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Сроки, пошлины и стенды. Как получить загранпаспорт по новым правилам
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Сроки, пошлины и стенды. Как получить загранпаспорт по новым правилам

Ростислав Зубков

Закон

С 30 мая в России заработал новый административный регламент выдачи загранпаспортов. Что изменилось в порядке получения документов, а что осталось прежним, разбиралась «Вечерняя Москва».

Что нового?

Обновленные правила выдачи загранпаспортов были утверждены приказом Министерства внутренних дел России от 31 марта. Теперь, согласно нововведениям, время ожидания в очереди за документом при любом обращении не должно превышать 15 минут. Прежде ограничения были иными: не более 5 минут, если гражданин предварительно записался, и не более 10 минут непосредственно при получении паспорта.

Помимо этого, меняется порядок уплаты госпошлины за утрату или повреждение «загранника». В соответствии с новым регламентом и поправками к Налоговому кодексу от пошлины освобождаются только те, кто пострадал в чрезвычайной ситуации. Всем остальным придется заплатить 2 тысячи рублей, чтобы восстановить документ старого образца, или 5 тысяч — за загранпаспорт нового образца.

Еще одна небольшая административная новинка: в помещениях, где выдают паспорта, отныне должны находиться стенды с образцами заполнения заявлений и списком документов, необходимых для получения госуслуги.

Сроки, пошлины и стенды. Как получить загранпаспорт по новым правиламФото: Вечерняя Москва

Что осталось прежним?

Нововведения не затронули сроки оформления «загранника». Его по-прежнему можно получить за один месяц, если запрос был оформлен в регионе регистрации по месту жительства. При обращении за госуслугой в любом другом субъекте время рассмотрения заявки займет три месяца.

Наряду с этим неизменными остались основания для отказа в выдаче документе и процедура обжалования. Причины, по которым могут дать отрицательный ответ на заявление об услуге, прописаны здесь.

Что нужно для получения загранпаспорта?

Получить «загран» могут все граждане России, находящиеся на территории родины и за ее пределами (в дипломатических представительствах и консульских учреждения РФ, расположенных в других государствах).

Проживающим в России гражданам для получения загранпаспорта потребуются: заявление об услуге (в двух экземплярах); документ, удостоверяющий личность (внутренний паспорт); информация о смене фамилии, если это делалось больше одного раза; сведения о работе за последние 10 лет; данные о детях до 14 лет. У мужчин также запрашивают военный билет.

Где оформить загранпаспорт и сколько это стоит?

Оформить документ можно в МФЦ, в отделении МВД по записи на прием либо онлайн на портале госуслуг. На данном сайте указано, что заявку можно оставить на получение как паспорта старого образца, так и нового. Последний — биометрический (цифровой) — обладает большим сроком действия (10 лет вместо 5), большим числом страниц (46 вместо 36), но требует обязательного сканирования отпечатков пальцев и стоит дороже. Если старый, бумажный паспорт обойдется в 2 тысячи рублей (1,4 тысячи при оплате через госуслуги) для взрослых и 1 тысячу рублей (700 рублей при оплате на портале) для детей до 14 лет, то госпошлина за цифровой документ будет в два с лишним раза больше. Так, стоимость загранпаспорта нового образца составляет 5 тысяч рублей (3,5 тысячи при оформлении через госуслуги) для взрослых и 2,5 тысячи рублей (1,75 тысячи при оплате на портале) для детей младше 14 лет.

По информации МВД, пошлина не взимается с граждан РФ, которые проживают в Калининградской области, и с жителей Крыма.

Сроки, пошлины и стенды. Как получить загранпаспорт по новым правиламФото: Вечерняя Москва

После подачи заявления и уплаты госпошлины (с помощью платежного терминала, интернет-банкинга или в платежной кассе) необходимо дождаться рассмотрения заявки. Как было обозначено выше, сроки колеблются в пределах 1–3 месяцев.

«Без этих изменений система не работает»

Доцент кафедры гражданского права РПА Минюста России, юрист Андрей Некрасов заявил в разговоре с «ВМ», что нововведения имеют технический характер и не вносят каких-либо фундаментальных корректив в порядок получения загранпаспорта.

— Это небольшие технические изменения, которые были внесены, вероятно, поскольку без них система не работает. Ну никто ни в МФЦ, ни в отделении миграции МВД не может уложиться в 5 или 10 минут (отведенные на прием заявителя — прим. «ВМ»). Мы люди все-таки, а эти жесткие временные рамки не очень адекватны, — отметил собеседник издания.

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