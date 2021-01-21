Уголовная арифметика: юрист назвал условие для досрочного освобождения Шамсутдинова

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Рядовой Рамиль Шамсутдинов, которого суд отправил в колонию почти на четверть века, может выйти на свободу раньше срока, однако для этого должно быть выполнено конкретное условие. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, адвокат, старший преподаватель РАНХиГС, доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции Андрей Некрасов.

21 января военный суд в Чите дал солдату-срочнику 24,5 года колонии общего режима за расстрел сослуживцев в войсковой части в Забайкалье. Он напал на сослуживцев в октябре 2019 года. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения. Экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым, суд присяжных признал его виновным в убийстве двух и более лиц, а также в покушении на убийство.

В разговоре с «ВМ» Андрей Некрасов заявил, что практически 25 лет лишения свободы — это не что-то из ряда вон выходящее, если смотреть на вердикт с точки зрения мировой судебной практики.

— По отечественной практике, возможно, что это тоже вполне адекватный приговор, — считает эксперт.

При этом, говоря о тюремных сроках в целом, юрист признал, что «очень часто — это совершенно необъяснимые цифры». В этой связи довольно сложно строить прогнозы по возможному досрочному выходу срочника на свободу.

Тем не менее, продолжает адвокат, у молодого человека есть шанс на поблажки в следующих инстанциях. Они могут дать небольшое смягчение, «убрав» несколько месяцев срока.

— Это для нас кажется незначительным или какой-то насмешкой, но для отбывающего наказание каждый день имеет значение, — подчеркнул Некрасов.

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Он обратил внимание на то, что коллегия присяжных заседателей согласилась с необходимостью проявить снисхождение к осужденному, поскольку факт издевательств над ним (дедовщины, на которую жаловался Рамиль — прим. «ВМ») сочли доказанным.

— В принципе, может быть, что-то и получится, — сказал собеседник «ВМ», оценивая возможность досрочного освобождения молодого человека.

По словам Некрасова, шансы на УДО появляются только после отбывания определенного срока наказания. В случае с Шамсутдиновым, совершившим особо тяжкое преступление, ему предстоит провести в колонии минимум две трети своего срока, прежде чем он получит право просить об условно-досрочном освобождении.

— Это просто формальная арифметика, заложенная в УК РФ, и в мире действует примерно подобная система, — уточнил адвокат. — В зависимости от тяжести совершенного преступления после отбывания определенного срока допускается либо УДО, либо замена одного наказания другим, более мягким, например, не связанным с лишением свободы.

Как отмечает эксперт, на успешность ходатайства об условно-досрочном освобождении влияют несколько факторов, включая положительную характеристику осужденного из места заключения.

— Сколько-то времени вы отбыли в тюрьме, и государство решает, что, наверное, вы встали на путь исправления. О вас хорошо отзываются в месте заключения, вы загладили вред или работаете над этим, перечислили компенсацию потерпевшим и др. В этом случае можно заявлять ходатайство об УДО в новом судебном заседании уже по месту отбытия наказания, после чего решается соответствующий вопрос — достойны вы или нет, — заключил юрист.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Рядовой Шамсутдинов: признал вину, упал, отжался

Колонка обозревателя «ВМ» Игоря Воеводина:

Главное следственное управление СКР сообщает: рядовой Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев. Восемь человек погибли, еще двое были тяжело ранены (далее...)