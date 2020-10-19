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Адвокат рассказал, чего ожидать хозяину покусавшей девочку рыси
Фото: АГН «Москва»

Адвокат рассказал, чего ожидать хозяину покусавшей девочку рыси

Олег Сыров

Закон

В Подмосковье произошло необычное ЧП. В Истре 14-летнюю девочку во время прогулки с собакой покусала рысь. Позже выяснилось, что владельцем дикого животного оказался один из местных жителей. «Вечерняя Москва» узнала, как происшедшее скажется на участниках инцидента.

Опасность ситуации в том, что подросток мог получить не только физические травмы, но и психологические.

— Нападение дикого зверя — это очень серьезно. Помимо физического травмирования, ребенок получил психоэмоциональную травму, ведь он пережил выраженную стрессовую ситуацию, — сказала врач клиники «К+31», терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Липина.

Эксперт допустила, что если сначала животное напало на собаку, то оно достаточно крупное. Поэтому в лучшем случае можно предположить, что ребенок отделался гематомами и царапинами. На выздоровление уйдет не менее трех недель. Но и тут есть нюанс: через месяц все заживет, если не будет воспалений.

Эксперт в области права, доктор юридических наук Александр Трещев рассказал «ВМ», что владелец агрессивного зверя может понести даже уголовное наказание.

— Безусловно, гражданин, по вине которого произошло подобное событие, может понести административную ответственность. А если вред, причиненный здоровью пострадавшей, серьезный — то и уголовную ответственность, — отметил он.

Трещев пояснил, что признаки уголовного деяния налицо, ведь рысь — источник повышенной опасности. Это дикое животное. Поэтому хозяин должен был ограждать людей от возможного нападения такого хищника. Кроме того, существует порядок содержания диких животных, подразумевающий их регистрацию. В случае если рысь содержалась нелегально, по словам собеседника «Вечерней Москвы», наказание будет более строгим.

— Безопасность обеспечена не была, меры предосторожности не соблюдены, девочка не пострадала более страшно по чистой случайности. Все могло закончиться трагедией, — подчеркнул правозащитник.

По словам юриста, родители ребенка могут потребовать через суд компенсацию финансовых затрат, связанных с лечением, а также возмещение пережитого морального вреда.

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила «ВМ», что материалы по нападению на ребенка дикого зверя в Подмосковье изучают в Госадмтехнадзоре Московской области.

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