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Вакцина от коронавируса помогает приобрести антитела
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вакцина от коронавируса помогает приобрести антитела

Марьяна Шевцова

Город

По поручению президента Российской Федерации мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице стартует вакцинация против коронавирусной инфекции. «Вечерняя Москва» пообщалась с москвичом, который уже сделал прививку.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября уже были привиты первые участники. В числе тех, кто решил принять участие в этом исследовании, оказался и глава управы района Зябликово Южного округа столицы Константин Князев.

— Я узнал о возможности сделать прививку, как и все, из средств массовой информации, — рассказал он. — Сразу же рассказал об этом своим коллегам.

Первое, что спросили у Князева сотрудники, — будет ли он сам вакцинироваться. Он ответил утвердительно.

— Мне кажется, все страхи вокруг этой вакцины надуманы и совершенно неоправданны, — считает Константин Князев. — Чтобы развеять мифы, мы даже консультировались со многими врачами, которые подробно ответили на все вопросы.

Перед тем как сделать прививку от коронавируса, глава управы района Зябликово прошел серьезное медицинское обследование.

— Там очень много противопоказаний, но у меня их не выявили, — уточнил он.

Первый компонент вакцины ему ввели в конце сентября.

— Прививку мне сделали утром, к вечеру немного поднялась температура, была ломота в теле, как будто я заболеваю. Но утром все симптомы прошли и больше не появлялись, — рассказал Константин.

После первого этапа необходимо было выждать 21 день для ввода второй части вакцины. Отметим, что компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами.

— Мне выдали специальный браслет, который мониторит параметры состояния моего здоровья, он синхронизируется с приложением, — поделился Князев. — И каждый день я передавал эти данные специалистам.

Кроме того, Константину регулярно звонят из кол-центра, интересуются его здоровьем. В случае если возник вопрос, он и сам может в любой момент задать его врачу.

— Здорово, что в Москве используются телемедицинские технологии, — подчеркнул он. — Не нужно никуда ходить, чтобы пообщаться с врачом, достаточно иметь мобильное приложение.

Глава управы уже несколько раз сдавал тест на антитела. Если вначале их было очень мало, то сейчас, по его словам, виден рост.

— После прививки я ощущаю себя более комфортно, понимая, что в безопасности, — поделился он. — Таким образом, я защитил не только себя, но и своих близких, пожилых родственников, которые переносят инфекцию более тяжело.

Напомним, пункты вакцинации от коронавируса начнут работу в Москве с 5 декабря.

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