Москва продолжает расширять набор мер поддержки для инвесторов

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В Москве с 2016 года действует программа поддержки инвесторов в реальном секторе экономики, в рамках которой с прошлого года заработал механизм получения инвестиционного налогового вычета и программа стимулирования создания рабочих мест. С апреля 2021 года в Москве начнет действовать еще один инструмент поддержки инвесторов: город сможет заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

— Благодаря программе поддержки инвесторов в реальном секторе экономики промышленные компании города, которым присваиваются особые статусы, получают значительные налоговые послабления. Например, получив статус промышленного комплекса, завод может на 21 процент снизить региональный налог на прибыль, уменьшить вдвое налог на имущество, а арендная плата за землю для него составит всего 0,3 процента от кадастровой стоимости. Всего же сейчас в городе более 120 компаний пользуются различными льготами, а их общий объем инвестиций превысил 96 миллиардов рублей за пять лет. Все внедряемые в рамках программы инструменты способствуют созданию условий для промышленного развития, разработки инновационных технологий, обновления основных фондов и повышения инвестиционной активности. Кроме того, в прошлом году активно инвестирующие столичные компании получили право получить статус «московский инвестор» и инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль 12,5 или 8 процентов в зависимости от категории. Такой возможностью уже воспользовалась одна компания, — рассказал заместитель мэра Москвы по имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Закон «Об инвестиционном налоговом вычете» начал действовать с 1 января 2020 года. Чтобы получить право на инвествычет, компания должна быть зарегистрирована в качестве налогоплательщика на территории Москвы, осуществлять свою деятельность в области обрабатывающего производства и обладать статусом московского инвестора первой или второй категории. Требования к статусу и порядок его присвоения определены столичным правительством. Предприятия со статусом московского инвестора первой категории могут применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль — 12,5 процента, второй категории — восемь процентов.

Заявку на присвоение статуса московского инвестора первой или второй категории, как и на налоговый вычет, можно направить через Инвестиционный портал Москвы. Для этого необходимо авторизоваться на сайте и заполнить специальную форму в соответствующем онлайн-сервисе: здесь инвесторам нужно указать сведения об организации и прикрепить заявление и другие требуемые документы.

Важное условие предоставления налогового вычета — инвестиции в основные средства со сроком полезного использования от трех до 30 лет с целью расширения производственной базы. Для получения статуса московского инвестора первой категории минимальная годовая сумма инвестиционных затрат должна составлять 200 миллионов рублей, второй категории — 300 миллионов рублей.

Первым новой преференцией воспользовался производитель упаковки «Смерфит Каппа Москва Союз», получивший статус московского инвестора второй категории.

— Когда наша компания узнала о новой мере поддержки от города — инвестиционном налоговом вычете — мы приняли решение подавать заявку на получение статуса «московского инвестора» второй категории. Город быстро отреагировал, мы подали заявку в начале ноября, а уже в начале декабря получили положительное решение о присвоении статуса, — прокомментировал новый механизм финансовый директор АО «Смерфит Каппа Москва СОЮЗ» Фарид Терехов.

Другой инструмент поддержки, стартовавший в прошлом году, — программа стимулирования создания рабочих мест. В рамках нее застройщики многоквартирных домов могут получить существенную поддержку от города, если одновременно с жильем создают места приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД. Девелоперы освобождаются от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, если инвестируют дополнительные средства в строительство офисов, промышленных, торговых, спортивных, социальных, образовательных объектов.

— В 2020 году Москва заключила два соглашения, согласно которым девелоперы построят за пределами ТТК более 100 тысяч квадратных метров офисных площадей. В рамках первого проекта компания «СЗ «Пионер-1» до конца 2023 года возведет комплекс офисных зданий «Останкино Business Park» в Бутырском районе столицы. Площадь первых двух очередей бизнес-парка составит 70,9 тысячи квадратных метров. Планируемый объем инвестиций в проект значителен — 5,4 миллиарда рублей. По второму соглашению, заключенному городом с ООО «РДК «Пионер», к 2023 году в районе Ростокино на улице Вильгельма Пика появится торгово-офисный центр в составе ТПУ «Ботанический сад», в котором офисные помещения займут 36,9 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в офисные площади — 2,4 миллиарда рублей, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В результате реализации уже заключенных соглашений по программе в городе появится почти 800 рабочих мест. Вместе с тем бюджет пополняется за счет таких дополнительных источников, как налоги на имущество и прибыль, а инвестор получает льготы и коммерческие площади, с которых в будущем сможет получать доход.

По словам генерального директора ГК «Пионер» Леонида Максимова, новая программа поддержки является очень работоспособной.

— Денежный эквивалент льгот в зависимости от масштаба проекта и объема инвестиций в создание рабочих мест — миллиарды рублей. В своих жилых проектах девелопер может сэкономить эти деньги уже сегодня и направить средства на создание других объектов инфраструктуры, расширяя портфель проектов и увеличивая доходность. При этом к программе могут присоединиться даже те застройщики, которые уже начали возведение жилых домов в Москве, — добавил он.

Помимо этого, в текущем году в Москве заработает еще одна важная для города и инвесторов мера поддержки — соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), что будет гарантировать бизнесу неизменность налоговых льгот при заключении контракта в обмен на инвестиции.

— В настоящий момент инструмент СЗПК заработал на федеральном уровне. Так, в декабре одними из первых стране такое соглашение подписали правительство России, Москва и ООО «Р-Опра», благодаря которому в особой экономической зоне «Технополис «Москва» на площадке «Алабушево» построят современное фармацевтическое предприятие. Уже с апреля 2021 года заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений Москва сможет самостоятельно, — рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

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