Болезни отступят

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на открытии инфекционной больницы в поселении Вороновское / Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

По данным ВЦИОМ, среди горожан наблюдается повышенный запрос на строительство новых медицинских центров и больниц. Если год назад только 40 процентов жителей считали медицинское строительство первоочередной задачей, то сегодня этот показатель составляет 54 процента.

— В столице в настоящее время продолжается программа модернизации и строительства медицинских учреждений, — сообщили «Москве Вечерней» в городском Департаменте строительства. — Возведение медицинских объектов останется приоритетной задачей правительства Москвы и на ближайшие годы. За десять лет в мегаполисе было построено 94 таких объекта, а в ближайшие три года в столице появятся более 60 новых медицинских учреждений, которые планируется возвести за счет средств городского бюджета.

Строительство медицинских объектов не приостанавливалось и в период распространения коронавируса в апреле-мае, и всего с начала этого года введено в эксплуатацию девять медицинских учреждений.

Ровно месяц потребовался властям, чтобы построить лечебное учреждение / Фото: Mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Так, в Новой Москве в районе деревни Голохвастово поселения Вороновское в апреле открылся коронавирусный центр, который вошел в состав Городской клинической больницы № 68 имени В. П. Демихова. Его возвели за один месяц. Строительство велось ежедневно и в круглосуточном режиме силами около 11 000 строителей и более 1500 единиц техники.

Это полноценный инфекционный госпиталь, который будет функционировать и после пандемии коронавирусной инфекции.

Больница рассчитана на 800 коек с возможностью уплотнения до 900 коек и состоит из 50 одноэтажных строений и 14 двух-трехэтажных секций общежитий.

В зданиях разместились приемное отделение, лечебный блок на 455 мест и реанимационные блоки на 345 мест, которые обеспечат круглосуточное проведение экстренных мероприятий. В центре имеются операционный и диагностический блоки, а также лабораторный блок с возможностью проведения более 10 тысяч тестов в сутки. Для размещения медперсонала построены комфортные общежития, которые рассчитаны на 1300 мест, также оборудованы столовая и четыре воркаут-зоны.

Больничный комплекс оснастили современным технологическим медицинским оборудованием.

Для беспрепятственного подъезда к инфекционному госпиталю построено более 4 километров постоянных подъездных дорог, обустроены дополнительные выезды на Калужское шоссе. Также создали вертолетную площадку на три вертолета.

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