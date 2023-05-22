Велосипед стал трендом: в столице прошел весенний велофестиваль

Москвички Екатерина Илларионова (слева) и Дарья Перглес перед стартом ежегодного весеннего велофестиваля в Москве. Перед поездкой по Садовому кольцу девушки решили украсить свои велосипеды букетами сирени / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

21 мая в столице прошел Московский весенний велофестиваль. Рекордное число участников — около 50 тысяч — на велосипедах проехали 16 километров по Садовому кольцу.

Московский весенний велофестиваль — традиционное событие, которого ждут тысячи столичных велосипедистов. Ежегодно акция проходит в конце мая.

С погодой в этот раз повезло — утром прошел небольшой дождь, а вот к началу пробега из-за облаков выглянуло солнце. Так что температура воздуха была комфортная.

На проспекте Академика Сахарова организовали стартовый городок. Первые участники фестиваля начали собираться за несколько часов до его старта. Постепенно проспект стал заполняться велосипедистами, а также владельцами электротранспорта. В какой-то момент колонне не было видно ни конца ни края. Многие в этом году принимали участие в велопрогулке впервые.

— Я приехала с подругой. Эмоции переполняют! Столько велосипедистов в одном месте никогда не видела, — радуется москвичка Екатерина Илларионова.

Девушка говорит, что очень любит кататься на велосипеде, в выходные выезжает в парк. Вместе с подругой Дарьей Перглес они украсили свой транспорт сиренью, красиво разложив цветы в специальные нарядные корзины.

— Я живу недалеко от парка «Яуза» — его недавно благоустроили и сделали там чудесную прогулочную зону, по которой я вечерами после работы катаюсь на велосипеде, — рассказывает Дарья Перглес. — И в целом я заметила, что велополос в городе становится все больше. Очень рада, что этот экологичный вид транспорта развивается!

Московский транспортный комплекс продолжает улучшать велоинфраструктуру.

Так, в этом сезоне на 25 улицах города появились временные велополосы, благодаря чему ездить на велосипеде или самокате стало удобнее в 14 районах.

— Всего в этом году планируется обустроить 70 километров велополос, из них — 60 километров во временной разметке. Сейчас в столице доступно более 470 километров велодорожек, — отметили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Кроме того, специалисты проанализировали опыт прошлого сезона и на некоторых участках расширили велополосы, проработали непрерывность полос для связанности маршрутов, а также добавили больше траектории на перекрестках. Теперь на сложных пересечениях легче сориентироваться, а водители предупреждены о движении велотранспорта. Продолжается работа и над запуском веломаршрута «Зеленое кольцо».

Как рассказал замруководителя Центра организации дорожного движения Магомед Колгаев, оно свяжет десятки парков, транспортно-пересадочных узлов и магистралей.

— Общая протяженность всего кольцевого веломаршрута составит более 100 километров, — сообщил он.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом сезоне ЦОДД и операторы проката установят еще 9 тысяч велопарковок, сейчас в городе их свыше 6 тысяч. Также будут установлены 100 велопарковок на московских причалах. В этом году заработали 776 станций велопроката и доступно больше 10 тысяч электрических и механических велосипедов. С начала мая горожане совершили более 153 тысяч поездок на арендованных велосипедах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Латыпов, первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожо-транспортной инфраструктуры Москвы:

— В столице каждый год проходит несколько велофестивалей, первый из них — весенний. Очень рады, что каждое мероприятие собирает все больше и больше участников, а жители и гости Москвы приобщаются к велодвижению. Фестиваль призван показать, что велосипедисты полноправные участники дорожного движения. Отмечу, что последние три года мы фиксируем тенденцию, при которой велосипед начинает выполнять транспортную функцию, а не только развлекательную.