было быстро, что называется — проездом. А в 15 лет я приехала сюда на каникулы и остановилась у тети, которая жила в одном из домов в Большом Левшинском переулке. До Арбата можно было дойти пешком минут за 20, и поэтому я ходила туда гулять каждый день, а иногда и два раза за день. И вот в то лето, можно сказать, я увидела по-настоящему Арбат впервые. Я просто влюбилась в него, настолько он меня поразил и впечатлил.

Тогда для Акатовой Москва казалась недосягаемой. Но огромный, динамичный мегаполис ее притягивал.

— Я гуляла по Арбату и с удовольствием рассматривала красивые здания, заходила в маленькие сувенирные магазинчики, наблюдала за работой арбатских художников, слушала уличные концерты и сидела на веранде уютных кафе, смотрела на людей, которые проходили мимо, и понимала, что мне очень хочется сюда вернуться и остаться в Москве, — призналась Анастасия.

Как вспоминает актриса, тогда ей больше всего понравились и запомнились Дом актера и Театр имени Вахтангова.

— Изначально мое внимание привлекла необычная фигура рыцаря на здании, я помню, долго его рассматривала, а о том, что это Дом актера, я узнала позже, — говорит она.— А здание Театра имени Вахтангова запомнилось своей монументальностью. Кстати, несмотря на то что мне понравились здания, напрямую связанные с театром и кино, о профессии актрисы в то время я еще не думала.

Пройдет пара лет, и мечта Анастасии Акатовой исполнится. Она вернется в Москву, чтобы здесь жить, учиться и работать.

И сегодня Старый Арбат остается для актрисы самым любимым местом на карте столицы. По сей день она приезжает сюда в свободное время.

— И с компанией, и одна могу приехать, чтобы просто не спеша прогуляться, — рассказывает Анастасия. — Причем мне даже не важно, зима это или весна, я все равно еду на любимый Арбат.

ДОСЬЕ

Анастасия Акатова родилась 16 февраля 1992 года в городе Рыбинске Ярославской области. В 2014 году окончила актерский факультет ВГИКа — мастерская Сергея Соловьева. Сегодня в фильмографии актрисы больше 40 ролей. В 2020 году на экраны вышли два новых сериала с ее участием —«Иванько» и «Гости из прошлого».

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