Транспорт новых возможностей: МЦД исполняется три года

Машинист электропоезда «Иволга» Центральной пригородной пассажирской компании Андрей Шабанов на станции Щукинская второго Московского центрального диаметра. / Фото: Вечерняя Москва

Сегодня Московские центральные диаметры (МЦД) отмечают свой день рождения — три года с момента запуска. «Вечерняя Москва» узнала о перспективах развития новых маршрутов.

Первые две железнодорожные ветки, связавшие Москву и область, за три года заслуженно завоевали популярность у пассажиров. Нравится все: комфорт передвижения в новеньких вагонах, четкое расписание, короткие интервалы, возможность быстро пересесть на другой транспорт — метро, Московское центральное кольцо (МЦК) или электробус.

— Пропускная способность электричек большая. Сейчас идет работа над повышением их доступности, — отмечает урбанист Аркадий Гершман.

За прошедшие годы ставка на доступность железнодорожного транспорта сработала на «все сто»! Или даже больше. Пассажиропоток двух первых маршрутов исчисляется миллионами. Современные мини-вокзалы вместо устаревших платформ, сопутствующий сервис стал как в метро — электрички теперь по праву заняли одно из ведущих мест при выборе транспорта для передвижения по мегаполису и за его пределами.

Да и машинисты отмечают: спрос на поездки очень велик. Андрей Шабанов, машинист электропоезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), в числе первых три года назад выводил поезда «Иволги» на линии.

— Когда я впервые вывел этот электропоезд в рейс, ощущения были незабываемыми: удобное управление, высокая скорость, уверенность в составе и комфорт для пассажиров. И конечно, чувство гордости, что первые диаметры запущены именно на нашем направлении. Всегда приятно быть первым и лучшим, — делится он своими впечатлениями.

Он говорит, что современные бесстыковые пути, новые станции и пешеходные переходы, модернизация существующих участков — все это позволяет более качественно выполнять свою работу и обеспечивать безопасность движения поездов на диаметрах. Андрей Шабанов и сам с удовольствием ездит на электричках. Пользуется Курско-Рижским направлением.

К первым двум диаметрам вскоре обещают добавить еще две мощные транспортные артерии. Третий и четвертый МЦД — Ленинградско-Казанский и Киевско-Горьковский соответственно — заработают в ближайшие годы. Сейчас делается все, чтобы запустить их: идет масштабная реконструкция путей, а на месте старых платформ появляются станции.

— От запуска следующих диаметров ожидаю только положительной динамики в работе. В течение трех лет машинисты на МЦД работают на «Иволгах» двух обновленных версий. А на новые диаметры ожидается вывод очередной модификации, — говорит Андрей Шабанов. Работы ведутся и по самому сложному будущему маршруту — пятому диаметру. Он должен объединить два направления — Ярославское и Павелецкое.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Парк поездов МЦД столицы обновлен на 100 процентов. Общая протяженность МЦД-3 составит 85 километров. На нем будет 41 остановка. 14 станций обзаведутся пересадками на метро, Московское центральное кольцо и пригородные направления железных дорог. Общая протяженность МЦД-4 составит 86 километров. На нем будет 39 остановок, из них 18 — пересадочные.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

— Мы продолжаем совместно с коллегами из «Российских железных дорог» подготовку инфраструктуры к запуску диаметров. На третьем и четвертом маршрутах будет тактовое расписание, выгодные тарифы с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, комфортный подвижной состав. Жители разных районов получат доступ к наземному метро в шаговой доступности. Это придаст импульс для развития прилегающих территорий — строительства нового жилья, привлечения бизнеса.