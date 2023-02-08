Во флагманском центре больницы имени Вересаева установили новые элементы навигации

Медицинская сестра флагманского центра Городской клинической больницы им. В. В. Вересаева Дарья Терещенко показывает современную навигацию, которая очень удобна и медикам, и пациентам / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва, Лобненская улица, 10 Карта всех событий

7 февраля в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что во флагманском центре больницы им. В. В. Вересаева в Дмитровском районе установили новые элементы навигации.

Флагманский центр Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева открылся в этом году. Для удобства пациентов и врачей в здании оборудовали систему внутренней навигации: установили свыше 1,2 тысячи маркеров, указателей, схем и информационных досок.

— Флагманский центр получил современную и интуитивно понятную систему навигации. Она разделена на несколько уровней: настенная, подвесная и напольная. Это поможет легко ориентироваться в стационаре медикам, пациентам и их сопровождающим. Но самое главное — система навигации позволит сократить время транспортировки больного в отделение и начать необходимое лечение максимально быстро. Это особенно важно в экстренных ситуациях, когда каждая минута на счету, — рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай.

Чтобы на транспортировку пациента тратилось минимум времени и врачи могли как можно быстрее приступить к оказанию необходимой помощи, еще при проектировании флагманского центра было продумано зонирование помещений и разделение технологических потоков. Благодаря тщательному просчету удалось выстроить оптимальные маршруты передвижения экстренных пациентов и медиков.

В основу навигации заложена система медицинского распределения по принципу «триаж». Это значит, что при поступлении пациентов делят на три категории: красная — это пациенты в тяжелом состоянии, желтая — клинически стабильные пациенты, но имеющие риск ухудшения состояния, зеленая — пациенты, чье состояние стабильно удовлетворительное. Эти же цвета используются на указателях, маркерах, напольной навигации и в оформлении лифтов.

— Это очень удобно и помогает в работе, — отметила медицинская сестра флагманского центра Дарья Терещенко.

На территории больницы также оборудована внешняя система навигации — крупные указатели, карты и фасадные вывески позволяют максимально оперативно доставить пациента, а также сориентироваться посетителям и их родственникам на месте.

Стоит отметить, что все медики, работающие в новом флагманском центре, прошли серьезное обучение и строгий отбор. Приняли на службу самых опытных, лучших из лучших. Среди них — завотделением неотложной помощи флагманского центра больницы имени В. В. Вересаева Виталий Зубков.

— Когда я узнал о наборе сотрудников во флагманский центр больницы имени В. В. Вересаева, не раздумывая, согласился. Флагманские центры — это совершенно новые подходы к оказанию экстренной помощи. У меня есть опыт работы в разных клиниках Москвы и регионов России — ничего подобного я нигде больше не видел, — поделился Виталий Зубков.

Он также рассказал, что одна из главных особенностей флагманского центра и в принципе нового стандарта экстренной помощи, по которому он работает, заключается в отсутствии кабинетного подхода, характерного для обычных больниц.

— То есть пациент не ходит из кабинета в кабинет — врач сам идет к нему. Кроме того, практически вся диагностика, все исследования проводятся у кровати больного. Оборудование, необходимое для проведения медицинских манипуляций, полностью мобильное и доставляется прямо к кровати пациента, — отметил заведующий отделением неотложной помощи флагманского центра больницы имени В. В. Вересаева.

КСТАТИ

Аналогичный принцип внешней и внутренней навигации будет применен и в других современных флагманских центрах — на базе НИИ им. Н. В. Склифосовского, в городской больнице имени С. П. Боткина, больнице № 15 имени О. М. Филатова, больнице имени В. М. Буянова, а также в больнице № 1 имени Н. И. Пирогова.