Метро встречает: как Москва готовится к открытию новых станций БКЛ

Внешняя часть обновленных тематических составов / Фото: Transport.mos.ru

В столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили: в Москве ведется активная подготовка к открытию новых станций Большого кольца метро. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

В преддверии полного запуска БКЛ на линию вышли тематические поезда, посвященные самому протяженному метрокольцу в мире.

— Их украсили большими буквами «БКЛ» и двумя сердцами столицы. После того как запустим движение на всем участке, тематические составы будут ходить на всей новой линии, — подчеркнули в Дептрансе.

Всего на БКЛ будут курсировать 92 состава российского производства.

А пока в метро обновляют навигацию.

— К открытию Большого кольца мы обновим больше 3000 элементов навигации на станциях и свыше 1000 схем метро с новым участком БК Л на инфраструктуре, больше 59 000 — в поездах, — привели данные в ведомстве.

Также специалисты разместят примерно 700 навигационных указателей на новых станциях Большого кольца. Собственное производство столичного ведомства работало круглосуточно, чтобы справиться с таким объемом работ.

— Мы продолжаем подготовку к полному запуску Большой кольцевой линии — это один из крупнейших в мире проектов метростроения, крайне важный и нужный для развития Москвы, который реализуется под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина. БКЛ создаст основу для дальнейшего развития рельсового каркаса на годы вперед, привлечет на городской транспорт новых пассажиров. Чтобы пользователям было проще ориентироваться и строить поездки с учетом новых станций, мы обновляем навигацию. Обязательно учитывали мнение пассажиров, специально организовали встречи и собирали фокус-группы. Это помогло нам понять, как сделать навигацию еще удобнее и понятнее, — подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В ожидании запуска новых станций пассажиры могут познакомиться с тем, как создавали Большое кольцо метро. До 5 марта на Цветном бульваре открыта фотовыставка «Большая кольцевая линия: от идеи к движению».

— Экспозиция расскажет об идее создания БКЛ, сроках реализации проекта, необычных архитектурных решениях и особенностях возведения станций, а также о градостроительном эффекте для москвичей и гостей столицы, — подчеркнул заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

КСТАТИ

Мобильная сеть 4G будет доступна на всех станциях Большой кольцевой линии метро. Стабильной будет и мобильная связь. Она будет работать на платформах и в перегонах метро.

ЦИФРА

63 тысячи элементов навигации обновляют к запуску новых станций Большого кольца

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Строительство БКЛ позволит создать 6000 новых рабочих мест, а в целом в зоне притяжения новых станций будет создана 391 тысяча новых рабочих мест.