Эксперт: Заимствования помогут сохранить социальные программы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В среду, 3 февраля, председатель комитета по гостиничному бизнесу московского регионального отделения «Деловой России», вице-президент ГК «Актавест Проперти Менеджмент» Дмитрий Шлопак объяснил необходимость выпуска городских облигаций. По мнению эксперта, в нынешней ситуации заимствования помогут сохранить ключевые программы развития столицы.

— Еще в начале осени московская «Деловая Россия» предлагала обратиться к идее выпуска облигаций города, чтобы сохранить и расширить поддержку пострадавших отраслей экономики, — отметил он. — Мы очень рады, что наши идеи услышаны и Москва не просто занимает деньги, но занимает их на развитие экономики, инвестиционные проекты и поддержку бизнеса, которую сохранили и даже местами расширили, в начавшемся 2021 году.

Второй момент, по его словам, касается именно целей заимствования.

— В текущей ситуации мы понимаем всю важность и приоритетность социальных расходов города, в особенности расходов на здравоохранение, — продолжил Шлопак. — И то, что в такой тяжелой ситуации город не пошел на сокращение своих инвестиционных программ, — очень важно для устойчивости московской экономики. Это очень дальновидная и мудрая политика, которая обернется быстрым экономическим ростом, как только будут сняты ограничения.

По его словам, правительство Москвы очень консервативно, даже осторожно подходит к заимствованиям.

— Долг города мизерный и, в принципе, занять можно было бы на порядок больше. И такой консервативный подход оставляет довольно большое окно возможностей и пространство для маневра, — сказал он. — В случае непредвиденных негативных событий, так называемых черных лебедей, всегда можно будет расширить заимствования. И очень важно, что этот ресурс у города остается.

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