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Психолог прокомментировал идею внедрения COVID-паспортов в России
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Психолог прокомментировал идею внедрения COVID-паспортов в России

Елена Фролова

Здоровье

Клинический психолог Сергей Петров рассказал, нужно ли вводить в России COVID-паспорта.

Решения подобного рода принимаются на высоких уровнях. С одной стороны, в данной идее что-то есть, считает эксперт.

— Опыт столицы по 2020 году показал большой общественный резонанс по внедрению метода контроля, — пояснил Сергей Петров.

При этом отвечая на вопрос об отношении россиян к введению документов для тех, кто прошел вакцинацию, психолог подчеркнул, что если данная идея сделает жизнь людей проще, то он не будет против нее. Однако он также заметил, что даже если речь идет о других прививках, например, в детских садах, не все родители хотят делать тот или иной укол своим детям, отмечает ФАН.

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