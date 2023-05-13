По весенним аллеям пройду: в каких столичных парках стоит провести выходные

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Новоясеневский тупик, 1с2 Карта всех событий

В эти выходные температура в Москве составит плюс 22 градусов, сообщают синоптики из центра «Фобос». Самое время для прогулок! «Вечерняя Москва» рассказывает, в каких парках сегодня можно отлично провести время.

— В Москве уделяют большое внимание качеству зеленых зон, — рассказал «ВМ» заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. — Так, за 10 лет создано 886 парков и зеленых территорий. Уже 90 процентов москвичей имеют парки и скверы в шаговой доступности от своего дома. Число новых парков в столице ежегодно увеличивается. На наших глазах Москва стала городом, где комфортно работать, отдыхать, заниматься спортом, проводить время на природе, воспитывать детей, одним словом — жить. Благодаря созданию доступных благоустроенных территорий в Москве увеличилось число пешеходов. Людей на улицах города по сравнению с 2010 годом стало в 4 раза больше. Каждый третий москвич начал заниматься спортом, а интерес к велопрокату вырос в 23 раза.

В каждом парке есть интереснейшие, единственные в своем роде объекты. Cамый большой и красивый светодинамический фонтан находится в музее-заповеднике «Царицыно». А в Саду имени Баумана спрятался необычный фонтан-василиск. В усадьбе Кусково можно увидеть более 50 скульптур преимущественно работы итальянских мастеров XVIII века. В Денежном саду в «Сокольниках» притаилась скульптура «Фея Главбух». Позолоченная фигура парящей в воздухе девушки держит в руках счеты. В парке 50-летия Октября можно увидеть скульптурную композицию «Моя семья». Гигантские разноцветные ладони, по замыслу создателей, принадлежат папе, маме и детям. Через ладони можно пройти по небольшим дорожкам. Горожане верят: если загадать желание, пока идешь по этим тропам, оно исполнится.

Кому лес, кому усадьбы

Ясенево, Новоясеневский тупик, 1, стр. 2

Одной из самых крупных жемчужин в зеленом ожерелье парковой Москвы стал Битцевский лес. Его история уходит в глубину веков: в XII веке здесь селились племена вятичей и кривичей. Впрочем, прогулка по Битцевскому лесу будет интересна не только историку, но и любителю велопрогулок.

Взлетаем на качелях

ЦСКА, Ходынский бул., 10б

Парк «Ходынское поле» находится в Хорошевском районе, на месте старого аэродрома. Эта огромная территория разбита на площадки для активного, творческого и созерцательного отдыха. Главные достопримечательности — панорамные гигантские качели, установленные на 10-метровом холме, зеркальный лабиринт, создающий оптические иллюзии, огромный скейт-парк, живописный пейзажный уголок вокруг пруда.

Да это просто супер!

Ботанический сад, ул. Тихомирова, 12, корп. 1

Площадь суперпарка «Яуза», который обрастает новыми зелеными зонами, составит почти 600 гектаров! После завершения работ «Яуза» станет самым протяженным парком Европы. Главная историческая достопримечательность «Яузы» — Ростокинский акведук, известный также под неофициальным названием «Миллионный мост». Это единственная сохранившаяся часть Мытищинского водопровода, построенного еще при Екатерине II.

И дельфины, и роботы

ВДНХ, Пр-т Мира, 119

ВДНХ входит в топ-50 крупнейших выставочных центров мира. Здесь восстановили многие павильоны, приспособив их под тематические музеи, построили гигантское колесо обозрения «Солнце Москвы», а скоро обещают запустить канатную трассу. Центр «Космонавтика и авиация», Центр славянской письменности «Слово», Музей Востока, Музей кино, Макет Москвы, комплекс «Буран», Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», «Робостанция» и многое другое ждут вас на ВДНХ. Активностей так много, что можно каждые выходные приходить и открывать что-то новое для себя.

По трамплину к Деду Морозу

Кузьминки, ул. Кузьминская, 10

В парк «Кузьминки» стоит приехать любителям активного образа жизни. Здесь можно взять напрокат скейтборд, ролики или велосипед. Работает большой скейт-парк с трамплинами и фигурами для скольжения. Зимой сюда направляются, чтобы посетить усадьбу Деда Мороза.

Найти бобров

Стрешнево, 5-й Войковский пр-д, 2А

Еще одна из старейших столичных парковых локаций — «Покровское-Стрешнево». Его история насчитывает три века. На территории парка находятся уникальные природные объекты. Например, известный родник Москвы — «Царевна-Лебедь». В парке можно прогуляться вдоль каскада прудов на реке Чернушке, понаблюдать за семьей бобров в долине реки Химки, поиграть в бадминтон.

Да это просто супер!

Ботанический сад, ул. Тихомирова, 12, корп. 1

Площадь суперпарка «Яуза», который обрастает новыми зелеными зонами, составит почти 600 гектаров! После завершения работ «Яуза» станет самым протяженным парком Европы. Главная историческая достопримечательность «Яузы» — Ростокинский акведук, известный также под неофициальным названием «Миллионный мост» (на фото справа). Это единственная сохранившаяся часть Мытищинского водопровода, построенного еще при Екатерине II.

Своя личная грядка

Парк культуры, ул. Крымский Вал, 9

Среди достопримечательностей Парка Горького — набережная, на которой проводят фестивали, дорожка для катания на роликах, велосипедах и скейтбордах. В этом году у москвичей выпал уникальный шанс стать обладателем собственной грядки в Парке Горького. Для этого надо стать участником проекта Общественный огород Зеленой Школы. Дети любят Парк Горького за площадку «Салют» — самый крупный игровой комплекс страны.

Китайские мотивы

Ботанический сад, ул. Вильгельма Пика, 14

На прошлой неделе у метро «Ботанический сад» открылся для свободного посещения парк «Хуамин». Посетители увидят Дом чайных церемоний и пруд с фигурными камнями. У всех объектов в парке — традиционные китайские названия. Прогуляйтесь у арок Цзыюнь (Арка фиолетового облака) и Цзицуй (Бирюзовая арка), пруда Линлун (Пруд утонченности), беседок Иншуй (Беседка водной глади), Фэнхэ (Беседка прекрасного дня).

Своя личная грядка

Парк культуры, ул. Крымский Вал, 9

Среди достопримечательностей Парка Горького — набережная, на которой проводят фестивали, дорожка для катания на роликах, велосипедах и скейтбордах. В этом году у москвичей выпал уникальный шанс стать обладателем собственной грядки в Парке Горького. Для этого надо стать участником проекта Общественный огород Зеленой Школы. Дети любят Парк Горького за площадку «Салют» — самый крупный игровой комплекс страны.

Покатаемся-ка на лодочке

Кстати, в парках уже открылся сезон водных прогулок. Лодочные станции работают в музее-заповеднике «Царицыно», в усадьбе Воронцово, в парке «Кузьминки», в парке у прудов «Радуга» и во многих других парках. Проработают они до сентября. В будние дни прокатиться, например, в музее-заповеднике «Царицыно» на трехместной гребной весельной лодке можно за 600 рублей. В выходные и праздничные дни — за 950 рублей в час.

Если на минутку вытащить наушники...

Ольга Кузьмина, обозреватель:

— Столичные парки в последние годы пережили настоящий ренессанс. Некоторые изменились до неузнаваемости, причем похорошели все однозначно. И у многих моих знакомых появились свои любимцы. Родственники, например, обожают «Садовники» — постоянно ездят туда с детьми, хотя это даже не их район. Есть знакомые фанаты «Кузьминок», а «Тропарево», например, обожают в круглогодичном режиме, и зимой и летом, и я это понимаю — прелестное место. И Пресненский парк, личная моя любовь, просто чудо... И все они разные, со своим «лицом». А вот «морщины» на этих «лицах» — одинаковые, увы. И создаем их мы сами.

Честно сказать, но внепоколенческая гаджеизация и оснащение в семи видами ручной техники меня просто уже и напрягает, и смешит. Началось все, правда, не именно с гаджетов, а с палок для скандинавской ходьбы. Особая техника, очень полезная, требовала и требует освоения, чтобы из нее реально извлекались польза и толк. Но народ усек главное: нужны две палки. И теперь в каждом парке снуют толпы палочников, бодро шагающих по аллеям, — и попробуй не уступи дорогу! Лучше и не рискуй. Недавно дама в годах с двумя лыжными палками при мне спустила словесную собаку на детей: мол, вон пошли, тут я занимаюсь спортивной ходьбой! Но как же так? Парк-то — общий?

Да, дорожки в парках — они как бы для всех. Но самые активные представители нашего населения об этом не особо задумываются. У нас вообще бесцеремонность — часть ментальности: разойдись, народ, я еду! Не знаю, как у кого, но у меня развилась настоящая фобия: как вижу электровелосипед — все начинает болеть, а глаз — дергаться. Рано или поздно, я уверена, меня собьют. Мы существуем в разных скоростных мирах, и, когда лихие велики лавируют в толпе, меня просто мутит от ужаса и подсознательного ожидания аварии.

Но это — на улицах. Парки — они же для всех! Так что и запрета на использование досок, скейтов, моноколес, самокатов и всего прочего вроде как быть не может. Но должна же быть какая-то взаимность между теми, для кого парк — место релакса и размышлений о вечном, прогулок «ножками» или тихих посиделок, и теми, кто врывается туда на своем электрочуде — для релакса на свой лад? Но от внешнего мира эти люди, как зачастую и пешеходы, отделены наушниками, блокирующими любые контакты. Казалось бы, это абсолютное право человека — затыкать уши или нет. Но это право выходит боком для других: до «оглохших» не докричаться, не достучаться, и если ты просто прогуливаешься по дорожке, то превращаешься в какого-то недочеловека, который еще и должен обеспечивать собственную безопасность в мире технически продвинутых...

Не понимаю, почему так, но право одних у нас непременно оборачивается бесправием других. Оседлав электросамокат, иные будто теряют голову. Да, ветер в лицо, скорость, красота. Но почему остальные должны разбегаться врассыпную или нервно вздрагивать, когда мимо летит эта «пуля»? Почему «продвинутый пользователь», оснащенный современными «приспособами» для отдыха и развлечений, в большинстве своем становится агрессивным и внушающим ужас всем остальным эгоистом?

Наверное, наша проблема в том, что мы не любим друг друга. Ну, или любим недостаточно. А мир — он не совсем такой, каким он видится на высокой скорости и каким он активно не слышится через заткнутые слуховые проходы. В мире настоящем щебечут птицы, смеются и гомонят дети, шелестит свежая листва. И в нем с почтением относятся к другим людям — просто потому, что это такие же люди. А с приспособами, гаджетами, наушниками или нет — неважно.