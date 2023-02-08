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Во флагманском центре больницы имени Вересаева установили новые элементы навигации

Марьяна Шевцова
Город
Во флагманском центре больницы имени Вересаева установили новые элементы навигации
Медицинская сестра флагманского центра Городской клинической больницы им. В. В. Вересаева Дарья Терещенко показывает современную навигацию, которая очень удобна и медикам, и пациентам / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, Лобненская улица, 10 Карта всех событий

7 февраля в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что во флагманском центре больницы им. В. В. Вересаева в Дмитровском районе установили новые элементы навигации.

Флагманский центр Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева открылся в этом году. Для удобства пациентов и врачей в здании оборудовали систему внутренней навигации: установили свыше 1,2 тысячи маркеров, указателей, схем и информационных досок.

— Флагманский центр получил современную и интуитивно понятную систему навигации. Она разделена на несколько уровней: настенная, подвесная и напольная. Это поможет легко ориентироваться в стационаре медикам, пациентам и их сопровождающим. Но самое главное — система навигации позволит сократить время транспортировки больного в отделение и начать необходимое лечение максимально быстро. Это особенно важно в экстренных ситуациях, когда каждая минута на счету, — рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай.

Чтобы на транспортировку пациента тратилось минимум времени и врачи могли как можно быстрее приступить к оказанию необходимой помощи, еще при проектировании флагманского центра было продумано зонирование помещений и разделение технологических потоков. Благодаря тщательному просчету удалось выстроить оптимальные маршруты передвижения экстренных пациентов и медиков.

В основу навигации заложена система медицинского распределения по принципу «триаж». Это значит, что при поступлении пациентов делят на три категории: красная — это пациенты в тяжелом состоянии, желтая — клинически стабильные пациенты, но имеющие риск ухудшения состояния, зеленая — пациенты, чье состояние стабильно удовлетворительное. Эти же цвета используются на указателях, маркерах, напольной навигации и в оформлении лифтов.

— Это очень удобно и помогает в работе, — отметила медицинская сестра флагманского центра Дарья Терещенко.

На территории больницы также оборудована внешняя система навигации — крупные указатели, карты и фасадные вывески позволяют максимально оперативно доставить пациента, а также сориентироваться посетителям и их родственникам на месте.

Стоит отметить, что все медики, работающие в новом флагманском центре, прошли серьезное обучение и строгий отбор. Приняли на службу самых опытных, лучших из лучших. Среди них — завотделением неотложной помощи флагманского центра больницы имени В. В. Вересаева Виталий Зубков.

— Когда я узнал о наборе сотрудников во флагманский центр больницы имени В. В. Вересаева, не раздумывая, согласился. Флагманские центры — это совершенно новые подходы к оказанию экстренной помощи. У меня есть опыт работы в разных клиниках Москвы и регионов России — ничего подобного я нигде больше не видел, — поделился Виталий Зубков.

Он также рассказал, что одна из главных особенностей флагманского центра и в принципе нового стандарта экстренной помощи, по которому он работает, заключается в отсутствии кабинетного подхода, характерного для обычных больниц.

— То есть пациент не ходит из кабинета в кабинет — врач сам идет к нему. Кроме того, практически вся диагностика, все исследования проводятся у кровати больного. Оборудование, необходимое для проведения медицинских манипуляций, полностью мобильное и доставляется прямо к кровати пациента, — отметил заведующий отделением неотложной помощи флагманского центра больницы имени В. В. Вересаева.

КСТАТИ

Аналогичный принцип внешней и внутренней навигации будет применен и в других современных флагманских центрах — на базе НИИ им. Н. В. Склифосовского, в городской больнице имени С. П. Боткина, больнице № 15 имени О. М. Филатова, больнице имени В. М. Буянова, а также в больнице № 1 имени Н. И. Пирогова.

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