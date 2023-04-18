Около 700 российских дизайнеров примут участие в маркетах в рамках Московской недели моды

Московский дизайнер Катя Добрякова активно сотрудничает с городскими проектами и фестивалями, следит за тем, что представляют российские дизайнеры на Московской неделе моды / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Около 700 дизайнеров из 96 городов России примут участие в маркетах под эгидой Московской недели моды. Подробности предстоящего события во вторник, 18 апреля, сообщили в мэрии столицы.

Городские власти отмечают: интерес отечественных дизайнеров к Московской неделе моды очень высок. В оргкомитет поступило почти рекордное количество заявок из 96 городов России. Из них более половины составляют московские марки.

— Больше всего заявок поступило от дизайнеров из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска, — сообщили в мэрии столицы.

Желающие присоединиться к мероприятию нашлись в самых разных регионах России — от Республики Саха (Якутия) и Калининградской области до Приморского и Краснодарского краев.

— Организаторы получили почти 700 заявок. Больше половины из них прислали дизайнеры женской одежды. Другая популярная позиция — украшения и аксессуары. Члены экспертного совета определили 150 брендов, которые в итоге представят свои коллекции москвичам и гостям столицы 28–30 апреля, — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках маркетов Московской недели моды дизайнеры смогут разместить свою продукцию в отдельном каталоге на платформе «Сделано в Москве». Это онлайн-площадка, где сейчас собрано уже 1,8 тысячи столичных брендов. Программа разработана для поддержки локальных брендов и предлагает разные инструменты продвижения продукции участников, один из которых — портал сделановмоскве.рф. Площадками маркетов Московской недели моды станут торгово-развлекательные центры.

К примеру, ямальский дизайнер Юлия Иванова представит свою коллекцию этнических нарядов. Название соответствующее — «Красная книга». В коллекции — экземпляры с иллюстрациями редких растений и платья с элементами ручной росписи, созданной с ямальскими художниками.

А кемеровчанка Евгения Карташова представит свою коллекцию женской одежды, которая обещает подчеркнуть уникальность каждого человека, примерившего на себя ее художественные образы. Другая участница предстоящей Московской недели моды — дизайнер из Махачкалы Зайнаб Сайдулаева выступит с коллекцией личного бренда, вдохновением для создания которой послужила культура Дагестана.

— Это симбиоз ландшафта, архитектуры и быта, которые здесь ощущаются в каждом аспекте жизни, — подчеркнула она. — Для создания коллекции я использовала ткани, традиционные для дагестанского костюма, такие как бархат, тафта, шелк и лен. Одежда моего бренда производится в Дагестане. Так мы стараемся поддерживать местное производство, ремесленников и сохранять традиции.

Отбор прошла и Надежда Абзаева из Бурятии. В ее бренде заложена идея сохранения культурного кода родной республики.

— Включаю в каждую коллекцию многослойность, — отмечает она. — Капсула, которая будет представлена на маркете, тоже включает в себя это качество. Представлю дутые стеганые жилеты и корсеты, жакеты с объемным рукавом, трикотажные юбки, платья, сшитые из кусочков ткани швами наружу.

Столичные дизайнеры обещают следить за успехами коллег из регионов. Среди тех, кто активно обновляет свои коллекции, — московский дизайнер Катя Добрякова. Начинала она несколько лет назад с футболок, заново открыла идею оригинального использования вышивки в одежде, а теперь сотрудничает с московскими фестивалями. Считает, что важно много работать, чтобы твои вещи стали заметны публике. Этому поспособствует и Неделя моды.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Елена Николаева, депутат Мосгордумы:

— Креативная индустрия такая: здесь, как в сказке про Алису, «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Стать законодателями мод возможно! Мы не имеем права терять свою конкурентоспособность. А для этого надо мониторить зарубежный рынок, помнить о деталях: упаковке, рекламе, продвижении, продажах. Уверена, что мы сможем, у нас есть кутюрье мирового уровня.

Артем Кривда, дизайнер:

— Для всех отечественных дизайнеров появилось уникальное время, когда мы можем показать все свои силы, все свои таланты и выйти с максимально крутым продуктом по всему государству, чтобы наши люди могли носить качественные российские бренды одежды.