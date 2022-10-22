С возвращением, чайный гриб: новомодная комбуча заменяет иностранную продукцию

Производитель Екатерина Кириллова рассматривает бутылку с комбучей / Фото: Из личного архива Екатерины Кирилловой

Среди жителей Москвы за последний месяц резко вырос спрос на комбучу, констатируют производители. Слово это модное, а обозначает оно всего-навсего наш добрый старый чайный гриб. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, насколько выгодно завести у себя такого «питомца».

Москвичка Екатерина Кириллова 15 лет работала в банке на престижной работе. Увлекшись правильным питанием, начала пить по полтора литра воды в день, а потом захотелось разнообразия в рационе.

— Я искала газированный напиток, но при этом полезный. Знакомые, зная о моих поисках, поделились кусочком гриба, который начал постепенно расти, — рассказывает Екатерина. — Я вычитала в интернете рецепт, начала делать различные вкусы. Банок становилось все больше.

Женщина начала угощать своими напитками друзей. В определенный момент решила и вовсе превратить это все в небольшой бизнес.

— По сути, чайный гриб — это толстая пленка, которую образуют бактерии на поверхности напитка в процессе ферментации, а комбуча — сам напиток, — объясняет производительница. — Его название пошло от японского слова «комбутя» — так называли чай из морской водоросли kombu.

Кириллова отмечает, что такой напиток богат природными пробиотиками, очень полезными для желудочно-кишечного тракта.

В нем также кладезь витамина С и витаминов группы В. К тому же этот кисловатый напиток выводит шлаки, токсины, снижает аппетит — отличный вариант для похудения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Маркина, химик–технолог:

— Напитки на основании чайного гриба могут заменить продукцию с большим содержанием сахара. Комбуча, или чайный гриб, содержит сброженный сахар, который распадается на сахарозу, глюкозу, и сахара как такового в готовом продукте нет.

Дешево и сердито

Покупаем биокультуру чайного гриба на маркетплейсах — упаковочка стоит 200 рублей. Либо просим у знакомых отдать кусочек в виде отдельного слоя. Нужны: стеклянная банка, сахар и крупнолистовой чай. Завариваем крепкий чай, добавляем сахарный песок. Заварка должна настояться, затем процеживаем ее и переливаем в необходимую емкость, кладем чайный гриб и накрываем марлей. Достаиваем напиток при температуре 26–28 градусов 10–14 дней. Через 7–10 дней сверху увидим тоненькую пленочку — это и будет ваш «питомец». Если морочиться с приготовлением нет желания, покупаем готовую комбучу в магазине: от 70 рублей за бутылочку 0,33 мл. Фото: Shutterstock

Газировка станет на вес золота

Цены на газировку в России в следующем году вырастут почти на 20 процентов. Правительство планирует ввести акциз для производителей в размере семи рублей с литра. «Вечерка» узнала, зачем нужны такие меры и как это скажется на спросе.

Новый законопроект затронет все сахаросодержащие напитки, кроме соков, сиропов и смесей для фитнеса. Также акциз не надо будет платить производителям, чьи напитки проходят госрегистрацию. В Минфине отметили, что таким образом федеральный бюджет может получить до 35 миллиардов рублей в год, которые пойдут на борьбу с диабетом среди населения страны.

— Для государства мера очень правильная и взвешенная, а вот производителям придется несладко — думаю, в ход могут пойти различные уловки. Например, недостоверный состав на упаковке, что может привести к росту контрафактных напитков на прилавках, — объяснил экономист Ильнар Сяитов.

Скажется введение такого акциза и на потребителях. Если сейчас литр любого газированного напитка в среднем стоит около 80 рублей, то в следующем году эта цифра может достичь 120 рублей. Больше всего это скажется на импортных напитках, которые из-за санкций уже подскочили в цене на 15 процентов.

— Не исключено и уменьшение объемов производства, потому что это просто будет невыгодно компаниям, особенно тем, у кого нет больших заводов по всей стране, — добавил специалист.

КСТАТИ

В России активно развивается производство новых безалкогольных напитков. Например, недавно крупный бренд начал выпускать винонад — напиток на основе виноградного сока. Сейчас существует несколько видов.