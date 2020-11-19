«Вырастет вторая нога»: когда Москву занесет снегом

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В середине ноября в Москве наступила метеорологическая зима: в городе резко похолодало, на дорогах гололед, местами даже прошел ледяной дождь. О том, какая погода ждет москвичей в конце текущего месяца и в декабре, «Вечерней Москве» рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозу, столицу начнет заносить снегом значительно раньше, чем обычно.

— Уже с 20 ноября Москва побелеет, хотя климатическая дата формирования устойчивого снежного покрова в столице приходится на 28-е число, — отметил синоптик.

«Настоящая зима» придет в город после полудня пятницы, полагает эксперт. К этому моменту столичные газоны окажутся под двумя-тремя сантиметрами снега, а в выходные толщина покрова увеличится вдвое — до 5–6 сантиметров. В воскресенье столбики термометра покажут 0 — минус 2 градуса, а ночью — 3–5 градусов ниже нуля.

— У зимы по температуре есть одна нога, а вторая еще не выросла. Вот вторая вырастет завтра (20 ноября, — прим. «ВМ»), и начнется формирование снежной прослойки, — подчеркнул собеседник «ВМ».

На этом уплотнение снега не завершится — всю следующую неделю «слой белого «покрывала» будет медленно нарастать», ожидает Тишковец. При этом воздух, по его словам, прогреется в среднем до минус 2 — плюс 3 градусов днем и минус 4 — плюс 1 градуса ночью. Небольшое потепление, однако, не отменяет появления на небе снеговых туч и осадков в виде снега, в том числе мокрого, предупреждает специалист.

В декабре москвичей ждет погода выше нормы на 2–3 градуса (около 1–3 градуса ниже нуля днем и минус 6 — минус 4 ночью). Количество осадков также будет в пределах стандартов (56 миллиметров). В целом, отмечает синоптик, начало зимы ожидается «комфортное, мягкое и с умеренным сугробами».

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