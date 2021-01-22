Эксперт объяснил необходимость выпуска облигаций

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Столица привлечет дополнительные средства для сохранения программ развития мегаполиса. Генеральный директор компании «Большая тройка» Артем Седов отметил, что облигационный заем по многим параметрам действительно выгоднее, чем прямой кредитный заем в банке.

— Кроме того, очень важно, что привлекаются именно частные инвестиции. В таких ситуациях любой проект, который будет реализовываться на эти средства, будь то инфраструктура или иные крупные сооружения, фактически обречен на успех, — пояснил он. — Связано это с тем, что инвестор, вкладывающий свои средства, всегда будет осуществлять дополнительный контроль за их расходованием.

По его словам, также правильно, когда город развивается не только за счет бюджетных средств.

— Это особенно актуально в текущей ситуации, когда формируется сильно социально ориентированный бюджет, а частные инвестиции оказывают ему ту самую необходимую поддержку, — считает Седов.

Он подчеркнул, что облигационные займы сейчас становятся эффективным механизмом в привлечении дополнительных средств для развития практически любой отрасли. В отличие от банковских кредитов, этот инструмент по большей части не требует залогов, позволяя более широко и быстро использовать средства, привлеченные на открытых финансовых рынках.

— Еще одним из основных преимуществ выпуска облигаций перед классическим кредитом является возможность взять большую сумму заимствования, — продолжил эксперт. — На такие крупные суммы ни один банк не даст заемные средства без соответствующего залога. И это уже не говоря о том, что инфраструктурные проекты имеют гораздо больший срок окупаемости, чем стандартные один, два, три года стандартного банковского кредита.

Более предпочтительными займы по облигациям являются и по такому критерию, как экономия ресурсов на подготовку дополнительной финансовой отчетности и ведению специализированного бухгалтерского учета, при этом сам механизм достаточно гибкий и прозрачный.

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