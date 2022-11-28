Символ авангарда восстановят: столичные реставраторы реконструируют фасады и интерьеры знаменитого здания, построенного известным архитектором

Старший научный сотрудник Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Патриция Семенюк во дворе архитектурного шедевра. Дом уже закрыт на реставрацию, но все желающие пока еще могут осмотреть его снаружи. Сейчас двор открыт каждый день до наступления темноты / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Знаменитый Дом Мельникова в Кривоарбатском переулке закрыли на реставрацию. Проект его восстановления уже утвержден. Символу авангарда вернут исторический облик.

Архитектор Константин Мельников построил этот дом для себя и своей семьи в 1929 году. Здание оригинальной формы с многочисленными шестиугольными окнами получилось ни на что не похожим. Конструкция держится на новаторских приемах: большой и малый цилиндры вписаны друг в друга.

Не менее важную роль играет расположение комнат: жилое пространство органично сочетается с рабочим. Первый этаж занимает кухня, на втором находится гостиная, и еще выше — мастерская с выходом на террасу. До начала реставрации все это можно было увидеть во время экскурсий, которые проводили сотрудники музея, посвященного Константину Мельникову и его сыну-художнику Виктору. Как филиал Музея архитектуры имени Щусева он работает в Кривоарбатском переулке с 2014 года. Впрочем, мировую известность дом приобрел еще в начале 1980-х годов. В конце XX века его отреставрировали. Тогда работы прошли под чутким контролем сына легендарного архитектора. К современной реставрации присоединилась правнучка Константина Мельникова — архитектор и реставратор Наталья Мельникова.

— Мы уже освободили дом от мемориальной экспозиции, — рассказала Анна Кистанова, директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых. — Теперь у нас есть возможность провести дополнительные исследования, в том числе красочных слоев интерьера.

Во время предыдущей реставрации не везде корректно подобрали краску — как по химическому составу, так и по оттенку. В спальне, например, в некоторых местах видны следы кисти. Хотя краска должна быть идеально гладкой и не зеленоватого оттенка, как сейчас, а более теплой охры. В гостиной со стен нужно убрать глянцевый блеск, который не соответствует первоначальному замыслу архитектора.

— Кроме того, мы тщательно осмотрим все перекрытия и напольное покрытие, — добавила Кистанова. — При Мельникове полы и в мастерской, и в гостиной были темно-коричневыми. Мы все восстановим и в дальнейшем так же, как и он в 1929 году, будем натирать их мастикой.

По плану отреставрированный дом откроется для посетителей в 2025 году. Но в Москве есть и другие здания архитектора Мельникова, которые сейчас восстанавливают. Так, к 2024 году приведут в порядок гараж для грузовых машин на Новорязанской улице. В нем откроют Музей транспорта Москвы.

В столице продолжается реализация масштабной программы по реставрации старинных зданий. Сейчас в работе находятся более 700 объектов культурного наследия, из них не менее 200 будут готовы до конца года. Одна из самых крупных реставрационных площадок находится на ВДНХ. В этом году привели в порядок сразу три павильона.