По весенним аллеям пройду: в каких столичных парках стоит провести выходные
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В эти выходные температура в Москве составит плюс 22 градусов, сообщают синоптики из центра «Фобос». Самое время для прогулок! «Вечерняя Москва» рассказывает, в каких парках сегодня можно отлично провести время.
— В Москве уделяют большое внимание качеству зеленых зон, — рассказал «ВМ» заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. — Так, за 10 лет создано 886 парков и зеленых территорий. Уже 90 процентов москвичей имеют парки и скверы в шаговой доступности от своего дома. Число новых парков в столице ежегодно увеличивается. На наших глазах Москва стала городом, где комфортно работать, отдыхать, заниматься спортом, проводить время на природе, воспитывать детей, одним словом — жить. Благодаря созданию доступных благоустроенных территорий в Москве увеличилось число пешеходов. Людей на улицах города по сравнению с 2010 годом стало в 4 раза больше. Каждый третий москвич начал заниматься спортом, а интерес к велопрокату вырос в 23 раза.
В каждом парке есть интереснейшие, единственные в своем роде объекты. Cамый большой и красивый светодинамический фонтан находится в музее-заповеднике «Царицыно». А в Саду имени Баумана спрятался необычный фонтан-василиск. В усадьбе Кусково можно увидеть более 50 скульптур преимущественно работы итальянских мастеров XVIII века. В Денежном саду в «Сокольниках» притаилась скульптура «Фея Главбух». Позолоченная фигура парящей в воздухе девушки держит в руках счеты. В парке 50-летия Октября можно увидеть скульптурную композицию «Моя семья». Гигантские разноцветные ладони, по замыслу создателей, принадлежат папе, маме и детям. Через ладони можно пройти по небольшим дорожкам. Горожане верят: если загадать желание, пока идешь по этим тропам, оно исполнится.
Кому лес, кому усадьбы
Ясенево, Новоясеневский тупик, 1, стр. 2
Одной из самых крупных жемчужин в зеленом ожерелье парковой Москвы стал Битцевский лес. Его история уходит в глубину веков: в XII веке здесь селились племена вятичей и кривичей. Впрочем, прогулка по Битцевскому лесу будет интересна не только историку, но и любителю велопрогулок.
Взлетаем на качелях
- ЦСКА, Ходынский бул., 10б
Парк «Ходынское поле» находится в Хорошевском районе, на месте старого аэродрома. Эта огромная территория разбита на площадки для активного, творческого и созерцательного отдыха. Главные достопримечательности — панорамные гигантские качели, установленные на 10-метровом холме, зеркальный лабиринт, создающий оптические иллюзии, огромный скейт-парк, живописный пейзажный уголок вокруг пруда.
Да это просто супер!
- Ботанический сад, ул. Тихомирова, 12, корп. 1
Площадь суперпарка «Яуза», который обрастает новыми зелеными зонами, составит почти 600 гектаров! После завершения работ «Яуза» станет самым протяженным парком Европы. Главная историческая достопримечательность «Яузы» — Ростокинский акведук, известный также под неофициальным названием «Миллионный мост». Это единственная сохранившаяся часть Мытищинского водопровода, построенного еще при Екатерине II.
И дельфины, и роботы
- ВДНХ, Пр-т Мира, 119
ВДНХ входит в топ-50 крупнейших выставочных центров мира. Здесь восстановили многие павильоны, приспособив их под тематические музеи, построили гигантское колесо обозрения «Солнце Москвы», а скоро обещают запустить канатную трассу. Центр «Космонавтика и авиация», Центр славянской письменности «Слово», Музей Востока, Музей кино, Макет Москвы, комплекс «Буран», Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», «Робостанция» и многое другое ждут вас на ВДНХ. Активностей так много, что можно каждые выходные приходить и открывать что-то новое для себя.
По трамплину к Деду Морозу
- Кузьминки, ул. Кузьминская, 10
В парк «Кузьминки» стоит приехать любителям активного образа жизни. Здесь можно взять напрокат скейтборд, ролики или велосипед. Работает большой скейт-парк с трамплинами и фигурами для скольжения. Зимой сюда направляются, чтобы посетить усадьбу Деда Мороза.
Найти бобров
- Стрешнево, 5-й Войковский пр-д, 2А
Еще одна из старейших столичных парковых локаций — «Покровское-Стрешнево». Его история насчитывает три века. На территории парка находятся уникальные природные объекты. Например, известный родник Москвы — «Царевна-Лебедь». В парке можно прогуляться вдоль каскада прудов на реке Чернушке, понаблюдать за семьей бобров в долине реки Химки, поиграть в бадминтон.
Да это просто супер!
- Ботанический сад, ул. Тихомирова, 12, корп. 1
Площадь суперпарка «Яуза», который обрастает новыми зелеными зонами, составит почти 600 гектаров! После завершения работ «Яуза» станет самым протяженным парком Европы. Главная историческая достопримечательность «Яузы» — Ростокинский акведук, известный также под неофициальным названием «Миллионный мост» (на фото справа). Это единственная сохранившаяся часть Мытищинского водопровода, построенного еще при Екатерине II.
Своя личная грядка
- Парк культуры, ул. Крымский Вал, 9
Среди достопримечательностей Парка Горького — набережная, на которой проводят фестивали, дорожка для катания на роликах, велосипедах и скейтбордах. В этом году у москвичей выпал уникальный шанс стать обладателем собственной грядки в Парке Горького. Для этого надо стать участником проекта Общественный огород Зеленой Школы. Дети любят Парк Горького за площадку «Салют» — самый крупный игровой комплекс страны.
Китайские мотивы
- Ботанический сад, ул. Вильгельма Пика, 14
На прошлой неделе у метро «Ботанический сад» открылся для свободного посещения парк «Хуамин». Посетители увидят Дом чайных церемоний и пруд с фигурными камнями. У всех объектов в парке — традиционные китайские названия. Прогуляйтесь у арок Цзыюнь (Арка фиолетового облака) и Цзицуй (Бирюзовая арка), пруда Линлун (Пруд утонченности), беседок Иншуй (Беседка водной глади), Фэнхэ (Беседка прекрасного дня).
Своя личная грядка
- Парк культуры, ул. Крымский Вал, 9
Среди достопримечательностей Парка Горького — набережная, на которой проводят фестивали, дорожка для катания на роликах, велосипедах и скейтбордах. В этом году у москвичей выпал уникальный шанс стать обладателем собственной грядки в Парке Горького. Для этого надо стать участником проекта Общественный огород Зеленой Школы. Дети любят Парк Горького за площадку «Салют» — самый крупный игровой комплекс страны.
Покатаемся-ка на лодочке
Кстати, в парках уже открылся сезон водных прогулок. Лодочные станции работают в музее-заповеднике «Царицыно», в усадьбе Воронцово, в парке «Кузьминки», в парке у прудов «Радуга» и во многих других парках. Проработают они до сентября. В будние дни прокатиться, например, в музее-заповеднике «Царицыно» на трехместной гребной весельной лодке можно за 600 рублей. В выходные и праздничные дни — за 950 рублей в час.
Если на минутку вытащить наушники...
Ольга Кузьмина, обозреватель:
— Столичные парки в последние годы пережили настоящий ренессанс. Некоторые изменились до неузнаваемости, причем похорошели все однозначно. И у многих моих знакомых появились свои любимцы. Родственники, например, обожают «Садовники» — постоянно ездят туда с детьми, хотя это даже не их район. Есть знакомые фанаты «Кузьминок», а «Тропарево», например, обожают в круглогодичном режиме, и зимой и летом, и я это понимаю — прелестное место. И Пресненский парк, личная моя любовь, просто чудо... И все они разные, со своим «лицом». А вот «морщины» на этих «лицах» — одинаковые, увы. И создаем их мы сами.
Честно сказать, но внепоколенческая гаджеизация и оснащение в семи видами ручной техники меня просто уже и напрягает, и смешит. Началось все, правда, не именно с гаджетов, а с палок для скандинавской ходьбы. Особая техника, очень полезная, требовала и требует освоения, чтобы из нее реально извлекались польза и толк. Но народ усек главное: нужны две палки. И теперь в каждом парке снуют толпы палочников, бодро шагающих по аллеям, — и попробуй не уступи дорогу! Лучше и не рискуй. Недавно дама в годах с двумя лыжными палками при мне спустила словесную собаку на детей: мол, вон пошли, тут я занимаюсь спортивной ходьбой! Но как же так? Парк-то — общий?
Да, дорожки в парках — они как бы для всех. Но самые активные представители нашего населения об этом не особо задумываются. У нас вообще бесцеремонность — часть ментальности: разойдись, народ, я еду! Не знаю, как у кого, но у меня развилась настоящая фобия: как вижу электровелосипед — все начинает болеть, а глаз — дергаться. Рано или поздно, я уверена, меня собьют. Мы существуем в разных скоростных мирах, и, когда лихие велики лавируют в толпе, меня просто мутит от ужаса и подсознательного ожидания аварии.
Но это — на улицах. Парки — они же для всех! Так что и запрета на использование досок, скейтов, моноколес, самокатов и всего прочего вроде как быть не может. Но должна же быть какая-то взаимность между теми, для кого парк — место релакса и размышлений о вечном, прогулок «ножками» или тихих посиделок, и теми, кто врывается туда на своем электрочуде — для релакса на свой лад? Но от внешнего мира эти люди, как зачастую и пешеходы, отделены наушниками, блокирующими любые контакты. Казалось бы, это абсолютное право человека — затыкать уши или нет. Но это право выходит боком для других: до «оглохших» не докричаться, не достучаться, и если ты просто прогуливаешься по дорожке, то превращаешься в какого-то недочеловека, который еще и должен обеспечивать собственную безопасность в мире технически продвинутых...
Не понимаю, почему так, но право одних у нас непременно оборачивается бесправием других. Оседлав электросамокат, иные будто теряют голову. Да, ветер в лицо, скорость, красота. Но почему остальные должны разбегаться врассыпную или нервно вздрагивать, когда мимо летит эта «пуля»? Почему «продвинутый пользователь», оснащенный современными «приспособами» для отдыха и развлечений, в большинстве своем становится агрессивным и внушающим ужас всем остальным эгоистом?
Наверное, наша проблема в том, что мы не любим друг друга. Ну, или любим недостаточно. А мир — он не совсем такой, каким он видится на высокой скорости и каким он активно не слышится через заткнутые слуховые проходы. В мире настоящем щебечут птицы, смеются и гомонят дети, шелестит свежая листва. И в нем с почтением относятся к другим людям — просто потому, что это такие же люди. А с приспособами, гаджетами, наушниками или нет — неважно.